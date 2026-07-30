¿Se rompió un termómetro con mercurio? Minsa explica el procedimiento para evitar la exposición y proteger la salud familiar

El Minsa alertó sobre los riesgos para la salud derivados de la exposición al mercurio. Difusión

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El Ministerio de Salud reforzó las recomendaciones dirigidas a la población para prevenir la exposición al mercurio, un metal pesado presente en diversos productos de uso cotidiano. La entidad recordó que el contacto con esta sustancia representa un riesgo para la salud, especialmente en grupos vulnerables como los niños y las gestantes.

La advertencia incluye artículos que todavía se encuentran en algunos hogares, entre ellos termómetros de vidrio con mercurio, tubos fluorescentes y focos ahorradores. El sector Salud también alertó sobre la presencia de este metal en determinados cosméticos que carecen de registro sanitario.

Según el Minsa, la exposición al mercurio puede generar diversas alteraciones en el organismo, por lo que resulta fundamental adoptar medidas de prevención y manipular correctamente los productos que contienen esta sustancia. Las recomendaciones buscan reducir accidentes domésticos y evitar la contaminación del ambiente.

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La institución también difundió instrucciones para actuar frente a la rotura accidental de un termómetro u otro objeto que contenga mercurio. El objetivo consiste en disminuir el riesgo de contacto directo y facilitar una disposición adecuada de los residuos peligrosos.

Minsa alerta sobre los efectos del mercurio en la salud

El Ministerio de Salud informó que el mercurio es un metal pesado tóxico con capacidad para afectar principalmente el sistema nervioso. De acuerdo con la entidad, los niños y las gestantes constituyen la población con mayor riesgo frente a la exposición a este elemento.

Entre las consecuencias descritas por el Minsa figuran el temblor en las manos, el insomnio, la pérdida de la memoria y las dificultades en el aprendizaje. La institución señaló que estos efectos pueden aparecer tras el contacto con el metal presente en algunos productos domésticos y de uso personal.

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La autoridad sanitaria también indicó que el mercurio produce alteraciones en el comportamiento. Según explicó, estas manifestaciones incluyen cambios bruscos en el estado de ánimo, alteraciones en la conducta e incluso episodios de depresión.

Qué hacer si se rompe un termómetro con mercurio

Un cartel del Ministerio de Salud (Minsa) detalla los pasos a seguir tras la rotura de un termómetro de mercurio, mientras una persona recoge el material. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Minsa precisó que la rotura accidental de un termómetro de mercurio, un tubo fluorescente o un foco ahorrador exige una respuesta inmediata para reducir la exposición al metal. La primera medida consiste en mantener la calma y evitar cualquier acción que incremente la dispersión del material.

La entidad recomendó no tocar el mercurio con las manos ni con otra parte del cuerpo. También advirtió que no se debe barrer el material ni utilizar una aspiradora, debido a que estas acciones favorecen su dispersión en el ambiente.

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Como parte del procedimiento, el Ministerio de Salud indicó que resulta necesario abrir puertas y ventanas para ventilar el lugar. Después, la recolección debe efectuarse con guantes y mascarilla, utilizando un gotero, una jeringa, un pedazo de cartón rígido o cinta adhesiva para reunir los restos.

Una vez recogido el material, el mercurio y los residuos deben colocarse en un frasco de vidrio con tapa hermética. Posteriormente, ese recipiente debe trasladarse a un punto de acopio destinado a residuos peligrosos.

Recomendaciones para prevenir accidentes en el hogar

El Ministerio de Salud recordó que el mercurio nunca debe desecharse junto con los residuos domésticos, tampoco en el desagüe ni sobre el suelo, debido al riesgo de contaminación que representa para el ambiente.

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Entre las medidas preventivas, la entidad aconsejó mantener fuera del alcance de niños y mascotas los termómetros de mercurio, las pilas, las baterías, los focos ahorradores y los tubos fluorescentes. Asimismo, recomendó reemplazar los termómetros tradicionales por equipos digitales, al considerar que ofrecen una alternativa más segura y precisa.

El Minsa también sugirió utilizar focos LED como opción para reducir la presencia de materiales peligrosos en los hogares. Esta medida forma parte de las acciones orientadas a disminuir la exposición cotidiana al mercurio.

Una mujer latina con malestar se encuentra en cama mientras una mano morena sostiene un termómetro que marca 38.9°C. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precauciones con cosméticos sin registro sanitario

La advertencia del Ministerio de Salud también alcanzó a determinados productos cosméticos. La entidad indicó que algunas cremas para la piel y otros artículos de bajo costo o de marcas desconocidas podrían contener mercurio si carecen del correspondiente registro sanitario.

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Frente a esta situación, el sector Salud recomendó verificar que los cosméticos cuenten con autorización sanitaria antes de adquirirlos o utilizarlos. Según el Minsa, el uso de productos sin ese requisito puede ocasionar irritación en la piel, además de provocar daño renal y afectaciones neurológicas.