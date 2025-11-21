Perú Deportes

Resultados de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

San Martín y Regatas Lima protagonizarán el mejor compromiso de la jornada. Mientras que Universitario y Alianza Lima chocarán con rivales de cuidado

Guardar
Resultados de la fecha 5
Resultados de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos.

La fecha 5 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 se jugará este fin de semana y promete dejar muchos buenos momentos como la jornada anterior. Esta contará con un clásico entre los más campeones: Regatas Lima vs Universidad San Martín.

Recién inició el campeonato nacional, pero ya hay grupos bien marcados en la tabla de posiciones. Por ejemplo, los que pelean por el primer lugar, como es el caso de Alianza Lima, San Martín, Regatas y Universitario de Deportes. Por ahí, también se asoma Deportivo Géminis, Rebaza Acosta y Atlético Atenea.

Las ‘blanquiazules’ -vigente bicampeonas- se dispararon en el liderato, debido a que han disputado dos compromisos adelantados por su participación en el Mundial de Clubes, a realizarse durante los primeros días de diciembre en la ciudad de Sao Paulo, Brasil.

Las ‘santas’ y las ‘pumas’ les siguen los pasos, aunque este último equipo en mención ya perdió su invicto durante la fecha 4. Precisamente, cayeron 3-2 ante la USMP, que tuvo una noche deslumbrante al ir perdiendo por dos sets y remontarlo en el quinto.

San Martín ganó el quinto set. | Latina

Después, están los elencos que no arrancaron de la mejor forma la presente edición de la Liga Peruana de Vóley. Circolo Sportivo Italiano no logra encontrar su estilo de juego luego de cambiar varios elementos de su plantilla. Lo mismo ocurre con Deportivo Soan, que ha perdido todos sus encuentros.

Olva Latino y Deportivo Wanka han mostrado una gran nivel durante algunos cotejos, pero no lo han sabido sostener, dejando escapar puntos importantes. Kazoku No Perú -recién ascendido- tampoco ha registrado una victoria en lo que va de la temporada, lo que lo coloca como un candidato a pelear por la permanencia.

El cuadro 'blanquiazul' se impuso 25-13 y logró el triunfo en sets. (Video: Latina)

Programación y resultados de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Sábado 22 de noviembre

  • Olva Latino vs Circolo | 14:30 horas | Latina TV, web y app
  • Géminis vs Atlético Atenea | 17:00 horas | Latina TV, web y app
  • Alianza Lima vs Rebaza Acosta | 19:00 horas | Latina TV, web y app

Domingo 23 de noviembre

  • Deportivo Wanka vs Deportivo Soan | 12:30 horas | Latina TV, web y app
  • Kazoku No Perú vs Universitario | 15:00 horas | Latina TV, web y app
  • Regatas vs San Martín |17:00 horas | Latina TV, web y app
Programación de la fecha 5
Programación de la fecha 5 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima lidera la tabla con puntaje perfecto (18 puntos). Hasta el momento, ha disputado 6 partidos -a diferencia de los demás clubes- y solo ha cedido dos sets en total. San Martín es segundo con 11 unidades, una más que Universitario, el cual es tercero.

Producto de sus dos derrotas, Regatas sigue lejos de estos tres equipos con 6 puntos, los mismos que Rebaza, Géminis y Atenea. Más atrás se encuentran Circolo, Olva y Wanka, dejando como coleros y los dos únicos sin triunfos a Kazoku y Soan.

Así marcha la tabla de
Así marcha la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley previo al inicio de la fecha 5.

Los dos últimos de la tabla jugarán la revalidación con los dos primeros de la Liga Intermedia. Esto se definirá bajo el formato de cuadrangular, con tres fechas por equipo, y solo uno permanecerá en la máxima categoría, como medida de la Federación Peruana de Vóley (FPV) para que solo sean 11 clubes la próxima temporada y aumente la competitividad.

Temas Relacionados

Liga Peruana de vóleyUniversitario vóleyAlianza Lima vóleyRegatas LimaSan Martínvóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Se suspendió la multa de Alianza Lima por apagón en Matute durante final ante Universitario: PJ otorgó medida cautelar

Por el momento, el club ‘blanquiazul’ no deberá desembolsar los más de 2.4 millones de sanción por apagar las luminarias en plena celebración de la ‘U’ en el 2023

Se suspendió la multa de

Lucha por el descenso de la Liga 1 2025: ¿cómo queda la baja tras resolución del Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos?

UTC y Ayacucho FC definirán su futuro en la última fecha del Torneo Clausura 2025: solo uno perderá la categoría y se unirá a Alianza Universidad y Deportivo Binacional

Lucha por el descenso de

Julio César Uribe respaldó a Ricardo Gareca tras polémica con Jean Ferrari y dejó fuerte mensaje: “Creen que están preparados y están lejos”

El ‘Diamante’ se unió al comentario del ‘Tigre’ sobre el recambio generacional en la selección peruana y lo defendió por enfrentamiento con el exadministrador de Universitario

Julio César Uribe respaldó a

Vivian Baella revivió el juicio que le ganó a la Federación Peruana de Vóley: “Me dio pena, pero era justo”

La exvoleibolista reveló que su decisión de alejarse del vóley, en gran parte, fue por el conflicto que tuvo con la FPV por despido arbitrario

Vivian Baella revivió el juicio

Pedro García cuestionó con dureza a Alianza Lima por posible salida de Hernán Barcos: “Me parece increíble, no entiendo”

El periodista deportivo pidió que se le renueve al ‘Pirata’ y pueda despedirse en 2026: “Díseñale a tu ídolo una salida elegante”

Pedro García cuestionó con dureza
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PJ ordena que Martín Vizcarra

PJ ordena que Martín Vizcarra afronte un segundo juicio por el caso Lomas de Ilo

Actos de discriminación en redes sociales podrían ser sancionados

Vicente Tiburcio, el ministro del Interior que elaboró una tesis para “mejorar la inseguridad ciudadana”

José Jerí aseguró que “en un par de días” el Poder Ejecutivo tendrá una posición oficial sobre la extensión del Reinfo

Regidor de Miraflores, José Rosas, sobre crítica de Carlos Canales a gerente de seguridad: “Demasiado áspero, pero errar es humano”

ENTRETENIMIENTO

¿Yarita Lizeth tendría un romance

¿Yarita Lizeth tendría un romance con el hijo de Dina Páucar?: Cantante revelará detalles en el programa de ‘La Chola Chabuca’

Giacomo Benavides de Zaca TV reacciona a los supuestos bots en sus trasmisiones en vivo por YouTube

Agatha Lys es la próxima invitada en ‘El Valor de la Verdad’: revela abuso y abandono familiar

Mario Irivarren y Laura Spoya de ‘La Manada’ responden ante acusaciones de comprar bots para su streaming: “Cualquiera puede hacerlo”

Lo más visto esta semana de Netflix en Perú

DEPORTES

Se suspendió la multa de

Se suspendió la multa de Alianza Lima por apagón en Matute durante final ante Universitario: PJ otorgó medida cautelar

Lucha por el descenso de la Liga 1 2025: ¿cómo queda la baja tras resolución del Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos?

Julio César Uribe respaldó a Ricardo Gareca tras polémica con Jean Ferrari y dejó fuerte mensaje: “Creen que están preparados y están lejos”

Vivian Baella revivió el juicio que le ganó a la Federación Peruana de Vóley: “Me dio pena, pero era justo”

Pedro García cuestionó con dureza a Alianza Lima por posible salida de Hernán Barcos: “Me parece increíble, no entiendo”