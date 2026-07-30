Parada Militar 2026: Jinete de la PNP sufre aparatosa caída en la avenida Brasil

Jinete de la Policía Montada sufre aparatosa caída durante la Gran Parada y Desfile Cívico-Militar 2026. (Foto: Difusión)

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Las celebraciones por el 205° aniversario de la Independencia del Perú se vivieron este 29 de julio en la tradicional Gran Parada y Desfile Cívico Militar en la avenida Brasil.

Por primera vez, una mujer elegida por voto popular, Keiko Fujimori, encabezó la ceremonia, acompañada de autoridades estatales, altos mandos del Ejército del Perú , la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Marina de Guerra.

Miles de ciudadanos se congregaron en los alrededores para presenciar el paso de las diferentes delegaciones, en una jornada marcada por el despliegue de banderas, música militar y presentaciones de diversas instituciones.

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Aparatosa caída

Uno de los momentos más comentados de la jornada se produjo cuando un jinete de la PNP sufrió una aparatosa caída al participar en el recorrido oficial. El incidente ocurrió cuando la delegación policial avanzaba como parte del tradicional desfile por Fiestas Patrias.

Imágenes difundidas por asistentes muestran el instante en que el efectivo cayó al suelo mientras montaba su caballo y permaneció algunos momentos en la pista.

La rápida intervención de sus compañeros permitió que el agente recibiera asistencia inmediata. “La escena fue registrada en videos compartidos por personas que se encontraban en los alrededores de la avenida Brasil. En las imágenes se observa cómo varios policías se acercan al jinete para brindarle ayuda luego del accidente ocurrido durante la actividad oficial”, relataron testigos.

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Luego de la atención, el efectivo pudo incorporarse y fue retirado del lugar caminando, mientras el resto de la delegación continuó con el desarrollo del desfile. Hasta el momento, la PNP no ha informado públicamente la identidad del agente ni el alcance de las lesiones sufridas. El hecho quedó como uno de los momentos más recordados por el público y fue ampliamente compartido en redes sociales.

Otro incidente

Horas antes, otra situación llamó la atención de los peruanos. Una integrante de la Marina de Guerra sufrió una descompensación minutos antes de la ceremonia de reconocimiento de la presidenta Keiko Fujimori como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

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La uniformada tenía a su cargo el bastón de mando que sería entregado a la mandataria cuando, según imágenes registradas por la prensa, perdió el equilibrio y cayó al suelo.

La rápida reacción de otras personas permitió que la marinera recibiera auxilio en el momento. “Dos personas se acercan para auxiliarla, mientras otra le proporciona una silla de ruedas para retirarla del lugar”, describieron testigos de la ceremonia. El bastón de mando fue entregado a otro integrante de la Marina y la mujer trasladada hacia una zona ubicada a un costado de Palacio de Gobierno.

Posteriormente, la presidenta Fujimori recibió la insignia y el bastón de mando de manos del general César Augusto Briceño, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. La ceremonia contó con la presencia de altos mandos militares, autoridades civiles y los ministros de Defensa e Interior. La mandataria lideró luego el desfile cívico-militar y presidió la primera reunión del nuevo Consejo de Ministros.

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