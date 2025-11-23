Perú Deportes

Polémico penal contra Alianza Lima e insólita expulsión de Carlos Zambrano: Guillermo Viscarra atajó el remate de UTC

El arquero boliviano se lució con una gran salvada luego de una inédita jugada que derivó en la tarjeta roja para el ‘Kaiser’ en el duelo en Matute

Guardar
Menos mal para los 'blanquiazules', el portero Viscarra atajó el penal. (Video: L1MAX)

Alianza Lima se medía en condición de local contra UTC en un duelo válido por la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Desde el inicio, el cuadro ‘blanquiazul’ fue el que se adueñó del balón y lo transitó de un lado a otro buscando los espacios para generar peligro. En eso, Paolo Guerrero anotó su gol y abrió el marcador para los dueños de casa. Sin embargo, la polémica no fue ajena y se dieron varios sucesos increíble: un penal a favor del ‘gavilán del norte’, una expulsión de Carlos Zambrano y la posterior atajada de Guillermo Viscarra.

Esto ocurrió a los 46 minutos del primer tiempo. Luis Garro cobró un saque lateral a favor de la visita para Brandon Palacios, quien descargó en primera con André Vásquez. El menudo volante aguantó la marca hasta que hubo un despeje del rival. El mismo Garro volvió a realizar el saque desde el costado, esta vez directamente con el hijo del ‘Chorri’, quien desbordó por la banda derecha, se llevó a Fernando Gaibor, hasta que fue cortado con falta por Carlos Zambrano. El árbitro Julio Quiroz le mostró la tarjeta amarilla al ‘Kaiser’ por la dureza de la misma.

Juan Cruz Vega tomó el balón y ejecutó el tiro libre, enviando el balón al corazón del área ‘aliancista’. Jarlin Quintero se disponía a recibir de cabeza, pero fue interrumpido por Gianfranco Chávez. El juez principal no dudó y cobró la pena máxima por un agarrón de parte del exdefensa de Sporting Cristal contra el delantero colombiano. No obstante, mientras Quiroz se dirigía al punto de penal, Zambrano se interpuso en su camino muy enfurecido por la decisión, de ahí el colegiado que le sacó la segunda cartulina amarilla y, por lo tanto, la roja.

El penal de Gianfranco Chávez
El penal de Gianfranco Chávez a Jarlín Quintero y la expulsión a Carlos Zambrano en Alianza Lima vs UTC.

Todos los jugadores de Alianza Lima se dirigieron hacia el árbitro para reclamarle su decisión porque no les parecía que era la adecuada, tanto por el penal de Gianfranco Chávez como por la expulsión a Carlos Zambrano. Paolo Guerrero fue el más incisivo en sus cuestionamientos junto a Pablo Ceppelini y Guillermo Viscarra. Los suplentes ‘aliancistas’ y el técnico Néstor Gorosito también se expresaron en contra ante el cuarto árbitro y el juez de línea.

Luego de un par de minutos, Julio Quiroz optó por revisar toda la jugada en la cabina del VAR. Jarlín Quintero expresó que le habían tomado e impedido que cabecee con normalidad, mientras que los futbolistas ‘íntimos’ le dejaron en claro al árbitro que si no es penal, la expulsión queda anulada. Y pese a que lo visualizó desde varios ángulos, Quiroz reafirmó su postura y mantuvo el castigo desde la vía de los doce pasos. Asimismo, Marcelo Villasanti, asistente de ‘Pipo’, fue expulsado por sus airada protesta.

Cuando el ambiente se calmó, el artillero colombiano, que es el cuarto goleador de la Liga 1 2025 con 22 dianas, se paró frente al esférico, tomó vuelo y sacó un remate con la derecha, que fue bloqueado con éxito por ‘Billy’ Viscarra, quien se estiró y mandó la pelota al saque de esquina. Un gran esfuerzo del guardameta boliviano para salvar a Alianza Lima y evitar que UTC consiga el descuento y se valentone en busca del empate.

