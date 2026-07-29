Kyara Villanella confiesa que admira a Ricardo Mendoza y que le escribió en Instagram: “Estaba emocionada”

Kyara Villanella y Carla Barraza se sientan a jugar un divertido juego de confesiones. Kyara revela quién es la persona más famosa que le ha escrito por Instagram y su reacción al ver el mensaje de un integrante de 'Hablando Huevadas'. Youtube/ Podcast Gaela Barraza.

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La influencer Kyara Villanella volvió a generar revuelo en redes sociales tras revelar un inesperado episodio que involucra al comediante Ricardo Mendoza, uno de los conductores del exitoso programa ‘Hablando Huevadas’. Durante su participación en el pódcast de Gaela Barraza, la hija mayor de Keiko Fujimori habló sobre las figuras del espectáculo que admira y sorprendió al contar que el humorista le escribió por Instagram, una experiencia que, según confesó, la emocionó por completo.

Kyara Villanella cuenta qué le escribió Ricardo Mendoza por Instagram y causa revuelo en redes. Captura: Podcast Gaela Barrqaza.

La joven de 18 años respondió con naturalidad a una serie de preguntas sobre su vida personal, sus gustos y las celebridades que sigue. Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando recordó el breve intercambio de mensajes que tuvo con Ricardo Mendoza, dejando en evidencia la admiración que siente por el comediante y por el programa que conduce junto a Jorge Luna.

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Sus declaraciones no tardaron en viralizarse en distintas plataformas, donde cientos de usuarios comentaron la anécdota. Mientras algunos destacaron la espontaneidad de la influencer, otros cuestionaron el hecho de que el humorista le escribiera por redes sociales, generando un intenso debate entre los internautas.

Kyara Villanella cuenta qué le escribió Ricardo Mendoza por Instagram y causa revuelo en redes. Captura: Podcast Gaela Barrqaza.

Kyara Villanella confiesa que Ricardo Mendoza es la persona que más ilusión le hizo conocer

Durante la conversación con Gaela Barraza, Kyara Villanella fue consultada sobre la persona más conocida que le había escrito por redes sociales y no dudó en mencionar al integrante de ‘Hablando Huevadas’.

La joven aseguró que siempre ha seguido el programa y que recibir un mensaje del humorista fue una experiencia que jamás imaginó.

Kyara Villanella cuenta qué le escribió Ricardo Mendoza por Instagram y causa revuelo en redes. Captura: Podcast Gaela Barrqaza.

“La persona más importante que me escribió y que a mí me encantaría conocer es Ricardo Mendoza, de ‘Hablando Huevadas’. Cuando me escribió, yo estaba emocionada porque a mí me encanta ese show. Yo lo miro siempre.”

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Kyara Villanella cuenta qué le escribió Ricardo Mendoza por Instagram y causa revuelo en redes. Captura: Podcast Gaela Barrqaza.

¿Qué le escribió Ricardo Mendoza por Instagram?

Tras revelar que el conductor de ‘Hablando Huevadas’ se comunicó con ella, Kyara Villanella explicó que la conversación fue bastante corta y comenzó con un simple saludo.

Según recordó, el mensaje que recibió decía: “Hola, ¿qué tal?” La influencer confesó que no esperaba recibir un mensaje del comediante y que reaccionó con mucha emoción al verlo en su bandeja de entrada.

Kyara Villanella cuenta qué le escribió Ricardo Mendoza por Instagram y causa revuelo en redes. Captura: Podcast Gaela Barrqaza.

Asimismo, contó cuál fue su respuesta, dejando en claro que, aunque siente admiración por él, también quiso marcar cierta distancia con humor. “Yo le respondí: ‘Hola Ricardo, te amo, pero ahí no más’. Él me encanta y siempre lo miro.”

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La confesión provocó risas entre los presentes y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron el fragmento de la entrevista.

Kyara Villanella cuenta qué le escribió Ricardo Mendoza por Instagram y causa revuelo en redes. Captura: Podcast Gaela Barrqaza.

Kyara Villanella explica por qué nunca ha ido a ‘Hablando Huevadas’

Aunque reconoció que disfruta del programa y que le gustaría conocer personalmente a Ricardo Mendoza, Kyara Villanella confesó que nunca ha asistido a una función en vivo de ‘Hablando Huevadas’.

La razón, explicó, no tiene que ver con falta de interés, sino con el temor de convertirse en protagonista involuntaria del espectáculo. “No he ido a su show. Me da miedo que me suban o que me pongan el micrófono o algo, o que me tiren una bolsa de arroz.”

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La joven explicó que conoce la dinámica del programa y sabe que tanto Ricardo Mendoza como Jorge Luna suelen interactuar constantemente con el público, improvisando bromas con los asistentes.

Kyara Villanella cuenta qué le escribió Ricardo Mendoza por Instagram y causa revuelo en redes. Captura: Podcast Gaela Barrqaza.

“No tengo a dónde correr”

Lejos de quedarse solo con esa explicación, Kyara Villanella comentó que, si algún día decide asistir a una presentación, intentaría ubicarse en las últimas filas del teatro para evitar llamar la atención.

Sin embargo, reconoció entre risas que esa estrategia probablemente tampoco funcionaría. “Me sentaría arriba para que no me enfoquen o algo, aunque allí arriba también tiran alimentos. No tengo a dónde correr, me pueden ‘funar’ por cualquier cosa.”

Sus declaraciones generaron carcajadas durante la entrevista y reflejaron el tono relajado con el que recordó la anécdota.

Kyara Villanella cuenta qué le escribió Ricardo Mendoza por Instagram y causa revuelo en redes. Captura: Podcast Gaela Barrqaza.

Las declaraciones de Kyara Villanella generan debate en redes sociales

Como era de esperarse, las confesiones de Kyara Villanella no pasaron desapercibidas y rápidamente se viralizaron en plataformas como TikTok, Instagram y X.

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Mientras muchos usuarios destacaron la naturalidad con la que la influencer contó el episodio y su evidente admiración por Ricardo Mendoza, otros cuestionaron el hecho de que el humorista le escribiera por redes sociales.

Uno de los comentarios que más repercusión tuvo fue el de un usuario que expresó: “¿Cómo un adulto le va a escribir a una jovencita?”

Kyara Villanella cuenta qué le escribió Ricardo Mendoza por Instagram y causa revuelo en redes. Captura: Podcast Gaela Barrqaza.