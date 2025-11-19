Perú Deportes

Sergio Peña defiende a Jairo Concha de críticas tras Perú vs Chile: “El morbo genera más, ha hecho un año increíble y ha sido campeón”

El volante de Universitario recibió duros cuestionamientos luego de equivocarse en el segundo gol que selló la remontada de la ‘roja’ en partido amistoso

Guardar
El mediocampista de Alianza Lima se refirió a los cuestionamientos hacia el jugador de Universitario tras derrota de Perú ante Chile. (Jax Latin Media)

La selección peruana sufrió dolorosa remontada ante su clásico rival, Chile, en partido amistoso por fecha FIFA 2025. El mediocampista Jairo Concha fue blanco de críticas luego de provocar el segundo gol de la ‘roja’ en el Estadio Olímpico Fisht de Sochi.

El volante de Universitario de Deportes perdió la pelota en la mitad de la cancha y Darío Osorio emprendió su carrera hacia la porteria ‘bicolor’. El atacante chileno terminó marcando el 2-1 definitivo ante la salida de Pedro Gallese. Los hinchas no perdonaron el grosero error del jugador nacional.

En ese sentido, Sergio Peña -exjugador de la selección- salió en defensa de Concha. El ahora volante de Alianza Lima también fue cuestionado por su rendimiento en la ‘blanquirroja’ tiempo atrás. Coincidentemente, ambos han llevado el dorsal ‘10′ en el ‘equipo de todos’.

“Lo conozco muy bien a Jairo, he compartido con él cuando era chico, yo era un poco más grande en San Martín, he compartido también en la selección, las veces que nos ha tocado ir juntos, pienso que siempre se le critica por lo mismo, hoy en día genera más el morbo o la mala información que lo que uno hace, Jairo ha hecho un año increíble, ha salido campeón con su equipo, ha sido uno de los conductores”, comenzó.

Luego, ‘Peñita’ se refirió a la acción puntual del jugador de la ‘U’, que desencandenó en el segundo tanto de los chilenos. “El error que cometió Jairo, lo puede cometer cualquiera, si el error lo cometía cuando se iba ganando 3-1, y hace ese error, no lo cuentan. Claro, es el gol decisivo, pierden el partido por eso, pero son jugadas que lo puede cometer cualquier jugador”.

Sergio Peña defiende a Jairo
Sergio Peña defiende a Jairo Concha de críticas tras derrota de Perú ante Chile en partido amistoso por fecha FIFA 2025.

Su consejo a Jairo Concha

Sergio Peña, además, destacó las cualidades de Jairo Concha y se animó a darle un consejo sobre el mal momento que viene atravesando por su fallo en el Perú vs Chile. El exMalmo señaló que debe usar las críticas para seguir mejorando como futbolista.

“No hay nada que reprocharle, es un buen jugador, sé que tiene una gran calidad, la gente lo va a criticar, a él y a muchos, a mí me ha tocado, me toca, me siguen criticando, pero creo que tiene una madurez bastante buena, tiene un protagonismo bastante bueno en su equipo para que todas esas críticas no le sirven para derrumbarse, sino para seguir creciendo y para que este error no le vuelva a pasar”, acotó.

El futbolista de 30 años recordó cuando fue víctima de duros comentarios y cómo estos le afectaron. Algo que Concha no debería repetir. " Seguramente, la va a pasar varias veces, pero el jugador de fútbol tiene que tener la cabeza fuerte, a mí me ha tocado tenerla, también la he tenido débil, y aún con las críticas debilitarme más“.

Finalmente, ‘Peñita’ le dio todo su respaldo al mediocampista de Universitario. “De mi parte, darle todo mi apoyo, no soy nadie para decirle nada, ni para motivarlo o desmotivarlo, pero para mí es un gran jugador, lo que diga el resto, que lo escuche y lo fortalezca”.

El cuadro peruano se dejó remontar 2-1 en tierras rusas. (Video: Movistar Deportes)

Jairo Concha jugó de titular los tres partidos de la selección peruana bajo la dirección de Manuel Barreto, sumando un total de 238 minutos. Sin embargo, el futbolista de 26 años no ha podido marcar ni asistir hasta el momento.

Temas Relacionados

Sergio PeñaJairo ConchaSelección peruanaSelección de Chileperu-deportes

Más Noticias

Stefano Peschiera fue elegido abanderado para liderar a Perú en los Juegos Bolivarianos 2025

El medallista olímpico encabezará la delegación peruana en la justa multideportiva, acompañado por otros tres destacados atletas que también portarán la bandera durante la ceremonia inaugural en Lima y Ayacucho

Stefano Peschiera fue elegido abanderado

Sporting Cristal vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘cerveceros’, con nueve ausencias, se medirá con los ‘albos’ en Sullana que también tendrá bajas importantes, como la de Raúl Ruidíaz. Sigue las incidencias

Sporting Cristal vs Atlético Grau

Entradas de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: precio y venta para los partidos del torneo

Arrancó la venta de entradas para los duelos de la fecha 5 del torneo nacional: Alianza Lima defenderá el liderato, Universitario buscará levantarse, y San Martín estará frente a frente con Regatas Lima

Entradas de la fecha 5

Giancarlo Granda lapidó a futbolista de la selección peruana tras derrota ante Chile: “En su club son Cristiano Ronaldo. No ha dado nada”

El periodista deportivo tuvo duros comentarios luego de que la ‘bicolor’ sufra remontada ante la ‘roja’ en amistoso disputado en Rusia

Giancarlo Granda lapidó a futbolista

Alianza Lima vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto por fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Las ‘íntimas’ chocarán las de Puente Piedra con la misión de defender el liderato e invicto en duelo adelantado por el Mundial de Clubes 2025. Sigue las incidencias del emocionante cotejo

Alianza Lima vs Deportivo Soan
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía incorpora a nuevo adjunto

Fiscalía incorpora a nuevo adjunto provincial al Equipo Especial del caso Odebrecht

Comisión Permanente verá mañana inhabilitación de Pedro Castillo por el golpe de Estado

Jorge Montoya se arrepiente y dice que su voto a favor de ampliar del Reinfo fue por un error

Pedro Castillo a días de una posible condena de 34 años de prisión: “No se ha demostrado” la rebelión

Ejecutivo aún no define su postura sobre ampliación del Reinfo al 2027: “Esto se tiene que discutir en Consejo de Ministros”

ENTRETENIMIENTO

¿Cuándo es el Miss Universo

¿Cuándo es el Miss Universo 2025, donde participa nuestra Miss Perú Karla Bacigalupo?

¿Quién es Macarena Argote, la joven actriz y modelo que interpreta a la hija de Claudia Llanos en ‘Al Fondo Hay Sitio’?

Magaly Medina se emociona con boda de Natalia Salas y Sergio Coloma: “Una boda que nos hizo enamorarnos más de esta pareja”

Dorita Orbegoso se burla de la versión de Luigui Carbajal tras ampay en hotel: “Es una nueva locación”

Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025: los diseñadores peruanos detrás de su traje típico y vestido de gala

DEPORTES

Stefano Peschiera fue elegido abanderado

Stefano Peschiera fue elegido abanderado para liderar a Perú en los Juegos Bolivarianos 2025

Sporting Cristal vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Entradas de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: precio y venta para los partidos del torneo

Giancarlo Granda lapidó a futbolista de la selección peruana tras derrota ante Chile: “En su club son Cristiano Ronaldo. No ha dado nada”

Alianza Lima vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto por fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26