La atajada de Guillermo Viscarra
La atajada de Guillermo Viscarra al penal ejecutado por Jarlín Quintero en Alianza Lima vs UTC. - captura: L1 MAX

Alianza Lima con baja clave para los ‘playoffs’ de Liga 1 2025

De esta forma y de ganarle Cusco FC a Sport Huancayo, Alianza Lima se quedaría como ‘Perú 3′ y disputaría el primer ‘playoff’ ante Sporting Cristal. Eso sí, no lo hará con Carlos Zambrano por su expulsión ante UTC.

El encuentro de ida ante los ‘celestes’ se dará el martes 2 de diciembre y la vuelta se realizara el sábado 6 de diciembre. El ganador tendrá que verse las caras con los ‘dorados’ el 10 y 14 del mismo mes. Todo para definir los puestos para la Copa Libertadores 2026.

Temas Relacionados

Carlos ZambranoGuillermo ViscarraGianfranco ChávezJarlín QuinteroAlianza LimaUTCLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 19 del Torneo Clausura y Acumulado

Sporting Cristal venció a Atlético Grau, Universitario cayó ante Los Chankas, y Alianza Lima se enfrentará a UTC en Matute. Conoce cómo se mueven las colocaciones en el cierre del campeonato

Tabla de posiciones de la

Alianza Lima vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Con goles de Paolo Guerrero y Jesús Castillo, los ‘blanquiazules’ se imponen de local. Además, juegan con un hombre menos por insólita expulsión de Carlos Zambrano. Sigue las incidencias de encuentro

Alianza Lima vs UTC EN

Universitario vs Kazoku No Perú 3-0: resumen del triunfo ‘crema’ por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El equipo de Francisco Hervás dominó de principio a fin y venció en sets corridos al nuevo inquilino del torneo (19-25, 16-25, 14-25)

Universitario vs Kazoku No Perú

Gol de Paolo Guerrero con remate esquinado en Alianza Lima vs UTC por Liga 1 2025

El ‘Depredador’ abrió el marcador a favor del cuadro ‘blanquiazul’ en Matute contra el ‘gavilán del norte’, y busca su renovación de contrato

Gol de Paolo Guerrero con

Gol de Jesús Castillo con cabezazo cruzado para ampliar la ventaja en Alianza Lima vs UTC por Liga 1 2025

El volante blanquiazul estableció el 2-0 parcial tras conectar de cabeza un centro al corazón del área enviado desde el córner. El ex Academia Cantolao anotó su primera diana en la temporada

Gol de Jesús Castillo con
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Premier Ernesto Álvarez confirma reemplazo

Premier Ernesto Álvarez confirma reemplazo de personal en el INPE: “Queremos cambiar la naturaleza misma de la institución penitenciaria”

José Jerí sobre modelos XXX que seguía en redes sociales: “Evidentemente, me gustan (las mujeres), está demostrado”

Premier Ernesto Álvarez Miranda niega intención de censurar la prensa: “Propuesta apunta a funcionarios”

Once congresistas docentes impulsan aumento de pensiones que los beneficiará directamente: la medida podría costar S/5.670 millones al año

Impedimento de salida para Dina Boluarte: Corte Suprema verá este lunes 24 apelación de la Fiscalía por el caso Cirugías

ENTRETENIMIENTO

Las mejores películas en Netflix

Las mejores películas en Netflix en Perú hoy

We The Lion sorprende con show navideño ‘Christmas special’, un evento teatral y sinfónico

Imitadora de Michael Jackson emocionó a Eva Ayllón y al público: “Era imitarlo, no revivirlo”

La emotiva despedida de Renato Rossini a Guillermo Rossini: “El tío favorito del Perú”

Guillermo Rossini, leyenda del humor peruano, falleció a los 93 años

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 19 del Torneo Clausura y Acumulado

Alianza Lima vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Universitario vs Kazoku No Perú 3-0: resumen del triunfo ‘crema’ por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Gol de Paolo Guerrero con remate esquinado en Alianza Lima vs UTC por Liga 1 2025

Gol de Jesús Castillo con cabezazo cruzado para ampliar la ventaja en Alianza Lima vs UTC por Liga 1 2025