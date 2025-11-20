Fixture de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de vóley 2025: calendario de partidos de las ‘blanquiazules’

Fixture de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de vóley 2025

Alianza Lima participará por primera vez en el Mundial de Clubes de vóley 2025 como representante de Perú. La clasificación llegó tras conseguir el subcampeonato en el Sudamericano, resultado que permitió al equipo acceder a la máxima competencia de clubes a nivel internacional. Con los grupos ya definidos por la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), el torneo será una oportunidad para que el cuadro blanquiazul se mida con los mejores equipos de otros continentes.

La formación dirigida por Facundo Morando integrará el Grupo A junto a rivales de amplia trayectoria: enfrentará al anfitrión Osasco São Cristóvão de Brasil, al campeón asiático VC Zhetysu de Kazajistán y al subcampeón europeo Savino Del Bene Scandicci de Italia. Estos equipos, con experiencia en competencias mundiales, marcan un alto nivel de exigencia para la institución peruana.

La conformación de los grupos se cerró tras la confirmación de Orlando Valkyries de Estados Unidos, que ocupó la última plaza del torneo luego del retiro de VTV Binh Dien Long de Vietnam. Este cambio permitió a la FIVB organizar la fase de grupos definitiva para la competencia.

En el Grupo B, la competencia también será intensa. Imoco Conegliano de Italia, actual campeón europeo, encabeza el grupo. Le acompañan Dentil Praia Clube de Brasil, campeón sudamericano; Zamalek SC de Egipto, el mejor equipo africano; y Orlando Valkyries de Estados Unidos, que llega como campeón de su país. Cada club competirá por un lugar en las fases finales, lo que anticipa duelos de alto nivel durante todo el certamen.

Las ‘blanquiazules’ buscarán consolidar su desempeño y proyectar el voleibol peruano en el escenario internacional a través de esta histórica participación.

Grupo de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de vóley 2025 - Créditos: Portal Volei.

La Federación Internacional de Voleibol (FIVB) oficializó el calendario de partidos para el Campeonato Mundial de Clubes Femenino, que tendrá lugar en São Paulo, Brasil, del 9 al 14 de diciembre de 2025.

Alianza Lima, que obtuvo el bicampeonato en la Liga Peruana de Vóley en las temporadas 2023-24 y 2024-25, además del subcampeonato en el Campeonato Sudamericano de Clubes 2025, disputará el certamen en el Grupo A. Sus rivales serán Osasco Sao Cristóvao Saúde de Brasil, Savino Del Bene Scandicci de Italia y Zhetysu VC de Kazajistán, equipos pertenecientes a las confederaciones de Sudamérica, Europa y Asia, respectivamente.

Martes 9 de diciembre

- Alianza Lima vs Osasco Sao Cristóvao Saúde (18:30 horas / Latina Televisión)

Miércoles 10 de diciembre

- Alianza Lima vs Zhetysu VC (11:30 horas / Latina Televisión)

Jueves 11 de diciembre

- Alianza Lima vs Scandicci (15:00 horas / Latina Televisión)

Fixture de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de vóley 2025. (Dosis de voleibol)

Plantel de Alianza Lima para el Mundial de Clubes de vóley 2025

Las peruanas Diana de la Peña (central), Maricarmen Guerrero (central), Sandra Ostos (punta receptora), Esmeralda Loroña (punta), Clarivett Yllescas (central), Nayeli Yabar (opuesta), Ysabella Sánchez (punta receptora), Zahira Quiñe (líbero), Esmeralda Sánchez (líbero); las colombianas María Alejandra Marín (armadora), Doris Manco (armadora); la argentina Elina Rodríguez (punta receptora); la dominicana Yanlis Féliz (opuesta); la francesa Maëva Orlé (opuesta) y la estadounidense Meegan Hart (central).