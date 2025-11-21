Resultados de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos.

La fecha 5 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 se jugará este fin de semana y promete dejar muchos buenos momentos como la jornada anterior. Esta contará con un clásico entre los más campeones: Regatas Lima vs Universidad San Martín.

Recién inició el campeonato nacional, pero ya hay grupos bien marcados en la tabla de posiciones. Por ejemplo, los que pelean por el primer lugar, como es el caso de Alianza Lima, San Martín, Regatas y Universitario de Deportes. Por ahí, también se asoma Deportivo Géminis, Rebaza Acosta y Atlético Atenea.

Las ‘blanquiazules’ -vigente bicampeonas- se dispararon en el liderato, debido a que han disputado dos compromisos adelantados por su participación en el Mundial de Clubes, a realizarse durante los primeros días de diciembre en la ciudad de Sao Paulo, Brasil.

Las ‘santas’ y las ‘pumas’ les siguen los pasos, aunque este último equipo en mención ya perdió su invicto durante la fecha 4. Precisamente, cayeron 3-2 ante la USMP, que tuvo una noche deslumbrante al ir perdiendo por dos sets y remontarlo en el quinto.

San Martín ganó el quinto set. | Latina

Después, están los elencos que no arrancaron de la mejor forma la presente edición de la Liga Peruana de Vóley. Circolo Sportivo Italiano no logra encontrar su estilo de juego luego de cambiar varios elementos de su plantilla. Lo mismo ocurre con Deportivo Soan, que ha perdido todos sus encuentros.

Olva Latino y Deportivo Wanka han mostrado una gran nivel durante algunos cotejos, pero no lo han sabido sostener, dejando escapar puntos importantes. Kazoku No Perú -recién ascendido- tampoco ha registrado una victoria en lo que va de la temporada, lo que lo coloca como un candidato a pelear por la permanencia.

El cuadro 'blanquiazul' se impuso 25-13 y logró el triunfo en sets. (Video: Latina)

Programación y resultados de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Sábado 22 de noviembre

Olva Latino vs Circolo | 14:30 horas | Latina TV, web y app

Géminis vs Atlético Atenea | 17:00 horas | Latina TV, web y app

Alianza Lima vs Rebaza Acosta | 19:00 horas | Latina TV, web y app

Domingo 23 de noviembre

Deportivo Wanka vs Deportivo Soan | 12:30 horas | Latina TV, web y app

Kazoku No Perú vs Universitario | 15:00 horas | Latina TV, web y app

Regatas vs San Martín |17:00 horas | Latina TV, web y app

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima lidera la tabla con puntaje perfecto (18 puntos). Hasta el momento, ha disputado 6 partidos -a diferencia de los demás clubes- y solo ha cedido dos sets en total. San Martín es segundo con 11 unidades, una más que Universitario, el cual es tercero.

Producto de sus dos derrotas, Regatas sigue lejos de estos tres equipos con 6 puntos, los mismos que Rebaza, Géminis y Atenea. Más atrás se encuentran Circolo, Olva y Wanka, dejando como coleros y los dos únicos sin triunfos a Kazoku y Soan.

Los dos últimos de la tabla jugarán la revalidación con los dos primeros de la Liga Intermedia. Esto se definirá bajo el formato de cuadrangular, con tres fechas por equipo, y solo uno permanecerá en la máxima categoría, como medida de la Federación Peruana de Vóley (FPV) para que solo sean 11 clubes la próxima temporada y aumente la competitividad.