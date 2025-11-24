Perú Deportes

Pablo Bengoechea no es ajeno a la renovación de Hernán Barcos en Alianza Lima: “Le ha tocado hacer grandes cosas”

El ‘Profesor’ ofreció una valoración acerca del tema que implica la continuidad del ‘Pirata’ en La Victoria. “Me imagino que de común acuerdo van a decidir”, manifestó

Guardar
Pablo Bengoechea abordó el tema
Pablo Bengoechea abordó el tema relacionado a la renovación de Hernán Barcos en Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Existe un clima enrarecido y convulso en Alianza Lima a partir de la discusión por la renovación de contrato de Hernán Barcos. Aunque no hay una postura definida con respecto a su continuidad, el aficionado ‘blanquiazul’ teme que las autoridades se decidan por concluir su etapa como goleador en Matute.

El tema convoca distintos tipos de conversación y análisis entre aquellos identificados con el club de La Victoria. Entre ellos se ubica Pablo Bengoechea, quien no ha sido ajeno a la problemática vinculada con el ‘Pirata’, de quien tiene un enorme concepto por los años en los que estableció como un referente en el club.

Hernán Barcos aún mantiene fuerzas
Hernán Barcos aún mantiene fuerzas para seguir jugando al fútbol. - Crédito: Alianza Lima

En declaraciones ofrecidas a Radio Programas del Perú, el ‘Profesor’ habló de la permanencia de HB9. No quiso entrar en detalles, respetando los procesos internos de la institución aliancista, pero se animó a resumir la importancia del ariete argentino reconociendo que cumplió un papel relevante.

“Nunca fui de meterme o de tener opinión donde no debo. No hay duda que lleva muchos años en la institución y le ha tocado hacer grandes cosas. Me imagino que de común acuerdo van a decidir, espero que sea lo mejor para Alianza y para Barcos", dijo al programa ‘Fútbol Como Cancha’.

Por otro lado, Pablo Bengoechea dejó muy en claro que su intención es volver al ruedo en el próximo año. No ve posible un nuevo desplazamiento a Alianza Lima por la presencia de Néstor Gorosito, cuyo trabajo a lo largo del periodo actual le merece mucha admiración.

Estoy agradecido por los años que tuve en Alianza. Nunca depende de uno volver, siempre de las instituciones. Ahora, está muy bien dirigido, pero no sé lo que pasará en el futuro”, dijo el profesional uruguayo añadiendo que “no tengo ningún problema en dirigir a otro equipo en Perú. Siempre dije que, por agradecimiento a Alianza, sería imposible ir al clásico rival, pero no tendría problemas en otro club”.

Pablo Bengoechea negó que Alianza
Pablo Bengoechea negó que Alianza Lima lo haya buscado para ser el nuevo entrenador de cara al 2025.

[HABRÁ AMPLIACIÓN...]

Temas Relacionados

Pablo BengoecheaAlianza LimaHernán BarcosLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Pedro Díaz desestima al finalista entre Alianza Lima y Sporting Cristal por la resolución del pase a Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026

El guardameta de Cusco FC resta importancia al primer encuentro de los play-offs por la definición de la serie Perú 2. “Prefiero a cualquiera”, dijo

Pedro Díaz desestima al finalista

Erick Noriega padece dos desgarros de articulación que lo alejarán del Gremio hasta inicios del próximo año

El ‘Samurái’ deberá mantenerse por un buen tiempo desmarcado de los gramados. Pasará por un arduo proceso de rehabilitación con fisioterapia en el área de salud del club ‘tricolor’

Erick Noriega padece dos desgarros

Programación de la fecha 6 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos, horarios y canal de TV

Este fin de semana llega una nueva jornada cargada de partidos intensos que pueden marcar el rumbo de varios equipos en la primera etapa. Revisa la agenda completa

Programación de la fecha 6

Alexandra Llaro reapareció tras superar dura lesión y brilló en triunfo de Regatas: “Estaba ansiosa y entré bien”

Se perdió la final de la temporada pasada, pero hoy está de regreso para el equipo chorrillano luego de más de medio año, firmando una actuación impecable en la remontada ante San Martín por la Liga Peruana de Vóley

Alexandra Llaro reapareció tras superar

Sporting Cristal apunta a fichar a Facundo Callejo para 2026 pese a exigencias de Cusco FC: “Van a ir con todo por él”

El club ‘rimense’ pretende rearmar su plantel de cara al próximo año y el delantero argentino del cuadro ‘dorado’ es prioridad

Sporting Cristal apunta a fichar
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

CAL alerta grave amenaza judicial

CAL alerta grave amenaza judicial tras denuncia de la JNJ contra juez Torres Tasso por el caso Delia Espinoza

Ministros sustentaron ante el Congreso pedido de facultades legislativas

Delia Espinoza afronta nueva denuncia por presuntas faltas disciplinarias: la acusan de abuso de poder, falta de idoneidad e incapacidad moral

Dina Boluarte solicita al Poder Judicial anular su vacancia: estos son los argumentos centrales

José Jerí aclara que el 80% de su patrimonio es deuda hipotecaria: “Estoy endeudado”

ENTRETENIMIENTO

Jefferson Farfán reta a Carlos

Jefferson Farfán reta a Carlos Orozco en streaming: “Invítanos para subirte las vistas”

Cantantes de Corazón Serrano pasan incómodo momento en entrevista en Ecuador: “Muy morbosa tu pregunta”

Michelle Soifer le pide a Dua Lipa que cante Bombón Asesino en su concierto en Perú: “Todo el mundo la sabe”

Dua Lipa en Lima: horarios, accesos, setlist y más para su concierto en San Marcos

Cielo Fernández volvió a Son del Duke: “La verdadera Chica Rap”

DEPORTES

Pedro Díaz desestima al finalista

Pedro Díaz desestima al finalista entre Alianza Lima y Sporting Cristal por la resolución del pase a Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026

Erick Noriega padece dos desgarros de articulación que lo alejarán del Gremio hasta inicios del próximo año

Programación de la fecha 6 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos, horarios y canal de TV

Alexandra Llaro reapareció tras superar dura lesión y brilló en triunfo de Regatas: “Estaba ansiosa y entré bien”

Sporting Cristal apunta a fichar a Facundo Callejo para 2026 pese a exigencias de Cusco FC: “Van a ir con todo por él”