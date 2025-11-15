Perú Deportes

Universitario vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

‘Pumas’ y ‘santas’ se enfrentan por seguir en lo más alto de la tabla de posiciones. Cat Flood y Fernanda Tomé protagonizarán un duelo atractivo. Sigue todas las incidencias

00:25 hsHoy

¡Día de partido! Universitario de Deportes y Universidad San Martín protagonizarán hoy, sábado 15 de noviembre, el mejor enfrentamiento de la cuarta jornada de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Este encuentro está pactado para iniciar a las 19:00 horas de Perú y tendrá como escenario el Coliseo Miguel Grau del Callao.

00:24 hsHoy

Cómo llega Universitario

Universitario es uno de los tres equipos que aún no conocen la derrota en el inicio del torneo. Bajo la dirección de Paco Hervás, las ‘pumas’ han sabido mostrarse sólidas desde la primera fecha. El equipo debutó con una victoria por 3-1 sobre Deportivo Géminis, y luego mostró contundencia al superar primero a Atlético Atenea y después a Deportivo Soan, ambos por 3-0.

Entre las piezas claves destaca la estadounidense Cat Flood, quien se ubica entre las máximas anotadoras de la competencia. Junto a ella, Daniela Muñoz se consolidó como una de las sorpresas de la plantilla, ocupando el puesto de opuesta tras la lesión de Maluh Oliveira.

Las 'pumas' superaron 25-14 a las de Puente Piedra. (Latina TV)
00:21 hsHoy

Cómo llega San Martín

San Martín también ostenta puntaje perfecto tras sus primeras tres presentaciones en la Liga Peruana de Vóley. El cuadro comandado por Guilherme Schmitz inició su campaña venciendo 3-1 a Olva Latino y a Rebaza Acosta, para luego imponerse 3-0 ante Circolo Sportivo Italiano.

Estas actuaciones colocan al cuadro de Santa Anita como uno de los principales candidatos para luchar por el título. El plantel se sostiene sobre la experiencia y calidad de la armadora Paola Rivera y la potencia en ataque de las puntas Aixa Vigil y Fernanda Tomé. La rotación efectiva y la capacidad de resolución en los tramos decisivos de cada set han sido determinantes en la campaña santa.

Paola Rivera fue la mejor
Paola Rivera fue la mejor armadora de la temporada pasada y se convirtió en refuerzo de San Martín para este 2025.
00:20 hsHoy

Horarios del Universitario vs San Martín

Este cotejo arrancará a las 19:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 18:00 horas de México; a las 19:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 20:00 horas de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos; y a las 21:00 horas de Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina y Chile.

00:18 hsHoy

Dónde ver Universitario vs San Martín: partido por la fecha 4

El Universitario vs San Martín se podrá ver únicamente a través de Latina TV, que ofrecerá la transmisión en vivo por señal abierta (canal 2) y por medio de sus plataformas digitales, como su sitio web y aplicación.

Además, la televisora informó que en esta temporada no transmitirá los partidos de la Liga Peruana de Vóley mediante su canal de YouTube, buscando reforzar el uso de su aplicación, donde estarán disponibles las repeticiones de todos los encuentros.

00:13 hsHoy

Tabla de posiciones de Liga Peruana de vóley

Universitario y San Martín igualan en puntaje en la tabla de posiciones de la primera fase de la Liga Peruana de vóley (9 puntos). Estos dos son superados por Alianza Lima, que tiene 12 unidades, debido a que adelantó su partido por la fecha 7 a raíz de su participación en el Mundial de Clubes.

Tabla de posiciones de la
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 antes de la fecha 4.
00:12 hsHoy

¿Cómo quedaron los últimos Universitario vs San Martín?

En la temporada pasada, Universitario y San Martín se vieron las caras en dos oportunidades. En la primera fase, las ‘pumas’ se quedaron con la victoria 3-1 gracias a la actuación de Brenda Graff. Después, en el octogonal final, volvieron a ganar 3-2 con una buena performance de Alexandra Machado.

