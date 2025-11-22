Alianza Lima vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

¡Sábado de vóley! Alianza Lima se enfrentará a Rebaza Acosta hoy, sábado 22 de noviembre, en el Coliseo Miguel Grau por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Las ‘blanquiazules’ tendrán la misión de mantener su invicto y liderato en el torneo nacional.
Las ‘blanquiazules’ buscará mantener su invicto y liderato contra Rebaza Acosta: no han perdido hasta el momento. El equipo de Facundo Morando tuvo una semana intensa debido al duelo adelantado que jugó con Deportivo Soan por la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: le ganó por 3-1 con sets de 25-18, 21-25, 25-19 y 25-13.
Alianza Lima viene anticipando sus encuentros por su participación en el Mundial de Clubes 2025, el cual iniciará en diciembre. Tendrá su debut con Osasco Sao Cristóvao Saúde el próximo martes 9 de diciembre.
El equipo del Callao saldrá a recuperarse tras la dura derrota que consiguió frente Olva Latino por 3-2 con parciales de 25-12, 25-20, 15-25, 16-25 y 10-15. Rebaza Acosta buscará levantarse ante Alianza Lima y quitarle el invicto en la Liga Peruana de Vóley 2025/26.
Las ‘chalacas’ están en el quinto lugar con seis puntos, y una victoria acortará la distancia con los primeros lugares.
Los hinchas podrán alentar a su equipo favorito desde el Coliseo Miguel Grau del Callao. Los boletos se podrán adquirir a través del portal de Joinnus.
- General: S/. 20.00 soles
- Sur: S/. 25.00 soles
- Norte: S/. 25.00 soles
- Oriente: S/. 35.00 soles
- Occidente: S/. 45.00 soles
El choque entre las ‘íntimas’ y la escuadra del Callao llegará a todos los hogares peruanos por medio de Latina Televisión a través de sus canales 2 y 702 en HD. También se podrá seguir por la web oficial y aplicativo de la casa televisora.
Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en el Coliseo Miguel Grau con la previa, punto a punto, mejores jugadas, declaraciones, y mucho más.
El duelo entre las ‘blanquiazules’ y las ‘chalacas’ se jugará hoy, sábado 22 de noviembre, en el Coliseo Miguel Grau por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. El horario establecido es a las 19:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 18:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 19:00 horas.
Sábado 22 de noviembre