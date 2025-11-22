Alianza Lima vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Horarios Alianza Lima vs Rebaza Acosta por la Liga Peruana de Vóley 2025/26

El duelo entre las ‘blanquiazules’ y las ‘chalacas’ se jugará hoy, sábado 22 de noviembre, en el Coliseo Miguel Grau por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. El horario establecido es a las 19:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 18:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 19:00 horas.