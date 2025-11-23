Polémico penal contra Alianza Lima e insólita expulsión de Carlos Zambrano: Guillermo Viscarra atajó el remate de UTC

Menos mal para los 'blanquiazules', el portero Viscarra atajó el penal. (Video: L1MAX)

Alianza Lima se medía en condición de local contra UTC en un duelo válido por la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Desde el inicio, el cuadro ‘blanquiazul’ fue el que se adueñó del balón y lo transitó de un lado a otro buscando los espacios para generar peligro. En eso, Paolo Guerrero anotó su gol y abrió el marcador para los dueños de casa. Sin embargo, la polémica no fue ajena y se dieron varios sucesos increíble: un penal a favor del ‘gavilán del norte’, una expulsión de Carlos Zambrano y la posterior atajada de Guillermo Viscarra.

Esto ocurrió a los 46 minutos del primer tiempo. Luis Garro cobró un saque lateral a favor de la visita para Brandon Palacios, quien descargó en primera con André Vásquez. El menudo volante aguantó la marca hasta que hubo un despeje del rival. El mismo Garro volvió a realizar el saque desde el costado, esta vez directamente con el hijo del ‘Chorri’, quien desbordó por la banda derecha, se llevó a Fernando Gaibor, hasta que fue cortado con falta por Carlos Zambrano. El árbitro Julio Quiroz le mostró la tarjeta amarilla al ‘Kaiser’ por la dureza de la misma.

Juan Cruz Vega tomó el balón y ejecutó el tiro libre, enviando el balón al corazón del área ‘aliancista’. Jarlin Quintero se disponía a recibir de cabeza, pero fue interrumpido por Gianfranco Chávez. El juez principal no dudó y cobró la pena máxima por un agarrón de parte del exdefensa de Sporting Cristal contra el delantero colombiano. No obstante, mientras Quiroz se dirigía al punto de penal, Zambrano se interpuso en su camino muy enfurecido por la decisión, de ahí el colegiado que le sacó la segunda cartulina amarilla y, por lo tanto, la roja.

El penal de Gianfranco Chávez a Jarlín Quintero y la expulsión a Carlos Zambrano en Alianza Lima vs UTC.

Todos los jugadores de Alianza Lima se dirigieron hacia el árbitro para reclamarle su decisión porque no les parecía que era la adecuada, tanto por el penal de Gianfranco Chávez como por la expulsión a Carlos Zambrano. Paolo Guerrero fue el más incisivo en sus cuestionamientos junto a Pablo Ceppelini y Guillermo Viscarra. Los suplentes ‘aliancistas’ y el técnico Néstor Gorosito también se expresaron en contra ante el cuarto árbitro y el juez de línea.

Luego de un par de minutos, Julio Quiroz optó por revisar toda la jugada en la cabina del VAR. Jarlín Quintero expresó que le habían tomado e impedido que cabecee con normalidad, mientras que los futbolistas ‘íntimos’ le dejaron en claro al árbitro que si no es penal, la expulsión queda anulada. Y pese a que lo visualizó desde varios ángulos, Quiroz reafirmó su postura y mantuvo el castigo desde la vía de los doce pasos. Asimismo, Marcelo Villasanti, asistente de ‘Pipo’, fue expulsado por sus airada protesta.

Cuando el ambiente se calmó, el artillero colombiano, que es el cuarto goleador de la Liga 1 2025 con 22 dianas, se paró frente al esférico, tomó vuelo y sacó un remate con la derecha, que fue bloqueado con éxito por ‘Billy’ Viscarra, quien se estiró y mandó la pelota al saque de esquina. Un gran esfuerzo del guardameta boliviano para salvar a Alianza Lima y evitar que UTC consiga el descuento y se valentone en busca del empate.

La atajada de Guillermo Viscarra al penal ejecutado por Jarlín Quintero en Alianza Lima vs UTC. - captura: L1 MAX

Alianza Lima con baja clave para los ‘playoffs’ de Liga 1 2025

De esta forma y de ganarle Cusco FC a Sport Huancayo, Alianza Lima se quedaría como ‘Perú 3′ y disputaría el primer ‘playoff’ ante Sporting Cristal. Eso sí, no lo hará con Carlos Zambrano por su expulsión ante UTC.

El encuentro de ida ante los ‘celestes’ se dará el martes 2 de diciembre y la vuelta se realizara el sábado 6 de diciembre. El ganador tendrá que verse las caras con los ‘dorados’ el 10 y 14 del mismo mes. Todo para definir los puestos para la Copa Libertadores 2026.