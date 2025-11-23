Perú Deportes

Alianza Lima vs Sporting Cristal: fechas de los partidos por las semifinales del ‘play-off’ para Perú 2

Con el triunfo de Cusco FC sobre Sport Huancayo, el cuadro ‘blanquiazul’ se verá las caras con el elenco ‘celeste’ en duelo electrizantes que definirán al rival de los ‘dorados’

Alianza Lima vs Sporting Cristal:
Alianza Lima vs Sporting Cristal: fechas de los partidos por las semifinales del ‘play-offs’ para Perú 2. - créditos: Difusión

El Torneo Clausura terminó el domingo 23 de noviembre con varios partidos que definieron, tanto a los clubes que se salvaron del descenso, como los que lucharán por el ‘playoff’ de la Liga 1 2025 de cara a la Copa Libertadores 2026. Justamente, con el triunfo de visita sobre Sport Huancayo, Cusco FC quedó segundo en la tabla del acumulado, por lo que Alianza Lima y Sporting Cristal se medirán en la primera definición en partidos que prometen y mucho, con las fechas ya precisadas.

A pesar de que los ‘blanquiazules’ se impusieron en casa contra UTC por 3-0, no fue suficiente para que queden en una mejor ubicación y tendrán que verse las caras con los ‘celestes’ en duelos de ida y vuelta. Justamente, de acuerdo con la organización del campeonato peruano, el primer enfrentamiento se dará el martes 2 de diciembre en el Estadio Nacional de Lima, mientras que el segundo choque se desarrollará el sábado 6 del mismo mes en el estadio Alejandro Villanueva.

NOTICIA EN DESARROLLO...

