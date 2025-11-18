Golazo de Alex Valera con remate cruzado en Perú vs Chile en amistoso por fecha FIFA 2025

El delantero abrió el marcador de penal en Sochi. (Video: Movistar Deportes)

El martes 18 de noviembre, la selección peruana se midió con su igual de Chile en el marco de la fecha FIFA 2025. Los dirigidos por Manuel Barreto abrieron el marcador gracias a Alex Valera, quien ganó un penal y lo definió para desatar la euforia en el Estadio Olímpico Fisht, situado en la ciudad de Sochi, Rusia.

En el arranque del primer tiempo, la ‘bicolor’ no había tenido una ocasión clara de gol, caso contrario de la ‘roja’, que tuvo un mano a mano de Lucas Cepeda con Pedro Gallese. Pero, sin mucho volumen ofensivo, la escuadra nacional se las arregló para romper la igualdad.

A los 31 minutos, los chilenos intentaron salir jugando, sin embargo, su defensor Iván Román perdió el esférico ante la presión de Alex Valera. Cuando el delantero de Universitario se preparaba para patear, el jugador de Atlético Mineiro lo sujetó y lo hizo caer dentro del área.

El árbitro principal no dudó en ningún instante y cobró el penal a favor de la ‘blanquirroja’. Como si fuera poco, le mostró la tarjeta roja a Román, dejando con 10 hombres a su elenco. Todos fueron a felicitar a Valera por la falta ganada y desató la duda de quién iba a cobrar el disparo desde los doce pasos.

El goleador de la ‘U’, a pesar de su mal antecendente en el repechaje a Qatar 2022 donde falló el último disparo, agarró la pelota y se posicionó al frente del portero Lawrence Vigouroux. El atacante peruano decidió rematar cruzado engañando al guardameta, quien se arrojó al otro lado del arco.

Así, Valera desató toda la algarabia de los hinchas presentes en el coloso de Sochi. Al igual que todos sus compañeros y comando técnico. Gran momento del exDeportivo Llacuabamba, quien pese a jugar con el dorsal 20, viene demostrando que puede ser el ‘9′ de cara al siguiente proceso clasificatorio.

Valera, en racha con Perú

Alex Valera dejó atrás su sequía goleadora en la selección peruana y ya lleva dos goles en los dos últimos amistosos. Previo a su tanto ante Chile, le había marcado a Rusia desde fuera del área. Así puso el 1-1 definitivo en el primer partido por esta fecha FIFA.

Eso sí, el delantero de Universitario tiene una deuda pendiente con la ‘bicolor’, la cual apunta a romperla: no ha podido marcar en un partido oficial. Hasta el momento, ha hecho 5 ‘dianas’, todos en compromisos de carácter amistoso.

Próximo partido de Perú

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) otorgó a la Agremiación de Futbolistas (SAFAP) los derechos para organizar el partido amistoso frente a Bolivia que marcará el cierre de 2025. El encuentro está previsto para el domingo 21 de diciembre en el Estadio Félix Castillo, ubicado en Chincha.

Aún no se ha determinado el horario ni el canal que transmitirá el partido. La transmisión no estaría a cargo de los medios habituales (América TV, Movistar Deportes y ATV) porque el evento no es gestionado directamente por la FPF.

Al haber concecido las facultades, este combinado nacional no podrá vestir la camiseta ‘bicolor’ y tampoco llevar el escudo. Los jugadores que lo integran serían -la mayoría- de la Liga 1, y existe la posibilidad de que Manuel Barreto se ponga al mando del mismo.