Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así marchan los equipos en la fecha 5 de la primera fase

El Coliseo Miguel Grau del Callao sigue siendo escenario del torneo y este fin de semana ofrecerá duelos de alto nivel, incluido el esperado clásico entre Regatas y San Martín

Liga Peruana de Vóley continúa en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Crédito: FPV

La emoción de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 continúa creciendo y este fin de semana el Coliseo Miguel Grau del Callao volverá a ser el epicentro del torneo, con el desarrollo de la quinta fecha de la Fase 1. El recinto chalaco, que ha albergado todos los partidos de la competencia hasta el momento, se prepara para recibir una jornada que promete intensidad, alto nivel y duelos con historia dentro del voleibol nacional.

Entre los encuentros más esperados destaca el clásico entre Regatas Lima y la Universidad San Martín de Porres, dos de los clubes más competitivos de las últimas temporadas y los más laureados del vóley peruano. Su enfrentamiento siempre genera expectativa por la rivalidad deportiva, el nivel táctico y la presencia de jugadoras con amplia experiencia en la escena local e internacional.

Además de este duelo especial, la fecha contará con compromisos que podrían empezar a definir posiciones en la tabla, dado que varios equipos todavía buscan consolidarse en la competencia. Alianza Lima, vigente bicampeón, promete ser protagonista: ha tenido un arranque perfecto de campaña, superando todos sus encuentros, y ahora buscará mantener su invicto frente a Rebaza Acosta.

Por su parte, Universitario intentará recuperarse tras la reciente derrota ante San Martín. Las ‘pumas’ comenzaron ganando los dos primeros parciales, pero no lograron sostener el control y terminaron cediendo por 2-3. En esta jornada tendrán la oportunidad de volver a la senda del triunfo frente al recién ascendido Kazoku No Perú, que aún no ha registrado victorias en lo que va de la temporada.

El cuadro 'blanquiazul' se impuso 25-13 y logró el triunfo en sets. (Video: Latina)

Cabe recordar que en esta primera fase todos los equipos se enfrentan en un formato de todos contra todos. De los 12 participantes, solo los 10 mejor ubicados avanzarán a la siguiente ronda, mientras que los dos últimos deberán disputar un cuadrangular de ascenso y permanencia contra los dos primeros de la Liga Intermedia.

Tabla de posiciones de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Alianza Lima lidera de manera absoluta la primera etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. A diferencia del resto de equipos, el cuadro ‘blanquiazul’ ha disputado dos partidos adicionales, adelantados debido a su participación en el Mundial de Clubes. Más allá de esto, las ‘íntimas’ se mantienen firmes en la cima con 18 puntos, tras haber ganado todos sus encuentros hasta el momento.

En tanto, San Martín y Universitario completan el podio con 11 y 10 puntos, respectivamente, aunque con dos partidos menos que las líderes, lo que mantiene viva la lucha por los primeros lugares. Por su parte, Regatas Lima se ubica en el cuarto puesto con seis unidades, buscando escalar posiciones en las próximas fechas. A continuación, presentamos la tabla de posiciones actualizada:

Tabla de posiciones de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: FPV

Programación y resultados de la fecha 5 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

La quinta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 se jugará el sábado 22 y domingo 23 de noviembre en el Coliseo Miguel Grau del Callao. A continuación, te dejamos la programación completa de la jornada:

Sábado 22 de noviembre

  • Olva Latino vs Circolo | 14:30 horas vía Latina TV, web y app
  • Géminis vs Atlético Atenea | 17:00 horas vía Latina TV, web y app
  • Alianza Lima vs Rebaza Acosta | 19:00 horas vía Latina TV, web y app

Domingo 23 de noviembre

  • Deportivo Wanka vs Deportivo Soan | 12:30 horas vía Latina TV, web y app
  • Kazoku No Perú vs Universitario | 15:00 horas vía Latina TV, web y app
  • Regatas vs San Martín | 17:00 horas vía Latina TV, web y app

El centrocampista uruguayo evocó una jugada puntual que, a su criterio, merecía la expulsión de Carlos Zambrano. Ese hecho provocó que la hija del exvolante de Sporting Cristal se negara a ir a la escuela

San Martín y Regatas Lima protagonizarán el mejor compromiso de la jornada. Mientras que Universitario y Alianza Lima chocarán con rivales de cuidado

El equipo de Facundo Morando se medirá con el cuadro 'chalaco' con la misión de defender el liderato e invicto en la competencia nacional. Sigue las incidencias del vibrante cotejo

La 'U' no supo gestionar con eficiencia el último partido de la temporada y sufrió su primera derrota del campeonato corto. El resultado evitó que el tricampeón cerrase con un broche invicto

Sporting Cristal venció a Atlético Grau, Universitario cayó ante Los Chankas, y Alianza Lima se enfrentará a UTC en Matute. Conoce cómo se mueven las colocaciones en el cierre del campeonato

