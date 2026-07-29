Gian Marco, Alejandra Baigorria, Michelle Soifer y otras figuras conmueven con reflexiones por el Perú: “Te amo Perú”

Un emotivo recorrido por los lugares que nos formaron. Un artista comparte su profundo amor por el Perú, desde la costa de Lima hasta cada rincón que recorrió con su música, recordándonos que en estas Fiestas Patrias, a pesar de nuestras diferencias, todos somos un solo pueblo. Gian Marco Instagram.

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Las Fiestas Patrias siempre representan uno de los momentos más especiales para millones de peruanos. Más allá de los tradicionales desfiles, las reuniones familiares o las celebraciones en distintos rincones del país, esta fecha también se convierte en una oportunidad para expresar el orgullo de pertenecer al Perú y recordar la riqueza de su cultura, su historia y su gente. Este año, diversas figuras del espectáculo nacional e internacional aprovecharon las redes sociales para compartir emotivos mensajes cargados de esperanza, gratitud y amor por la tierra que consideran su hogar.

Entre las personalidades que decidieron sumarse a esta celebración estuvieron Alejandra Baigorria, Korina Rivadeneira, Julián Zucchi, Gian Marco, Karen Schwarz, Gianella Neyra y Michelle Soifer, quienes dedicaron publicaciones especiales para homenajear al país y enviar un mensaje positivo a todos sus seguidores.

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Un grupo de celebridades peruanas y el actor argentino Julián Zucchi posan juntos, mostrando su unión en apoyo al Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alejandra Baigorria confía en un mejor futuro para el Perú

Una de las primeras en pronunciarse fue Alejandra Baigorria, quien aprovechó el aniversario de la Independencia del Perú para compartir un mensaje lleno de optimismo. La empresaria y ex chica reality expresó públicamente el enorme cariño que siente por el país y manifestó su confianza en que llegarán tiempos mejores para todos los peruanos.

A través de sus redes sociales, escribió: “Te amo Perú, sé que viene mejores cosas para el país”.

Celebridades se unen por el Perú: los mensajes de Ale Baigorria, Korina, Julián Zucchi, Karen Schwarz y Gianella Neyra. Captura: IG.

Korina Rivadeneira agradece al Perú por cambiar su vida

Otra figura que no quiso dejar pasar esta importante fecha fue Korina Rivadeneira. La actriz y modelo venezolana, quien hace varios años decidió establecerse en el Perú y formar una familia junto a Mario Hart, recordó el enorme significado que tiene el país en su historia personal.

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Mediante sus historias de Instagram, compartió una sentida reflexión en la que destacó que fue precisamente el Perú el lugar donde encontró algunos de los momentos más importantes de su vida. “Hoy celebramos en este hermoso país que me regaló lo mejor de mi vida”.

Un grupo de celebridades y un invitado posan con la bandera de Perú para conmemorar las Fiestas Patrias en el marco del 28 de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Julián Zucchi celebra al Perú tras semanas de polémica

Luego de haber estado en el centro de la atención mediática semanas atrás debido a una polémica en redes sociales, Julián Zucchi dejó de lado cualquier controversia para enfocarse en un mensaje completamente distinto durante las celebraciones patrias.

El actor argentino publicó una fotografía luciendo la camiseta de la Selección Peruana, demostrando así el cariño que siente por el país. Junto a la imagen escribió: “Qué mejor manera que celebrarte creando cositas”.

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Celebridades se unen por el Perú: los mensajes de Ale Baigorria, Korina, Julián Zucchi, Karen Schwarz y Gianella Neyra. Captura: IG.

Gian Marco hace un llamado a la unidad y al respeto

Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de Gian Marco, quien optó por una reflexión más profunda sobre la identidad nacional y el respeto entre los peruanos.

El reconocido cantautor recordó todo lo que ha vivido gracias al Perú y resaltó que su carrera artística está estrechamente ligada al país que lo vio crecer.

En su mensaje expresó:

“Es un lugar donde aprendí tantas cosas. Un lugar que recorrí con música. Es un lugar que me enseñó a ser lo que soy. Hoy, en estas Fiestas Patrias, celebremos al Perú con todos sus colores, con todas sus razas, con todas sus formas. Al final, todos somos lo mismo. Todos somos pueblo y nada nos separa. Que el futuro sea siempre mejor”.

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Celebridades se unen por el Perú: los mensajes de Ale Baigorria, Korina, Julián Zucchi, Karen Schwarz y Gianella Neyra. Captura: IG.

Karen Schwarz celebra sus raíces desde España

Aunque actualmente se encuentra en España, Karen Schwarz también quiso hacerse presente durante las celebraciones por el aniversario patrio. La conductora publicó un emotivo video junto a sus hijas mientras bailaban el festejo “Ritmo, Color y Sabor”, composición de Amador Ballumbrosio popularizada por Eva Ayllón.

Junto a las imágenes escribió una breve, pero significativa frase: “Qué bonito es ser peruanas”.

El video fue ampliamente comentado por sus seguidores, quienes resaltaron la importancia de transmitir las tradiciones peruanas a las nuevas generaciones, incluso cuando se encuentran lejos del país.

Celebridades se unen por el Perú: los mensajes de Ale Baigorria, Korina, Julián Zucchi, Karen Schwarz y Gianella Neyra. Captura: IG.

Gianella Neyra resalta el valor de las tradiciones peruanas

Por su parte, Gianella Neyra decidió compartir un video bailando ritmos típicos peruanos para conmemorar esta importante fecha. La actriz aprovechó la ocasión para recordar la importancia de valorar las raíces, las costumbres y los momentos familiares que acompañan las celebraciones patrias.

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Celebridades se unen por el Perú: los mensajes de Ale Baigorria, Korina, Julián Zucchi, Karen Schwarz y Gianella Neyra. Captura: IG.

En su publicación escribió: “Te llevo donde voy, siempre conmigo, mi querido Perú. Felices Fiestas Patrias. Estos días son para agradecer y celebrar nuestras raíces, nuestras tradiciones y el amor por esta tierra que tanto nos da. Feliz descanso a todos los que hacen una pausa entre tanto trabajo para disfrutar en familia con gratitud y con mucho orgullo de ser peruanos”.

Celebridades se unen por el Perú: los mensajes de Ale Baigorria, Korina, Julián Zucchi, Karen Schwarz y Gianella Neyra. Captura: IG.

Michelle Soifer apuesta por transmitir el orgullo peruano a las nuevas generaciones

La cantante Michelle Soifer también se sumó a los homenajes por Fiestas Patrias con una publicación cargada de simbolismo.

A través de un video donde aparece acompañada de una niña mientras suena una canción de Milena Warthon, la artista destacó el valor de preservar la identidad nacional y transmitir el orgullo por el Perú de generación en generación.

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En su publicación manifestó: “Hay cosas que se heredan sin necesidad de decir una sola palabra: el orgullo por nuestras raíces, el amor por nuestra cultura y la alegría de ser peruanos. Que ese amor por nuestra costa, sierra y selva siga pasando de generación en generación, porque no hay nada más bonito que celebrar quiénes somos. ¡Felices Fiestas Patrias!”.

Celebridades se unen por el Perú: los mensajes de Ale Baigorria, Korina, Julián Zucchi, Karen Schwarz y Gianella Neyra. Captura: IG.