“Yo no pedí a Alfonso Barco, por eso salí de Emelec”: Jorge Célico señaló que llegada del peruano generó conflicto con dirigentes

El DT indicó que su llegada provocó problemas con los dirigentes. (Video: Mano a Mano)

Alfonso Barco fue uno de los jugadores que se incorporó a Emelec a mediados de este año. El primero fue Christian Cueva, aunque luego ‘Fonchi’ se sumó a un equipo que estaba urgido de resultados positivos para salir de la zona de descenso. No obstante, la racha negativa hizo que el técnico Jorge Célico salga del ‘bombillo’. Tiempo después, el entrenador argentino señaló que el fichaje del exjugador de Universitario de Deportes fue el motivo de su salida.

“Alfonso es un jugador que yo no pedí, yo pedí otro jugador. Esa fue una de las causas que por la cual yo salgo también de Emelec, por la discusión que se generó a través de él. Pero no porque el chico juegue mal, quiero que se me entienda y no se me saque de contexto, por favor. El chico no es que juegue mal, no es que tenga algo con el chico", dijo en el programa de YouTube, ‘Mano a Mano’.

De la misma manera, el DT aseguró que su solicitud era otro futbolista, aunque la presencia de Miguel Falero, entonces director deportivo, interfirió en sus planes. “Yo había pedido otro jugador. Durante 15 días estuve conversando con otro jugador que me encantaba y que estaba todo hecho para venir. Ahí llegó un director deportivo y se impuso con este chico Barco y eso me generó un problema muy grande con la dirigencia y con él. De hecho, los dos partidos que yo estuve, el primero no lo convoqué y el segundo fue a la banca, después no hubo más”, comentó.

Alfonso Barco fichó por Emelec tras una etapa en Defensor Sporting de Uruguay. - créditos: Emelec

Jorge Célico explicó que no ve a Alfonso Barco como un volante central ni con cualidades técnicas, sino como un zaguero rústico y con fortalezas físicas. “Para mí, es un buen ‘back’ centro o ‘stopper’ por izquierda. Para mí, las zonas de congestión en el fútbol deben tener capacidad técnica. Barco es un chico, no digo limitado, pero tampoco es su eje la parte técnica. Su eje es parte física, la fortaleza, va bien arriba, trata de robar y jugar, y para mí la resolución técnica en la mitad de la cancha es muy importante. Por eso yo no lo quería a él en esa posición, que se entienda bien, porque no tengo nada con el chico, es muy profesional”, señaló.

Eso sí, el exestratega de Deportivo Garcilaso reconoció la profesionalidad del futbolista de 23 años. “Me acuerdo que el día que llegó, se bajó el avión y quiso entrenar. Y de hecho, lo hicimos entrenar ese día, lo metimos al gimnasio. No tengo nada para decir del chico, simplemente que a raíz de él estuve metido en una disputa con la dirigencia, que es una de las cosas que termina costándome el puesto”, precisó.

El volante peruano marcó su primer tanto con el 'bombillo'. (Zapping TV)

Jorge Célico sobre la presencia de Álvaro Barco en Emelec

Por otro lado, Jorge Célico manifestó que Álvaro Barco estuvo constantemente en las instalaciones de Emelec cuando su hijo Alfonso llegó al club. “El director deportivo sé que era amigo del papá de este chico Barco, porque el papá estuvo en el complejo y ahora trabaja en Perú. Lo vi en varios entrenamientos”, contó.

No obstante, el cruce con la dirigencia de la institución ‘eléctrica’ debido a que el arribo del espigado jugador peruano no encajaba dentro sus requerimientos. “Al principio acepté a este chico porque no había podido contratar a un ‘back’ centro, entonces pensé que este chico era útil, zurdo, fuerte, va bien arriba. Contratamos un ‘back’ centro y ya estábamos negociando por un volante ‘5′, entonces ahí vino la disputa“, sostuvo.

Alfonso Barco puede jugar de volante central y como zaguero. En 8 partidos con Emelec, acumula 1 gol. - créditos: Emelec

Christian Cueva, compañero de Alfonso Barco en Emelec

Christian Cueva es otro jugador peruano que milita en Emelec junto a Alfonso Barco. ‘Aladino’ ha demostrado ser un elemento diferencial al anotar dos goles y brindar dos asistencias en siete partidos.

Ambos futbolistas apuntan a imponerse en el once titular, no solo para conseguir una regularidad importante, sino también para tentar una convocatoria a la selección nacional.