Gol madrugador de Alfonso Barco para 1-0 en Emelec vs LDU Quito por semifinal ida de la Copa Ecuador 2025

El peruano polifuncional estuvo muy atento para asestar el golpe no bien inició el partido. En un saque de esquina, se anticipó a su marca y definió con un sorpresivo remate de zurda

El mediocampista peruano puso el 1-0. (Video: DSports)

Alfonso Barco golpeó de entrada en el Emelec vs Liga de Quito, por el partido de ida de las semifinales de la Copa Ecuador. No bien empezó el partido demostró que también cuenta con un talento goleador para llevar a los suyos a la ventaja parcial en el George Capwell.

[HABRÁ AMPLIACIÓN...]

