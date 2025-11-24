Pablo Bengoechea no es ajeno a la renovación de Hernán Barcos en Alianza Lima: “Le ha tocado hacer grandes cosas”

Pablo Bengoechea abordó el tema relacionado a la renovación de Hernán Barcos en Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Existe un clima enrarecido y convulso en Alianza Lima a partir de la discusión por la renovación de contrato de Hernán Barcos. Aunque no hay una postura definida con respecto a su continuidad, el aficionado ‘blanquiazul’ teme que las autoridades se decidan por concluir su etapa como goleador en Matute.

El tema convoca distintos tipos de conversación y análisis entre aquellos identificados con el club de La Victoria. Entre ellos se ubica Pablo Bengoechea, quien no ha sido ajeno a la problemática vinculada con el ‘Pirata’, de quien tiene un enorme concepto por los años en los que estableció como un referente en el club.

Hernán Barcos aún mantiene fuerzas para seguir jugando al fútbol. - Crédito: Alianza Lima

En declaraciones ofrecidas a Radio Programas del Perú, el ‘Profesor’ habló de la permanencia de HB9. No quiso entrar en detalles, respetando los procesos internos de la institución aliancista, pero se animó a resumir la importancia del ariete argentino reconociendo que cumplió un papel relevante.

“Nunca fui de meterme o de tener opinión donde no debo. No hay duda que lleva muchos años en la institución y le ha tocado hacer grandes cosas. Me imagino que de común acuerdo van a decidir, espero que sea lo mejor para Alianza y para Barcos", dijo al programa ‘Fútbol Como Cancha’.

Por otro lado, Pablo Bengoechea dejó muy en claro que su intención es volver al ruedo en el próximo año. No ve posible un nuevo desplazamiento a Alianza Lima por la presencia de Néstor Gorosito, cuyo trabajo a lo largo del periodo actual le merece mucha admiración.

“Estoy agradecido por los años que tuve en Alianza. Nunca depende de uno volver, siempre de las instituciones. Ahora, está muy bien dirigido, pero no sé lo que pasará en el futuro”, dijo el profesional uruguayo añadiendo que “no tengo ningún problema en dirigir a otro equipo en Perú. Siempre dije que, por agradecimiento a Alianza, sería imposible ir al clásico rival, pero no tendría problemas en otro club”.

Pablo Bengoechea negó que Alianza Lima lo haya buscado para ser el nuevo entrenador de cara al 2025.

[HABRÁ AMPLIACIÓN...]