Dónde ver Ecuador vs Nueva Zelanda HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025

Ecuador vs Nueva Zelanda: dónde ver partido amistoso por fecha FIFA 2025.

La selección de Ecuador se medirá hoy, martes 18 de noviembre, a su igual de Nueva Zelanda como parte de la fecha FIFA 2025. Este encuentro internacional arrancará a las 20:30 horas de Perú y se llevará a cabo en el Red Bull Arena, situado en la ciudad de New Jersey, Estados Unidos.

Nueva Zelanda aterriza en este amistoso internacional luego de disputar su primer encuentro de la fecha FIFA frente a Colombia. En este tuvo un resultado negativo, ya que perdió 2-1 ante los ‘cafeteros’. Gustavo Puerta y Johan Carbonero marcaron para los sudamericanos, mientras que Ben Old puso el descuento.

El conjunto de Oceanía presenta una base sólida, destacando al arquero Alex Paulsen como una de sus principales figuras bajo los tres palos. La defensa se apoya en la experiencia de Finn Surman y Michael Boxall, mientras que el mediocampo cuenta con la capacidad de Marko Stamenic.

Sin embargo, el técnico Darren Bazeley no podrá contar con Ryan Thomas, quien milita en la Eredivisie, por problemas físicos. A la par, su delantero histórico y capitán Chris Wood producto de una lesión en la rodilla que no le ha permitido disputar los últimos partidos de la Premier League con Nottingham Forest.

La selección Colombia superó a Nueva Zelanda por 2-1 en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida - crédito FCF

Por el lado de Ecuador, la selección dirigida por Sebastián Beccacece llega de igualar sin goles ante Canadá en su primer compromiso de la fecha FIFA. La ‘tri’ ocupó el segundo lugar en la tabla de las últimas Eliminatorias de Conmebol, posicionándose por detrás de Argentina, y así se clasificó a la Copa del Mundo.

Varios nombres destacados integran la convocatoria, como el mediocampista Moisés Caicedo, figura del Chelsea, y el defensor Willian Pacho, recientemente campeón de la Champions League con el PSG. La plantilla ecuatoriana encara este desafío como parte de su preparación para el próximo Mundial, apostando por la solidez defensiva y el talento de sus jugadores que militan en los principales clubes europeos.

Será la primera vez que Ecuador y Nueva Zelanda se enfrenten en un duelo amistoso, lo que genera mayor expectativa en ambas hinchadas. Eso sí, la ‘tri’ parte como favorita para quedarse con la victoria en esta contienda.

Ecuador igualó 0-0 con Canadá en su último amistoso por fecha FIFA.

Horarios del Ecuador vs Nueva Zelanda, amistoso por fecha FIFA 2025

Este compromiso está pactado para las 20:30 horas de Perú y Ecuador; y a las 13:30 horas de Nueva Zelanda (del miércoles 19 de noviembre). Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 19:30 horas de México; a las 20:30 horas de Colombia; a las 21:30 horas de Bolivia, Estados Unidos y Venezuela; y a las 22:30 horas de Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay y Brasil.

Dónde ver Ecuador vs Nueva Zelanda, amistoso por fecha FIFA 2025

En Perú, todavía no hay canal confirmado que pasará el Ecuador vs Nueva Zelanda. No obstante, en la nación ecuatoriana pasará por El Canal del Fútbol (ECDF).

Además, los hinchas de la ‘tri’ podrán seguir este encuentro mediante la plataforma de streaming llamada Zapping TV. Por otro lado, Infobae ofrecerá todos los detalles a través de su página web.

El Canal del Fútbol pasará el Ecuador vs Nueva Zelanda este martes 18 de noviembre.