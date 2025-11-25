Perú Deportes

Carlos Bustos se muestra de acuerdo con la extensión de contrato de Hernán Barcos en Alianza Lima: "Se podría tentar un año más de trabajo"

El entrenador argentino, que supo campeonar con los íntimos en el periodo 2021, expuso una postura favorable con respecto a la continuidad del 'Pirata', con quien trabajó en La Victoria

El nombre de Hernán Barcos sigue en boca de todos. No necesariamente por su inobjetable vocación goleadora en Liga 1 2025, sino por la renovación entrampada en Alianza Lima desde el área directiva. Aunque aún no existe una posición definitiva, la afición ha mostrado una enorme preocupación pensando en lo que sería un final irreparable.

A la Gerencia Deportiva, integrada por Franco Navarro y Franco Navarro Mandayo, se le demanda una rápida reacción para zanjar el controversial el tema en los alrededores de Matute. Así también lo ha exhortado Carlos Bustos, antiguo entrenador argentino que supo campeonar con el ‘Pirata’ como pieza trascendental.

En declaraciones ofrecidas al programa ‘Mano a Mano’, el estratega expresó un afecto enorme por HB9 al igual que un respeto único por su profesionalismo. Consideró, en esa misma línea, que no debería haber problemas en la cúpula administrativa para establecer un acercamiento que devenga en una renovación.

Tengo un cariño grande por Hernán [Barcos] y por Alianza [Lima]. Más allá de las edades, han cumplido muy bien. Es fácil de resolver, se hace conversando y se podría tentar un año más de trabajo. Por lo que significan Paolo y Hernán, pueden estar en el plantel”, dijo.

Al ser cuestionado por la clara intención del club victoriano por acometer una operación por otro puntual del mismo talante, el ex técnico del Deportivo Garcilaso tomó una postura más conservadora: “Si se necesita un delantero joven a la altura de lo que representa Alianza Lima, entonces habrá que ver cómo termina el año y si se logra la clasificación a la fase de grupos [de la Copa Libertadores 2026]“.

Carlos Bustos asumió los mandos en Alianza Lima en 2021 en un momento crítico, cuando el club se hallaba deportivamente en escombros. Gracias a su experiencia, logró reconstruir el plantel y recuperar la ilusión. Su gestión fue clave para traer a Hernán Barcos, cuyo aporte goleador y liderazgo —inspirados por la confianza del técnico argentino— fueron decisivos para ganar el título nacional de aquella temporada.

