Mario Testino celebra las Fiestas Patrias 2026 con emotivo video y un mensaje que enorgulleció a miles de peruanos

Mario Testino publicó un video por Fiestas Patrias 2026 para celebrar los 205 años de la Independencia del Perú.

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El fotógrafo peruano Mario Eduardo Testino Silva publicó un emotivo video en sus redes sociales el 28 de julio para conmemorar los 205 años de la Independencia del Perú, con imágenes que recorren la diversidad del país y un mensaje que rápidamente se viralizó entre sus seguidores: “¡Feliz Día de la Independencia, Perú! Qué difícil debe ser no ser peruano”.

Radicado en Londres desde 1976, Testino no dejó pasar la fecha sin hacer una declaración de orgullo nacional. El clip reúne fotografías de personas de distintas regiones del país, paisajes, gastronomía y destinos turísticos, y tiene como fondo musical un festejo, género musical de la costa peruana.

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En un momento del video, el propio fotógrafo intenta dar unos pasos de baile al ritmo de la música, una secuencia breve pero que no pasó desapercibida entre sus seguidores. Al final, la frase “QUÉ DIFÍCIL DEBE SER NO SER PERUANO” aparece sobreimpresa sobre las imágenes, y el video cierra con la voz del propio Testino exclamando: “¡Viva el Perú!”

El video que emocionó a sus seguidores en Fiestas Patrias

La publicación, compartida con sus seguidores, generó una ola de comentarios. “Mario sabe que su país es clave!”, escribió uno de ellos. Otro replicó la frase del video con orgullo propio: “Qué difícil debe ser no ser peruana”. Una tercera persona destacó el intento de baile del fotógrafo: “Lo máximo! buen baile querido, así te quiero ver next time.”

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El festejo elegido como música de fondo no fue casual. Se trata de un ritmo de raíz afroperuana, propio de la costa central del país, que forma parte del patrimonio cultural inmaterial del Perú. La elección refuerza el tono de la publicación: una celebración de la identidad peruana en su diversidad.

Un emotivo recorrido visual que celebra la diversidad, la cultura y la alegría del Perú de manos del fotógrafo peruano Mario Testino. Desde sus paisajes impresionantes hasta la calidez de su gente, este video es un grito de orgullo nacional al ritmo del cajón. Video: Instagram Mario Testino

Testino también publicó un collage con imágenes de la costa, la sierra y la selva, y tradujo su mensaje al inglés para alcanzar a la audiencia internacional que sigue su trabajo. La fecha conmemorada, el 28 de julio, marca el aniversario de la proclamación de la Independencia realizada por el general José de San Martín en 1821, hace exactamente 205 años.

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Una carrera de más de cuatro décadas en la cima de la fotografía mundial

Mario Testino nació en Lima el 30 de octubre de 1954. Estudió Economía en la Universidad del Pacífico, Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y Relaciones Internacionales en la Universidad de San Diego, en California, antes de abandonar la academia para dedicarse a la fotografía. Su llegada a Londres en 1976 marcó el inicio de una carrera que lo llevaría a convertirse en uno de los fotógrafos de moda más reconocidos del mundo.

Sus imágenes han aparecido en publicaciones como Vogue, Vanity Fair y GQ, y ha trabajado para marcas como Gucci, Versace, Chanel, Burberry y Estée Lauder. Entre sus retratos más recordados figuran los de Kate Moss, Madonna, Jennifer Lopez, Scarlett Johansson y Emma Watson. La sesión que lo catapultó a la fama mundial fue la que realizó en 1997 a Diana de Gales para la revista Vanity Fair, un trabajo que se convirtió en el último reportaje fotográfico oficial de la princesa antes de su muerte ese mismo año.

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Su vínculo con la familia real británica se extendió en el tiempo: en 2010 tomó las fotografías oficiales del compromiso de Catalina Middleton y el príncipe Guillermo, y cinco años después retrató la fiesta de bautizo de la princesa Carlota. En reconocimiento a su trayectoria, la reina Isabel II le otorgó la Orden del Imperio Británico (OBE, por sus siglas en inglés).

Su obra ha sido expuesta en museos de la talla del National Portrait Gallery de Londres, el Museum of Fine Arts de Boston y el Metropolitan Museum de Tokio, y suma más de 18 exposiciones y 16 libros publicados. Su conexión con el Perú se mantiene activa más allá de las redes sociales.

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El video de Mario Testino reunió imágenes de la diversidad del Perú, con paisajes, gastronomía, destinos turísticos y personas de distintas regiones.

En 2012 fundó el Centro Cultural MATE en el distrito de Barranco, en Lima, un espacio dedicado a los profesionales de la fotografía que lleva sus iniciales y que hoy forma parte de la escena cultural de la capital.

Las acusaciones que marcaron su reputación

La trayectoria de Testino no estuvo exenta de controversia. En enero de 2018, The New York Times publicó un reportaje en el que 13 asistentes y modelos masculinos lo acusaron de acoso, explotación y agresión sexual. Las denuncias abarcaban incidentes ocurridos desde mediados de la década de 1990.

Condé Nast, editorial que publica Vogue en distintas ediciones del mundo, anunció de inmediato que suspendía su relación laboral con el fotógrafo. La directora editorial de Vogue, Anna Wintour, afirmó que las acusaciones habían sido “difíciles de escuchar y desgarradoras de enfrentar”, aunque reconoció que tanto Testino como el también fotógrafo Bruce Weber —señalado en el mismo artículo— habían negado los cargos.

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El bufete Lavely & Singer, que representó a Testino, cuestionó la credibilidad de los denunciantes y señaló que varios exempleados se mostraron “sorprendidos por las acusaciones” y no pudieron corroborarlas. Testino negó todas las imputaciones. Meses después, en marzo de 2018, The New York Times publicó nuevas acusaciones, con lo que el número total de personas que lo señalaron públicamente llegó a 18.

Mario Testino es reconocido por sus impactantes retratos en el mundo de la moda, a pesar de las polémicas que han marcado su carrera. (Andina)

Como consecuencia de ese escándalo, el fotógrafo también fue descartado como fotógrafo oficial de la boda del príncipe Harry con la actriz Meghan Markle. “No hay duda de que Testino era el favorito para la boda de Harry y Meghan. No contaron con él para las fotos de compromiso, pero eran fuertes los rumores sobre su participación en la ceremonia. No lo usarán ahora”, indicó una fuente ligada al mundo de la moda, citada por The Guardian.

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Pese a ese capítulo de su historia, Testino mantiene presencia pública y sigue vinculado a sus proyectos culturales en el Perú. El Centro Cultural MATE permanece activo en Barranco, y el fotógrafo continúa publicando su trabajo en redes sociales, donde acumula millones de seguidores de todo el mundo.