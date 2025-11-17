Jorge Fossati rompió su silencio sobre posible llegada de Christian Cueva a Universitario y advirtió: “El gran dueño del club es el hincha”

El técnico uruguayo habló de la opción de que el volante peruano deje Emelec para fichar por la 'U'. (Video: Hazme El Aguante)

Uno de los jugadores que ha resonado en los últimos días, tanto en el ámbito del fútbol como fuera de él, es Christian Cueva. Y es que existen posibilidades de que deje Emelec a fin de temporada para buscar otro rumbo, teniendo un retorno a la Liga 1 como opción, específicamente a Universitario de Deportes. En ese sentido, Jorge Fossati rompió su silencio ante esta alternativa y advirtió que la hinchada tiene un peso en la decisión final.

“Primero lo primero. Yo aprendí hace mucho rato que el primer imperfecto acá soy yo. Eso lo tengo clarísimo a través de la fe y de escuchar a sabios de verdad. Cómo juzgan algunos de lo que hace o deja de hacer, ¿quién soy yo para juzgarlo en su vida privada? Como jugador fue lo que fue y todavía estaría a tiempo de volver a ser lo que ya fue”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, ‘Hazme El Aguante’.

La ‘U’ se encuentra en un momento clave tras la reciente obtención del tricampeonato nacional y los rumores de altas y bajas para la próxima temporada mantienen en expectativa a la afición ‘crema’. Al respecto, el DT reconoció que primero tiene que definir su continuidad en el club, aunque admitió interés en ‘Aladino’.

“Después, sinceramente yo creo que primero tendría que definir cuál es mi futuro. Ahora, ¿cómo lo digo sin que alguien piense que es demagogia? Te lo voy a poner de esta manera. Si volviera a la selección peruana y mañana tengo que hacer una lista de seleccionados que me pide Manuel (Barreto) que lo ayude porque justo tiene que ir al baño, lo tengo a Christian. Pero si siguiera en Universitario, no sé, porque creo que el gran dueño de una institución es el hincha y al hincha hay que escucharlo y respetarlo”, precisó.

Christian Cueva fue respaldado por Jorge Fossati cuando se lesionó y lo llevó a la Copa América 2024 con la selección peruana. - créditos: FPF

jorge Fossati marcó distancia con decisiones unilaterales de la dirigencia ‘merengue’ y remarcó que la opinión de los hinchas resulta determinante para evaluar cualquier contratación. “Si el hincha racional siente que estás trayendo uno del clásico rival, que se habrá expresado mil veces y más por cómo es Cueva, me imagino que es picañero con el rival. Entonces, no sé, lo tendría que pensar mucho porque, insisto, estamos los que nos equivocamos y nos creemos que porque somos el presidente, cuerpo técnico o director de fútbol, que ocupamos cargos importantes, ya pasamos a ser los dueños, no. El único dueño que tiene el club son los hinchas de verdad”, declaró.

La situación contractual de Christian Cueva añade un matiz a la discusión. Y es que permanece ligado a Emelec mediante un contrato hasta junio de 2026. Esto implica que cualquier club que pretenda su incorporación debe, en principio, alcanzar un acuerdo con la institución ecuatoriana. Eso sí, los cuestionamientos han pasado por su personalidad controversial y los diversos problemas que ha tenido a lo largo de su carrera deportiva, principalmente fuera de la cancha.

Desde su llegada a Emelec, Christian Cueva lleva 2 goles y 2 asistencias en 15 partidos. - créditos: Difusión

Álvaro Barco sobre posible interés de Universitario en Christian Cueva

El director deportivo de Universitario, Álvaro Barco, también fue consultado sobre la posibilidad de sumar a Christian Cueva para la próxima temporada. “Mi relación con Cueva es la mejor, incluso comparte un equipo con mi hijo, eso lo saben todos. A Cueva lo conozco desde que tenía 13 o 14 años que lo llevamos al club”, sostuvo en ‘Tiempo Crema’.

“Son temas que yo quiero discutir en este caso con Jorge Fossati, de las posibles incorporaciones, de las bajas, de las altas. Sin duda que el entrenador tendrá mucho que decirnos, así que no quiero definir nada en este sentido, pero que se queden tranquilos los hinchas, que vamos a tomar decisiones muy responsables”, añadió.

A ello se le suman las declaraciones de Franco Velazco, administrador de la ‘U’, que llenó de elogios al menudo mediocampista, aunque hizo hincapié en la responsabilidad con el presupuesto en fichajes. Todo se conocerá en los próximos meses.