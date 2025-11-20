Sporting Cristal confirmó estadio para los ‘play offs’ por cupo a Copa Libertadores 2026: detalles de los partidos por lucha a la fase de grupos

Sporting Cristal terminó su participación en el Torneo Clausura 2025 tras vencer por 2-1 a Atlético Grau en Sullana, por la fecha 19 de la competición. Los ‘cerveceros’ aseguraron su lugar en los ‘play offs’ por cupo a la Copa Libertadores 2026: quedó en cuarto con 63 puntos.

El equipo de Paulo Autuori está a la espera de quién será su rival en el primer repechaje por el boleto al próximo torneo internacional. Alianza Lima o Cusco FC será el contrincante a vencer en la primera final, que será de ida y vuelta y está planificado para jugarse el martes 2 de diciembre y sábado 6 de diciembre.

Los ‘blanquiazules’ se medirán con UTC en Matute este domingo 23 de noviembre, mientras que los ‘dorados’ visitarán a Sport Huancayo el mismo día y misma hora. El cuadro que termine en la tercera posición en la tabla acumulada, será el rival de los rimenses.

¿En qué estadio jugará Sporting Cristal los ‘play offs’?

Hay mucha incertidumbre respecto a qué escenario usará Sporting Cristal para disputar los ‘play offs’ por cupo a Copa Libertadores 2026. Se pudo conocer que los ‘cerveceros’ no podían jugar el estadio Nacional porque estaba alquilado o en mantenimiento y todo hacía indicar que usarían el estadio Alberto Gallardo.

Sin embargo, Gustavo Zevallos confirmó que disputarán los encuentros del repechaje en el Coloso José Díaz y resaltó que ya lo tiene alquilado. También precisó que no tiene un rival preferido porque su equipo está preparado para enfrentar a Alianza Lima o Cusco FC.

“El primer partido lo vamos a jugar ese día 2 de diciembre a las ocho de la noche en El Nacional. No tenemos ninguna preferencia. Me parece que para lograr ese objetivo tan ansioso de participar como en fase de grupo de Libertadores, tenemos que ir y enfrentar al que nos toque. No nos vamos a poner a decir quiero este, quiero el otro. Creo que estamos preparados para enfrentar a cualquiera de ellos”, apuntó el director deportivo en conversación con ‘Enredadosc’.

Fechas confirmadas de los ‘play offs’ por cupo a la Copa Libertadores 2026. (Infobae Perú)

Las llaves del ‘play offs’ por cupos de la Copa Libertadores 2026

El sistema de la Liga 1 2025 fue modificado. Los cuatro mejores equipos de la tabla acumulada ya no acceden de manera directa a la Copa Libertadores 2026. En su lugar, la etapa de ingreso de cada club se decidirá a través de un formato de repechaje. De este proceso saldrán los representantes denominados Perú 2, Perú 3 y Perú 4, que participarán en la fase de grupos, fase 2 y fase 1, respectivamente. Actualmente, clubes como Cusco FC, Alianza Lima y Sporting Cristal disputarán estos repechajes para definir en qué instancia ingresarán al torneo continental.

" ¿Cómo se define la clasificación de Perú 2? Bueno, el segundo del acumulado, que en este momento es Cusco FC.Si el torneo acabara hoy, Cusco FC como segundo del acumulado, esperaríana una definición, primero entre el tercero y el cuatro, Alianza y Cristal, en partidos de ida y vuelta, en los cuales cerraría la llave el tercero. En este caso, Alianza cerraría la llave con Cristal, en partidos de ida y vuelta. El ganador jugaría con Cusco FC y el ganador de esa llave, de esa segunda llave, sería Perú 2. El que pierde Perú 3 y el que perdió la primera llave, Perú 4. Así se clasificaría a la Copa Libertadores de América en el escenario actual", explicó el ‘Tanke’ Arias en el programa ‘Vamos al VAR’.