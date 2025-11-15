Deportes

EN VIVO Colombia vs. Nueva Zelanda, amistoso de preparación al mundial de 2026: la Tricolor afronta un nuevo partido en Estados Unidos

Los dirigidos por Néstor Lorenzo se medirán a uno de los primeros clasificados al certamen de la FIFA en Fort Lauderdale, donde no quieren sorpresas y buscan un nuevo triunfo

La selección Colombia jugará su tercer amistoso de preparación para el mundial de 206 ante Nueva Zelanda - crédito FCF / AFP

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre la selección Colombia y Nueva Zelanda, en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, en amistoso internacional de preparación para el mundial de 2026.

20:31 hsHoy

Posible formación

Colombia: Camilo Vargas; Johan Mojica, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Daniel Muñoz; Richard Ríos, James Rodríguez, Jefferson Lerma, Jhon Arias, Luis Díaz; Luis Javier Suárez.

19:43 hsHoy

Así fue el único partido entre Colombia y Nueva Zelanda: se llevó a cabo en prestigioso torneo y hubo golazo de Mario Yepes

En la previa del partido entre “Cafeteros” y los “All Whites”, se recordó uno de los goles más destacados que hizo el excapitán de la “Tricolor”

Esta fue la ocasión cuando el cuadro "Tricolor" se enfrentaron a los "All Blacks" en la Copa Confederaciones de Francia -crédito Eurosport/YouTube

El recuerdo de una de las jugadas más espectaculares en la historia de la Selección Colombia vuelve a cobrar vida en la antesala de un nuevo enfrentamiento entre los “Cafeteros” y los “All Whites”, el 15 de noviembre de 2025 en el estadio Chase Center, de Fort Lauderdale, Florida.

Leer la nota completa
19:13 hsHoy

Estos son los convocados de Colombia

  • Álvaro Angulo — Pumas (MEX)
  • Álvaro Montero — Vélez Sarsfield (ARG)
  • Camilo Vargas — Atlas F.C. (MEX)
  • Carlos Andrés Gómez — Vasco da Gama (BRA)
  • Carlos Cuesta — Vasco da Gama (BRA)
  • Daniel Muñoz — Crystal Palace F.C (ENG)
  • Dávinson Sánchez — Galatasaray S.K. (TUR)
  • David Ospina — Atlético Nacional (COL)
  • Gustavo Puerta — Racing de Santander (ESP)
  • James Rodríguez — Club León (MEX)
  • Jefferson Lerma — Crystal Palace F.C. (ENG)
  • Jhon Arias — Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)
  • Jhon Córdoba — F.C. Krasnodar (RUS)
  • Jhon Lucumí — Bologna F.C. (ITA)
  • Johan Carbonero — Internacional SC (BRA)
  • Johan Mojica — R.C.D Mallorca (ESP)
  • Jorge Carrascal — Flamengo (BRA)
  • Juan Camilo Portilla — C.A. Talleres (ARG)
  • Kevin Castaño — River Plate (ARG)
  • Luis Díaz — F.C. Bayern Múnich (GER)
  • Luis Suárez — Sporting C.P. (POR)
  • Rafael Santos Borré — Internacional SC (BRA)
  • Richard Ríos — S.L. Benfica (POR)
  • Santiago Arias — E.C. Bahía (BRA)
  • Yáser Asprilla — Girona F.C. (ESP)
  • Yerry Mina — Cagliari Calcio (ITA)
19:13 hsHoy

Convocados de Nueva Zelanda

  • Kosta Barbarouses
  • Joe Bell
  • Tyler Bindon
  • Michael Boxall
  • James McGarry
  • Max Crocombe
  • Andre de Jong
  • Francis de Vries
  • Matt Garbett
  • Eli Just
  • Owen Parker-Price
  • Ben Old
  • Jesse Randall
  • Alex Rufer
  • Storm Roux
  • Kees Sims
  • Sarpreet Singh
  • Marko Stamenić
  • George Stanger
  • Finn Surman
  • Nik Tzanev
  • Bill Tuiloma
  • Ben Waine
19:13 hsHoy

Lesionados en Nueva Zelanda

A través de un comunicado, los All Whites informaron que cuatro de sus convocados fueron desafectados de la concentración para los encuentros frente a Colombia y Ecuador.

“Los habituales Liberato Cacace, Callum McCowatt, Alex Paulsen y Ryan Thomas, han sido descartados debido a lesiones o dudas sobre su estado físico”, decía el documento.

Nueva Zelanda presentó cuatro novedades para el partido ante Colombia por lesiones - crédito Nueva Zelanda

Como reemplazos, Nueva Zelanda llamó a James McGarry (Brisbane Roar), Owen Parker-Price (Örgryte), Jesse Randall (Auckland FC) y Nik Tzanev (Newport County), además de que “el defensa Tommy Smith también se ha incorporado a la plantilla para aportar experiencia tanto dentro como fuera del terreno de juego”.

19:13 hsHoy

Por su parte, Nueva Zelanda quiere dar el golpe frente a la Tricolor, pues sabe que es un rival muy fuerte y, como preparación para la Copa del Mundo, le apunta a equipos de historia y gran momento para llegar en las mejores condiciones a 2026, pues en su confederación no tiene mucha competencia.

Nueva Zelanda se convirtió en el segundo país en clasificar al mundial de 2026 en marzo de 2025, detrás de Japón, superando a Nueva Caledonia en el último partido - crédito DAVID ROWLAND / AFP
19:13 hsHoy

La selección Colombia le apunta a una victoria contundente, aprovechando que es el favorito del público y en las apuestas, además de consolidar una nómina competitiva y que se podría ver de manera total en la formación titular, pues el entrenador tendría como objetivo ver el actual nivel de sus hombres más determinantes.

James Rodríguez lidera a la selección Colombia en su preparación para el amistoso ante Nueva Zelanda en Florida - crédito FCF
19:12 hsHoy

La Tricolor vuelve a escena en los Estados Unidos, donde se ha radicado para jugar los últimos cuatro partidos de la temporada 2025, en los que ya consiguió un triunfo, un empate y los últimos dos los tendrá en noviembre, empezando con los oceánicos en la Florida.

