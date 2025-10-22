Perú Deportes

FPV inició plan para reducir cantidad de clubes en la Liga Peruana de Vóley: “En dos años el torneo tendrá 10 equipos”

Gino Vegas anunció una reestructuración del campeonato local, lo que intensificará la competencia por mantenerse en la máxima categoría y por lograr el ascenso esta temporada

Gino Vegas explicó los motivos detrás del plan de reestructuración del campeonato local. (Video: Latina)

La temporada 2025/26 de la Liga Peruana de Vóley llega con novedades no solo en el campo, sino también en su estructura. Durante la conferencia de prensa realizada en la Videna, el presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), Gino Vegas, confirmó que el campeonato será reestructurado gradualmente, con el objetivo de devolverle al torneo un formato más competitivo y sostenible.

En esta edición, los dos equipos que finalicen en los últimos lugares al término de la primera etapa no quedarán automáticamente fuera de competencia. Deberán disputar una revalidación frente a los dos mejores clubes de la Liga Intermedia (Segunda División). De ese cuadrangular, solo uno conseguirá un cupo para la Liga Superior en la próxima temporada.

Este ajuste forma parte de un plan mayor que contempla la reducción del número de participantes en la máxima categoría. “La idea de este cambio de formato es porque la liga usualmente la jugábamos con 10 clubes. Decidimos aumentarlo a 12 con la idea de que la liga pudiera ser mucho más abierta y competitiva, pero la realidad nos ha demostrado que hay clubes que tienen más capacidad financieras que otros y esto se refleja en el campo”, explicó Vegas a la prensa local.

El plan de la FPV contempla una transición gradual. “Hemos tomado la decisión que de acá a dos años la liga nacional vuelva a tener 10 equipos. Eso lo vamos a hacer paulatino. Es por eso el cambio de fórmula para que el próximo año sean 11 equipos y el subsiguiente 10”, agregó.

El número de participantes en la Liga Peruana de Vóley será reducido a 10. Crédito: LPV

Gino Vegas también dejó abierta la posibilidad de incluir a una selección juvenil como invitada para futuras ediciones de la competencia. “Ya conversaremos con los clubes si el año que viene como invitado pueda participar la sub 19 o sub 21 de Perú, lo cual podría ayudar mucho al desarrollo de estos grupos para afrontar los compromisos a nivel de selección”.

El objetivo es aumentar el nivel

Gino Vegas explicó que la reducción en el número de equipos participantes responde a la brecha competitiva que se ha evidenciado entre los clubes que pelean los primeros puestos y aquellos que ocupan las últimas casillas. El objetivo, según indicó, es lograr un torneo más parejo y sostenido en el tiempo.

“Intentamos ver qué pasaba con 12 clubes, si la liga se volvía más competitiva, pero hay que ser sinceros en reconocer que hay una diferencia entre los equipos que están en la punta con los que vienen en los últimos puestos. Creemos que por el desarrollo mismo de la liga, tengamos 10 de equipos. No lo puedo hacer de un solo zarpazo, por eso que será paulatino”, señaló.

Finalmente, remarcó que se busca fortalecer también a la Segunda División: “Necesitamos que la Liga Intermedia esté casi al mismo nivel de la Liga Superior. Eso es un proceso más largo, ojalá podamos lograr transmisiones y sponsors para la Liga Intermedia. Hay que trabajar, es una de las metas que buscamos”.

¿Cómo se jugará la revalidación de la Liga Peruana de Vóley?

Al término de la primera ronda de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, los equipos que ocupen los puestos 11° y 12° en la tabla acumulada deberán disputar el Cuadrangular de Permanencia/Ascenso. En esta instancia, se enfrentarán a los clubes que finalicen en los lugares 1.° y 2.° de la Liga Nacional Intermedia (LNI), que buscan su ascenso a la máxima categoría.

El cuadrangular se jugará bajo el formato de todos contra todos en una sola rueda, es decir, tres fechas por equipo. Al finalizar los encuentros, el club que se ubique en la primera posición asegurará su presencia en la LPV 2026/27, que se disputará con 11 equipos como parte del proceso de reestructuración. Los tres equipos restantes competirán la próxima temporada en la LNI.

En caso de empate en la tabla final del cuadrangular, se aplicarán los criterios de desempate establecidos en el reglamento oficial, que contempla diferencia de sets, puntos y otros factores técnicos. Esta fase definirá quiénes permanecen, ascienden o descienden, y añade un nivel extra de tensión y exigencia a la recta final del torneo.

