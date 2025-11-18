Gol madrugador de Alfonso Barco para 1-0 en Emelec vs LDU Quito por semifinal ida de la Copa Ecuador 2025

Alfonso Barco golpeó de entrada en el Emelec vs Liga de Quito, por el partido de ida de las semifinales de la Copa Ecuador. No bien empezó el partido demostró que también cuenta con un talento goleador para llevar a los suyos a la ventaja parcial en el George Capwell.
[HABRÁ AMPLIACIÓN...]
Bassco Soyer acelera su progresión para convencer al entrenador de Gil Vicente por ascenso al plantel de la Primeira Liga
El joven mediocentro coge vuelo en la escuadra de reserva y encuentra una oportunidad ideal para llegar al plantel principal. El DT César Peixoto analiza ofrecerle una oportunidad
GOLPERU dijo adiós a la Liga 1 y Jorge Kieffer dejó mensaje final: “No somos monedas de oro, no le podemos gustar a todos”
Luego de 10 años transmitiendo el fútbol peruano, el citado canal se despidió de sus televidentes en la derrota de Sport Boys ante Alianza Atlético en el Miguel Grau del Callao
Luis Advíncula asumió toda la culpa del repechaje rumbo a Qatar 2022: “No fuimos al Mundial porque yo fallé, no por Valera”
El lateral de Boca Juniors le restó responsabilidad al goleador de Universitario en la tanda de penales frente a Australia. Además, contó qué hizo después de lo ocurrido en la repesca
A qué hora juega Perú vs Chile: partido amistoso en Sochi por fecha FIFA 2025
El equipo de Manuel Barreto tendrá una nueva oportunidad de probar jugadores y salir airoso frente a a ‘roja’, con el que perdió en octubre en Santiago. Conoce los horarios del cotejo internacional en tierras rusas
Joao Grimaldo, temporada redonda en Letonia: campeón con Riga FC y destacado en oncena anual de la Virsliga
A pesar de que el peruano tuvo un inicio complicado, supo darle vuelta a la situación hasta transformarse en un puntual sustancial en el actual monarca del fútbol letón
