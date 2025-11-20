‘Chorri’ Palacios aseguró que Jairo Concha, Piero Quispe y Sergio Peña no son ‘10′ y lanzó advertencia: “Mejor que busquen otro número”

El exfutbolista consideró que ninguno de los tres jugadores están capacitados para ser los conductores de la 'bicolor'. (Video: Fútbol Como Cancha / RPP)

La selección peruana no pudo conseguir una victoria y cerró su gira en Rusia con un empate ante los dueños de casa y una derrota con Chile. De hecho, la consigna del DT interino, Manuel Barreto, era darle rodaje a los más jóvenes para que sean parte del equipo pensando en las Eliminatorias 2030. Sin embargo, el rendimiento colectivo no agradó a todos, ya que hubo muchas críticas contra varios futbolistas, entre ellos, Jairo Concha. En ese contexto, Roberto Palacios aseguró que Concha, Piero Quispe ni Sergio Peña son ‘10′ y deben llevar otros dorsales.

“Ahorita ninguno de los tres, no son ’10′ con el respeto que se merecen. Es un número con mucho peso. En algún momento no quise utilizar la ’10′ de ver que había sido utilizada por Cubillas, Uribe, etc. Ese número... yo dije ‘no voy a poder estar a ese nivel’. Es un número complicadísimo y si es que no hay un ’10′, mejor que no lo usen, es mejor guardarlo hasta que aparezca un futbolista de esas características como las que te acabo de hablar”, fueron sus primeras palabras en ‘Fútbol Como Cancha’.

Jairo Concha es el último jugador de la selección peruana en llevar la '10'. - créditos: FPF

El ‘Chorri’ expresó que los actuales volantes ofensivos deben desempeñarse sin la presión que implica tan simbólico dorsal. “Ellos son jugadores que tienen su capacidad, su forma de juego pero que todavía no llegan a ser un ’10′ en algún equipo y menos en la selección, porque sino siempre van a ser criticados. Si usas la ’10′, te van a exigir y te van a pedir lo que es realmente un ’10′ dentro de la cancha, que es el cerebro, el jugador inteligente, el diferente. Mientras que no lo haces así, mejor buscar otro número, usarlo para que no tengas este tipo de comentarios al final”, comentó.

Para Palacios, la selección peruana enfrenta una carencia estructural en el armado, ya que la posición del ‘10’ no es para cualquier mediocampista. “No les busquemos un puesto que nace con el futbolista, el ser el diferente, el cerebro. Tenemos que buscar un jugador así porque para mí el fútbol no se puede jugar sin un ’10′, sin un cerebro. Es el que arma, el que te hace jugar al equipo, el que se pone en los partidos más complicados, el que juega con la picardía y con atrevimiento”, sostuvo.

Sergio Peña llevó la '10' de Perú en las Eliminatorias 2026. - créditos: Agencias

‘Chorri’ Palacios y su opinión sobre la selección peruana con Manuel Barreto

Por otro lado, Roberto Palacios expresó una mirada crítica a la realidad de la selección peruana bajo el mando de Manuel Barreto. Dijo que Chile sí mostró un buen funcionamiento y un trabajo en poco tiempo. “La forma de jugar, cómo se mueven, el desempeño que tienen, ahí está la diferencia del trabajo, de la idea. Tienen un técnico que es interino, pero sabe lo que necesita el el equipo y escoge a los jugadores que realmente le van a ser útil. Eso es importantísimo, tener el ojo para ver qué jugadores necesitas para el sistema que vas a emplear”, declaró.

"Eso sí, no es convocar por convocar, no es porque te digan ‘hay que llamar chicos jóvenes’ y tú haces un llamado de chicos, pero que al final no sabes si te van a rendir o no, hay que ser muy inteligente para eso”.

Ante esa situación, una pregunta que le hicieron al ‘Chorri’ fue si es que consideraba que hubo errores en la convocatoria, a lo que afirmó y que viene desde la etapa con Ricardo Gareca: "Habían jugadores que realmente no tenían que estar en la selección, pero estaban. Y había chicos en el torneo que la estaban rompiendo y no tenían su oportunidad de estar en la selección. Y al final, ¿qué nos pasó por contar siempre con los mismos? Se terminó sin recambio, sin jugadores nuevos, sin chicos que en un momento puedan este ser útiles en la selección. Ahora estamos en la búsqueda de jóvenes que puedan en algún momento estar en la selección y darnos alegrías".

El cuadro peruano se dejó remontar 2-1 en tierras rusas. (Video: Movistar Deportes)