Alianza Lima vs UTC: día, hora y canal TV del duelo que definirá el segundo lugar por el Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025

Los ‘blanquiazules’ resolverán su futuro frente el ‘gavilán de norte’ de cara a los ‘play offs’ por los cupos a la Copa Libertadores 2026. Conoce todos los detalles del crucial duelo en Matute

Alianza Lima se medirá con UTC por el Torneo Clausura 2025

Todo o nada. Alianza Lima tendrá su última chance para quedarse con el segundo lugar de la tabla acumulada de la Liga 1 2025. Los ‘blanquiazules’ vienen luchando con Cusco FC pensando en los ‘play offs’ por los cupos a la Copa Libertadores 2026.

El equipo de Néstor Gorosito no depende de sí mismo debido a que los ‘dorados’ están en la segunda casilla con 67 puntos, dos unidades menos tiene los ‘grones’, es decir 65. Y todo se resolverá en la última fecha del Torneo Clausura 2025, donde los victorianos se medirán con UTC en el estadio Alejandro Villanueva.

Los ‘íntimos’ no solo deberán asegurar el triunfo ante el ‘gavilán del norte’ sino también esperar que el cuadro cusqueño pierda contra Sport Huancayo en su condición de visita. Solo así, podrán adueñarse del segundo lugar y tener medio boleto a la fase de grupos del torneo internacional.

El cuadro 'blanquiazul' se impuso 2-1 con doblete de Paolo Guerrero. (Video: L1MAX)

Alianza Lima vs UTC: día y hora confirmado del partido por el Torneo Clausura 2025

Los ‘blanquiazules’ recibirán al ‘gavilán del norte’ se jugará este domingo 23 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 19 del Torneo Clausura 2025. El horario establecido es a las 15:00 horas Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 16:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 17:00 horas.

Paolo Guerrero lleva 16 goles anotados con Alianza Lima en 2025. - Crédito: Difusión

Dónde ver Alianza Lima vs UTC por el Torneo Clausura 2025

El crucial cotejo será transmitido por L1 Max, canal oficial del campeonato peruano, y se podrá seguir a través de los diferentes operadores DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping TV, Win TV, entre otros. También estará disponible por L1 Play, plataforma streaming que cuenta con un pago mensual dependiendo del plan a elección.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en Matute con la previa, minuto a minuto, goles. mejores jugadas, declaraciones, resultados de la fecha, tabla de posiciones, y mucho más.

Precios de entradas

Los hinchas ‘blanquiazules’ todavía pueden adquirir sus boletos para alentar al equipo de sus amores a través del portal de Joinnus. Quedan tribunas disponibles.

- Sur: S/. 22.90 soles (AGOTADO)

- Norte: S/ 22.90 soles

- Oriente (Conadis): S/. 29.90 soles

- Oriente: S/. 59.90 soles

- Occidente Lateral: S/. 99.90 soles

- Occidente Central: S/. 129.90 soles

Precios de entradas para Alianza Lima vs UTC

¿Cómo se jugará la fecha 19 del Torneo Clausura 2025?

Domingo 16 de noviembre

- Sport Boys 0-1 Alianza Atlético (Finalizado)

Miércoles 19 de noviembre

- Atlético Grau vs Sporting Cristal (15:00 horas / estadio Campeones del 36 de Sullana / L1 MAX)

Sábado 22 de noviembre

- Los Chankas vs Universitario (15:30 horas / estadio Los Chankas de Andahuaylas / L1 MAX)

Domingo 23 de noviembre

- Alianza Lima vs UTC (15:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 MAX)

- Sport Huancayo vs Cusco FC (15:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 MAX)

- Alianza Universidad vs Juan Pablo II (15:00 horas / estadio Heraclio Tapia de Huánuco / L1 MAX)

- Comerciantes Unidos vs ADT (15:00 horas / estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo / L1 MAX)

- Cienciano vs Ayacucho FC (15:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / L1 MAX)

Descansan: Melgar y Deportivo Garcilaso

Programación de la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. - créditos: Liga 1

