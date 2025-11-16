Perú Deportes

Bayern Múnich exalta el talento de Felipe Chávez: “Es un artista con la pelota, puedes ver el impacto peruano”

El futbolista de la selección nacional, de 18 años, ha formado parte de un reportaje del Campus del FC Bayern por su condición de promesa en Säbener Straße

El FC Bayern no deja de reconocer las aptitudes de Felipe Chávez. A pesar de que el volante peruano ha estado en el dique seco por una lesión, después de su experiencia en la selección peruana, en el interior del club muniqués saben a la perfección que cuentan con un talento en ciernes.

A la espera de su recuperación absoluta, el Bayern Múnich ha presentado un reportaje audiovisual, difundido en sus canales sociales oficiales, de sus jóvenes más prometedores abordando sus inicios y cómo han llegado al punto máximo en el Campus. Un pasaje, desde luego, estuvo centrado en la progresión de ‘Pippo’.

Jochen Sauer, el Director del Desarrollo Juvenil, aprovechó la ocasión para ensalzar las cualidades de Felipe Chávez, a quien lo consideró como un artista por la destreza que presume en cada una de las presentaciones disputadas. Su admiración, incluso, se hace más grande al remarcar cómo asume los galones dentro del plantel como si se tratase de un profesional con recorrido.

"‘Pippo’ es un jugador muy tranquilo dentro del campo y lo digo en el sentido de iluminado. Tiene un lenguaje corporal muy adulto. Aunque es un chico de Augsburgo, también puedes ver el impacto peruano. Es un artista con la pelota y tiene un pie izquierdo loco“, detalló.

Él es muy creativo y sabe exactamente lo que pasa. Tiene alegría jugando y siempre quiere tener la pelota. También quiere diseñar el juego. Simplemente puedes ver las raíces sudamericanas”, añadió el principal directivo del Campus que ha sido testigo del crecimiento indiscutible del futbolista.

Con Felipe Chávez, de 18 años, existen muchas esperanzas de un futuro traslado al plantel principal, que disputa la Bundesliga, a cargo de Vincent Kompany, quien lo conoce plenamente por haberlo citado en reiteradas ocasiones para entrenar en la Ciudad Deportiva Säbener Straße.

Avance imponente

Felipe Chávez llegó al FC Bayern en el verano de 2019, procedente de la academia del FC Augsburg, cuando tenía solo 12 años. Desde entonces, ha crecido progresivamente en las divisiones juveniles del elenco ‘bávaro’, brillando especialmente en el bloque U19 con 15 goles y 13 asistencias la temporada pasada.

Por su espléndida evolución, el área deportiva decidió promoverlo a la categoría U23, donde no desentonó y contribuyó con anotaciones notables, sobre todo en la UEFA Youth League. En ese escenario demostró su capacidad goleadora impresionante. Queda en el anecdotario sus celebraciones contra el Barcelona e Inter de Milán.

Con un estado de forma impecable, la directiva del FC Bayern tomó muy en serio el proceso de renovación, evitando así que el futbolista peruano se decantara por otras propuestas de clubes que militan en la Bundesliga. Así las cosas, en junio del 2025, firmó un contrato largo con el club muniqués.

Pippo es un talento muy prometedor. La temporada pasada, anotó muchos puntos tanto con nuestro equipo sub-19 como con el filial, lo que despertó el interés de otros clubes. Nos complace enormemente haberlo convencido para que continúe su desarrollo con nosotros. Creemos en su potencial en el fútbol profesional”, subrayó Jochen Sauer.

