Alianza Lima vs Sporting Cristal: fechas de los partidos por las semifinales del ‘play-off’ para Perú 2

Alianza Lima vs Sporting Cristal: fechas de los partidos por las semifinales del ‘play-offs’ para Perú 2. - créditos: Difusión

El Torneo Clausura terminó el domingo 23 de noviembre con varios partidos que definieron, tanto a los clubes que se salvaron del descenso, como los que lucharán por el ‘playoff’ de la Liga 1 2025 de cara a la Copa Libertadores 2026. Justamente, con el triunfo de visita sobre Sport Huancayo, Cusco FC quedó segundo en la tabla del acumulado, por lo que Alianza Lima y Sporting Cristal se medirán en la primera definición en partidos que prometen y mucho, con las fechas ya precisadas.

A pesar de que los ‘blanquiazules’ se impusieron en casa contra UTC por 3-0, no fue suficiente para que queden en una mejor ubicación y tendrán que verse las caras con los ‘celestes’ en duelos de ida y vuelta. Justamente, de acuerdo con la organización del campeonato peruano, el primer enfrentamiento se dará el martes 2 de diciembre en el Estadio Nacional de Lima, mientras que el segundo choque se desarrollará el sábado 6 del mismo mes en el estadio Alejandro Villanueva.

NOTICIA EN DESARROLLO...