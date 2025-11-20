Eddie Fleischman le respondió a ‘Chorri’ Palacios tras decir que no hay ‘10′ en la selección peruana: “Es culpa de su amigo Lozano”

Eddie Fleischman le respondió a ‘Chorri’ Palacios tras decir que no hay ‘10′ en la selección peruana.

La remontada sufrida a manos de Chile ha dejado un sinsabor en el hincha peruano y sobretodo ha desatado un sinfín de críticas, tanto de la prensa como personajes y exfutbolistas de la selección nacional. Uno de los que se pronunció fuerte y claro fue Roberto Palacios, quien cuestionó la falta de ‘10′ en la ‘bicolor’.

Las palabras del popular ‘Chorri’ no ha caído bien en el mundo deportivo en Perú. El periodista deportivo Eddie Fleischman le respondió mediante su cuenta de X (antes llamada Twitter) y le recordó que el culpable de que en la actualidad no haya un jugador de sus mismas características es el presidente Agustín Lozano.

El exconductor de televisión dejó un picante y a la vez sarcástico comentario en redes sociales. Y es que señaló que el mandamás de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) es amigo de Palacios y por ese motivo lo omitió en su cuestionamiento a elementos como Jairo Concha, Sergio Peña y Piero Quispe.

Fleischman responsabiliza a Lozano de la no aparición de nuevos jugadores en la selección peruana, debido a que el directivo de la FPF no hace cumplir el reglamento en el campeonato doméstico y también dejó de lado las competencias de menores.

“Lo que no dice ‘Chorri’ Palacios (embajado de la FPF), es que la ausencia de un ’10′ de categoría es por culpa directa de su amigo Lozano, presidente de FPF, el que no hace cumplir el reglamento de licencias y anuló los torneos de menores que son los que deben producir futbolistas de calidad“, publicó.

Eddie Fleischman señaló a Agustín Lozano como culpable de que no hay un '10' en la selección peruana.

¿Qué dijo Roberto Palacios sobre el ‘10′?

El puesto de ‘10′ de la selección peruana ha sido criticado en el último tiempo, sobretodo después del alejamiento de Christian Cueva. Y es que ningún futbolista que llevó dicho dorsal en la ‘blanquirroja’ ha podido rendir como se esperaba o como se desempeñaba a nivel de clubes.

Por ejemplo, Jairo Concha -el último en llevar esa casaquilla- falló en la derrota 2-1 ante Chile y fue víctima de cuestionamientos. Muchos señalan que el jugador de Universitario no puede ser el conductor en este recambio generacional del ‘equipo de todos’.

En ese sentido, Roberto Palacios estuvo en el programa Fútbol Como Cancha y recibió la consulta sobre quién debería llevar la ‘10′ en Perú. Los periodistas le dieron tres opciones, como Sergio Peña, Piero Quispe y el propio Concha. El ‘Chorri’ sorprendió al decir que ninguno la merecía portar en la actualidad.

“Ahorita ninguno de los tres, no son ’10′ con el respeto que se merecen. Es un número con mucho peso. En algún momento no quise utilizar la ’10′ de ver que había sido utilizada por Cubillas, Uribe, etc. Ese número... yo dije ‘no voy a poder estar a ese nivel’. Es un número complicadísimo y si es que no hay un ’10′, mejor que no lo usen, es mejor guardarlo hasta que aparezca un futbolista de esas características como las que te acabo de hablar”, mencionó.

El exfutbolista consideró que ninguno de los tres jugadores están capacitados para ser los conductores de la 'bicolor'. (Video: Fútbol Como Cancha / RPP)

El próximo partido de Perú

La selección peruana terminó sus amistosos durante este 2025, pero la FPF le cedió los derechos a la Agremiación de Futbolistas (SAFAP) para sostener un partido con Bolivia, que vendrá con sus jugadores del medio local, en diciembre del presente año.

En este compromiso, que se jugará el 21 en el Estadio Félix Castillo de Chincha, el combinado nacional no usará la camiseta oficial y tampoco el escudo. A su vez, este cotejo no será transmitido por los canales que suelen pasar los encuentros de la ‘bicolor’.