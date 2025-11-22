Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así marchan los equipos en la fecha 5 de la primera fase

Liga Peruana de Vóley continúa en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Crédito: FPV

La emoción de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 continúa creciendo y este fin de semana el Coliseo Miguel Grau del Callao volverá a ser el epicentro del torneo, con el desarrollo de la quinta fecha de la Fase 1. El recinto chalaco, que ha albergado todos los partidos de la competencia hasta el momento, se prepara para recibir una jornada que promete intensidad, alto nivel y duelos con historia dentro del voleibol nacional.

Entre los encuentros más esperados destaca el clásico entre Regatas Lima y la Universidad San Martín de Porres, dos de los clubes más competitivos de las últimas temporadas y los más laureados del vóley peruano. Su enfrentamiento siempre genera expectativa por la rivalidad deportiva, el nivel táctico y la presencia de jugadoras con amplia experiencia en la escena local e internacional.

Además de este duelo especial, la fecha contará con compromisos que podrían empezar a definir posiciones en la tabla, dado que varios equipos todavía buscan consolidarse en la competencia. Alianza Lima, vigente bicampeón, promete ser protagonista: ha tenido un arranque perfecto de campaña, superando todos sus encuentros, y ahora buscará mantener su invicto frente a Rebaza Acosta.

Por su parte, Universitario intentará recuperarse tras la reciente derrota ante San Martín. Las ‘pumas’ comenzaron ganando los dos primeros parciales, pero no lograron sostener el control y terminaron cediendo por 2-3. En esta jornada tendrán la oportunidad de volver a la senda del triunfo frente al recién ascendido Kazoku No Perú, que aún no ha registrado victorias en lo que va de la temporada.

El cuadro 'blanquiazul' se impuso 25-13 y logró el triunfo en sets. (Video: Latina)

Cabe recordar que en esta primera fase todos los equipos se enfrentan en un formato de todos contra todos. De los 12 participantes, solo los 10 mejor ubicados avanzarán a la siguiente ronda, mientras que los dos últimos deberán disputar un cuadrangular de ascenso y permanencia contra los dos primeros de la Liga Intermedia.

Tabla de posiciones de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Alianza Lima lidera de manera absoluta la primera etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. A diferencia del resto de equipos, el cuadro ‘blanquiazul’ ha disputado dos partidos adicionales, adelantados debido a su participación en el Mundial de Clubes. Más allá de esto, las ‘íntimas’ se mantienen firmes en la cima con 18 puntos, tras haber ganado todos sus encuentros hasta el momento.

En tanto, San Martín y Universitario completan el podio con 11 y 10 puntos, respectivamente, aunque con dos partidos menos que las líderes, lo que mantiene viva la lucha por los primeros lugares. Por su parte, Regatas Lima se ubica en el cuarto puesto con seis unidades, buscando escalar posiciones en las próximas fechas. A continuación, presentamos la tabla de posiciones actualizada:

Tabla de posiciones de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: FPV

Programación y resultados de la fecha 5 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

La quinta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 se jugará el sábado 22 y domingo 23 de noviembre en el Coliseo Miguel Grau del Callao. A continuación, te dejamos la programación completa de la jornada:

Sábado 22 de noviembre

Olva Latino vs Circolo | 14:30 horas vía Latina TV, web y app

Géminis vs Atlético Atenea | 17:00 horas vía Latina TV, web y app

Alianza Lima vs Rebaza Acosta | 19:00 horas vía Latina TV, web y app

Domingo 23 de noviembre

Deportivo Wanka vs Deportivo Soan | 12:30 horas vía Latina TV, web y app

Kazoku No Perú vs Universitario | 15:00 horas vía Latina TV, web y app

Regatas vs San Martín | 17:00 horas vía Latina TV, web y app