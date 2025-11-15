EN VIVO Colombia vs. Nueva Zelanda, amistoso de preparación al mundial de 2026: la Tricolor afronta un nuevo partido en Estados Unidos

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre la selección Colombia y Nueva Zelanda, en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, en amistoso internacional de preparación para el mundial de 2026.
Colombia: Camilo Vargas; Johan Mojica, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Daniel Muñoz; Richard Ríos, James Rodríguez, Jefferson Lerma, Jhon Arias, Luis Díaz; Luis Javier Suárez.
El recuerdo de una de las jugadas más espectaculares en la historia de la Selección Colombia vuelve a cobrar vida en la antesala de un nuevo enfrentamiento entre los “Cafeteros” y los “All Whites”, el 15 de noviembre de 2025 en el estadio Chase Center, de Fort Lauderdale, Florida.
A través de un comunicado, los All Whites informaron que cuatro de sus convocados fueron desafectados de la concentración para los encuentros frente a Colombia y Ecuador.
“Los habituales Liberato Cacace, Callum McCowatt, Alex Paulsen y Ryan Thomas, han sido descartados debido a lesiones o dudas sobre su estado físico”, decía el documento.
Como reemplazos, Nueva Zelanda llamó a James McGarry (Brisbane Roar), Owen Parker-Price (Örgryte), Jesse Randall (Auckland FC) y Nik Tzanev (Newport County), además de que “el defensa Tommy Smith también se ha incorporado a la plantilla para aportar experiencia tanto dentro como fuera del terreno de juego”.
Por su parte, Nueva Zelanda quiere dar el golpe frente a la Tricolor, pues sabe que es un rival muy fuerte y, como preparación para la Copa del Mundo, le apunta a equipos de historia y gran momento para llegar en las mejores condiciones a 2026, pues en su confederación no tiene mucha competencia.
La selección Colombia le apunta a una victoria contundente, aprovechando que es el favorito del público y en las apuestas, además de consolidar una nómina competitiva y que se podría ver de manera total en la formación titular, pues el entrenador tendría como objetivo ver el actual nivel de sus hombres más determinantes.
La Tricolor vuelve a escena en los Estados Unidos, donde se ha radicado para jugar los últimos cuatro partidos de la temporada 2025, en los que ya consiguió un triunfo, un empate y los últimos dos los tendrá en noviembre, empezando con los oceánicos en la Florida.