Sporting Cristal vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

En cambio, en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil, el inicio está pautado a las 17:00 horas; mientras que en México arrancará a las 14:00 horas. En España está programado a las 21:00 horas.

El Sporting Cristal vs Atlético Grau se jugará el miércoles 19 de noviembre a las 15:00 horas de Perú, misma franja horaria de Ecuador y Colombia. En Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami) se verá a las 16:00 horas.

De la misma manera, el portal web de Infobae Perú realizará una cobertura en directo del encuentro, desde la previa, el minuto a minuto, declaraciones de los protagonistas y detalles adicionales.

El duelo entre Sporting Cristal y Atlético Grau por la jornada 19 del Torneo Clausura 2025 se disputará en el estadio Campeones del 36 de Sullana. El partido contará con transmisión en vivo a través de L1 MAX, canal vinculado a la Federación Peruana de Fútbol, disponible para suscriptores de DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. Además, la señal estará habilitada vía streaming mediante la plataforma Liga 1 Play, que requiere una suscripción mensual de S/. 22,99 soles.

El último encuentro sucedió el 13 de julio del presente año, en el marco de la jornada 19 del Torneo Apertura. El estadio Alberto Gallardo fue testigo de una victoria 2-1 para los ‘rimenses’ con los goles de Irven Ávila y Santiago González. Tomás Sandoval anotó para los piuranos.

Sporting Cristal y Atlético Grau se han visto las caras en 11 oportunidades a lo largo de la historia del fútbol peruano. Y en el balance general, los ‘celestes’ tienen la ventaja con siete triunfos, contra tres de los ‘albos’ y un empate.

Sin embargo, el técnico Ángel Comizzo no podrá contar con su plantel completo debido a las siguientes ausencias por problemas físicos: Juan Garro, Joel Herrera, Jeremy Rostaing y Benjamin García. Raúl Ruidíaz , que anotó ocho dianas esta temporada, también será baja en un equipo que no lucha por acceder a un torneo internacional.

Atlético Grau viene atravesando un momento negativo en el ámbito local al encadenar seis cotejos sin ganar: cuatro derrotas y dos empates. Justamente, su última presentación se dio ante Juan Pablo II en Chongoyape con una caída por 2-1.

No obstante, el DT Paulo Autuori sufrirá las bajas de nueve futbolistas: siete fueron convocados a la selección peruana (Miguel Araujo, Maxloren Castro, Luis Abram, Martín Távara, Jesús Pretell, Diego Enríquez y Jair Moretti (’sparring’)) y no llegarán a tiempo tras la gira en Rusia. En tanto, Christofer Gonzales está lesionado y Catriel Cabellos arrastra una suspensión.

Sporting Cristal obtuvo su pase a los ‘playoffs’ de la Liga 1 2025 luego de la victoria en casa por 2-1 sobre Cienciano. De esta forma, queda pendiente conocer su rival en esta etapa (Alianza Lima o Cusco FC) para definir su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores el próximo año.

Sporting Cristal se medirá en condición de visitante contra Atlético Grau hoy, miércoles 19 de noviembre, en un duelo correspondiente a la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 . El estadio Campeones del 36 será el escenario de una contienda donde los ‘cerveceros’ quieren terminar de la mejor manera en el segundo certamen de la temporada antes de los ‘playoffs’.

Últimas noticias

