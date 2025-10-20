Perú Deportes

La desconcertante situación de Felipe Chávez tras su debut en la selección peruana: “No sabe qué planes tiene la FPF con él”

El periodista deportivo, Mauricio Loret de Mola, manifestó la postura del entorno del joven volante de Bayern Múnich en relación a una próxima convocatoria a la ‘bicolor’

El periodista Mauricio Loret de Mola reveló la postura del entorno del volante de 18 años luego de su primera convocatoria en la 'bicolor'. (Video: Desmarcados)

Una de las principales noticias que dejó el último amistoso de la selección peruana con Chile fue el debut de Felipe Chávez. Más allá de que el resultado final no fue lo esperado (derrota 2-1), el DT interino, Manuel Barreto, pudo mandar al campo algunos nuevos rostros que serán parte del plantel que disputará las próximas Eliminatorias para el Mundial 2030. Sin embargo, se conoció que el joven volante de Bayern Múnich quedó desconcertado con la FPF respecto a una futura convocatoria.

“Hablé con el entorno de Felipe Chávez. Entiendo que ya se enroló a los entrenamientos de Bayern Múnich. Por el momento, no saben cuáles son los planes que tienen en la Federación con él porque no hubo una charla al respecto de lo que pueda pasar en noviembre”, fueron las primeras palabras del periodista deportivo, Mauricio Loret de Mola, en el programa de YouTube, ‘Desmarcados’.

La convocatoria del futbolista de 18 años captó la atención tanto de los medios como de parte de los hinchas peruanos debido a su formación en uno de los clubes más poderosos de Europa y por su potencial proyección como parte del recambio generacional. No obstante, según el comunicador, ni el jugador ni su entorno han recibido garantías formales acerca de su presencia en la próxima convocatoria para la gira amistosa en Rusia.

“No le dijeron o aseguraron que va a estar en la próxima nómina de noviembre y contemplado para los partidos con Chile y Rusia. No sé cómo van a reaccionar Barreto y compañía con esa posibilidad”, remarcó.

Felipe Chávez hizo su debut
Felipe Chávez hizo su debut con la selección peruana ante Chile en Santiago a los 78 minutos. - créditos: FPF

La interrogante sobre el futuro de Felipe Chávez se cruza, además, con los plazos propios del calendario internacional. A pocas semanas del anuncio de la nueva lista de Manuel Barreto, la expectativa sobre quiénes serán elegidos. Eso sí, habría novedades con la presencia de Fabio Gruber y otros futbolistas que no estuvieron en la primera nómina.

Felipe Chávez sobre sus primeros momentos en la selección peruana

En sus primeras declaraciones públicas tras retornar a Alemania, Felipe Chávez compartió detalles sobre su experiencia inicial en el entorno de la selección peruana. “La Federación y yo llevábamos tiempo en contacto, por lo que la convocatoria no fue del todo inesperada. Así que pude prepararme un poco, pero aun así estaba nervioso. Cuando se lo conté a mis padres, se alegraron mucho por mí, al igual que mis hermanos”, dijo en primera instancia para la página web de Bayern Múnich.

El mediocampista contó cómo se dio el contacto con sus compañeros en la ‘blanquirroja’: “Al principio tenía las piernas pesadas por el ‘jet lag’, pero eso se me pasó rápidamente. El ambiente en el equipo era fantástico desde el primer momento. La mayoría se conocen de sus clubes porque casi todos juegan en Sudamérica. Ya conocía a un montón de jugadores de las categorías inferiores y fue muy especial ver que ahora todos jugamos juntos en la selección absoluta”.

Felipe Chávez anotó en su debut en UEFA Youth League con Bayern Múnich

Entre las experiencias que más recuerda, Chávez Fischer mencionó la dinámica de bienvenida a los debutantes en la que cada nuevo integrante debe cantar o bailar frente a sus compañeros. “Yo me decidí por cantar, porque se me da aún peor bailar (risas)”, comentó.

Durante el partido ante Chile, el nacido en Aichach, Alemania, describió la atmósfera del estadio y la reacción de la afición peruana como un momento inolvidable. “Fue una sensación especial que disfruté mucho. El ambiente en el estadio era fantástico. Los hinchas cantaron y tocaron los bombos durante todo el partido. Es muy divertido estar en el campo con jugadores que ya han jugado contra Argentina o Brasil. El gol en contra en el tiempo añadido nos molestó a todos. Por supuesto, hubiéramos preferido ganar el partido al final, pero así es el fútbol a veces”.

Resumen de la derrota de la selección peruana ante Chile en amistoso jugado en Santiago. Movistar Deportes

