Sergio Peña defiende a Jairo Concha de críticas tras Perú vs Chile: “El morbo genera más, ha hecho un año increíble y ha sido campeón”

El mediocampista de Alianza Lima se refirió a los cuestionamientos hacia el jugador de Universitario tras derrota de Perú ante Chile. (Jax Latin Media)

La selección peruana sufrió dolorosa remontada ante su clásico rival, Chile, en partido amistoso por fecha FIFA 2025. El mediocampista Jairo Concha fue blanco de críticas luego de provocar el segundo gol de la ‘roja’ en el Estadio Olímpico Fisht de Sochi.

El volante de Universitario de Deportes perdió la pelota en la mitad de la cancha y Darío Osorio emprendió su carrera hacia la porteria ‘bicolor’. El atacante chileno terminó marcando el 2-1 definitivo ante la salida de Pedro Gallese. Los hinchas no perdonaron el grosero error del jugador nacional.

En ese sentido, Sergio Peña -exjugador de la selección- salió en defensa de Concha. El ahora volante de Alianza Lima también fue cuestionado por su rendimiento en la ‘blanquirroja’ tiempo atrás. Coincidentemente, ambos han llevado el dorsal ‘10′ en el ‘equipo de todos’.

“Lo conozco muy bien a Jairo, he compartido con él cuando era chico, yo era un poco más grande en San Martín, he compartido también en la selección, las veces que nos ha tocado ir juntos, pienso que siempre se le critica por lo mismo, hoy en día genera más el morbo o la mala información que lo que uno hace, Jairo ha hecho un año increíble, ha salido campeón con su equipo, ha sido uno de los conductores”, comenzó.

Luego, ‘Peñita’ se refirió a la acción puntual del jugador de la ‘U’, que desencandenó en el segundo tanto de los chilenos. “El error que cometió Jairo, lo puede cometer cualquiera, si el error lo cometía cuando se iba ganando 3-1, y hace ese error, no lo cuentan. Claro, es el gol decisivo, pierden el partido por eso, pero son jugadas que lo puede cometer cualquier jugador”.

Sergio Peña defiende a Jairo Concha de críticas tras derrota de Perú ante Chile en partido amistoso por fecha FIFA 2025.

Su consejo a Jairo Concha

Sergio Peña, además, destacó las cualidades de Jairo Concha y se animó a darle un consejo sobre el mal momento que viene atravesando por su fallo en el Perú vs Chile. El exMalmo señaló que debe usar las críticas para seguir mejorando como futbolista.

“No hay nada que reprocharle, es un buen jugador, sé que tiene una gran calidad, la gente lo va a criticar, a él y a muchos, a mí me ha tocado, me toca, me siguen criticando, pero creo que tiene una madurez bastante buena, tiene un protagonismo bastante bueno en su equipo para que todas esas críticas no le sirven para derrumbarse, sino para seguir creciendo y para que este error no le vuelva a pasar”, acotó.

El futbolista de 30 años recordó cuando fue víctima de duros comentarios y cómo estos le afectaron. Algo que Concha no debería repetir. " Seguramente, la va a pasar varias veces, pero el jugador de fútbol tiene que tener la cabeza fuerte, a mí me ha tocado tenerla, también la he tenido débil, y aún con las críticas debilitarme más“.

Finalmente, ‘Peñita’ le dio todo su respaldo al mediocampista de Universitario. “De mi parte, darle todo mi apoyo, no soy nadie para decirle nada, ni para motivarlo o desmotivarlo, pero para mí es un gran jugador, lo que diga el resto, que lo escuche y lo fortalezca”.

El cuadro peruano se dejó remontar 2-1 en tierras rusas. (Video: Movistar Deportes)

Jairo Concha jugó de titular los tres partidos de la selección peruana bajo la dirección de Manuel Barreto, sumando un total de 238 minutos. Sin embargo, el futbolista de 26 años no ha podido marcar ni asistir hasta el momento.