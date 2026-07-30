Ministro de Energía, Guillermo Shinno, registra investigaciones por minería ilegal y daño ambiental

Guillermo Shinno reportó veinte investigaciones fiscales y procesos judiciales en su declaración jurada, remitida a la Presidencia del Consejo de Ministros y a la presidenta Keiko Fujimori

Guardar

El nuevo ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, consignó en su declaración jurada, remitida al jefe del Gabinete, Luis Galarreta, y a la presidenta Keiko Fujimori, que registra una veintena de investigaciones fiscales y/o procesos judiciales.

Según el documento, diez de estos casos corresponden a investigaciones de carácter penal que permanecen en trámite, mientras que los demás fueron archivados o concluyeron con un sobreseimiento.

Entre los expedientes enviados al archivo figura el caso seguido por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Puquio (Ayacucho), con fecha de situación del 31 de enero de 2023, en el que Shinno fue investigado por el presunto delito de minería ilegal, de acuerdo con documentación difundida por el periodista Rodrigo Chillitupa.

PUBLICIDAD

Se trata del expediente 1606165200-2023-5-0, que el titular del portafolio reconoció como archivado. De hecho, la explotación minera ilícita en esa región del sur se concentra principalmente en las provincias de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara.

El Instituto de Ingenieros de Minas expresó su respaldo a Shinno, quien ha ocupado altos cargos en organismos públicos y empresas del sector minero-energético

En tanto, la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Puno (NCPP) mantiene abierta una investigación preliminar contra el titular del sector por el presunto delito de contaminación ambiental dolosa. El expediente fue registrado el 24 de noviembre de 2021 y, según la propia declaración del ministro, continúa en trámite.

La designación del funcionario, no obstante, ha recibido el respaldo del Instituto de Ingenieros de Minas, institución de la que es asociado y le expresó sus “mayores éxitos en esta importante responsabilidad” en la administración de Fujimori.

PUBLICIDAD

Ingeniero mecánico por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), se desempeñó como viceministro de Minas y director general de Minería de la cartera que ahora dirige.

También ocupó la gerencia general del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y de la Compañía Minera Apumayo, presidió el directorio de Egasa e integró el consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).

Keiko Fujimori juramentó a su gabinete ministerial este martes, encabezado por Luis Galarreta como primer ministro

Fujimori tomó este martes juramento a su gabinete ministerial, encabezado por su primer vicepresidente de la República y secretario general de Fuerza Popular, quien ejercerá de primer ministro.

PUBLICIDAD

Un día antes de asumir como jefa de Estado, la hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) había anunciado a Galarreta como premier; al economista Elmer Cuba como ministro de Economía y Finanzas, y una de las sorpresas que dio al designar al abogado y periodista Carlos Espá como canciller.

La política inició su mandato para los próximos cinco años (2026-2031) con un primer discurso en el Congreso en el que anunció que dará mayor poder a los militares para liderar operaciones contra el crimen organizado, reformas en el sistema carcelario y un incremento del 15 % en el sueldo mínimo, de 1.130 a 1.300 soles.

PUBLICIDAD