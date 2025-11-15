Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así marchan los equipos en inicio de la fecha 4 de la primera fase

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Hoy, sábado 15 de noviembre, arranca la cuarta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Alianza Lima y Universitario de Deportes son los líderes del campeonato nacional, con el mismo puntaje: 9 unidades. Las ‘blanquiazules’ perdieron la supremacía absoluta tras romper el invicto por sumar un set en contra frente Olva Latino.

El equipo de Facundo Morando viene adelantando sus encuentros debido a su participación en el Mundial de Clubes 2025 que se realizará en Sao Paulo de Brasil. Jugó con Circolo Sportivo Italiano en duelo correspondiente a la jornada 7 y terminó celebrando su cuarta victoria consecutiva por 3-0 con parciales de 25-17, 25-15 y 25-17.

Y buscará mantener la racha con Deportivo Géminis, que festejó en el debut de Natalia Málaga al vencer por 3-0 a Deportivo Wanka. El cuadro de la exvolibolista está en el cuarto lugar con 6 puntos y podría escalar a la cima de la competencia.

Las 'blanquiazules' se impusieron 3-0 en sets y consiguieron la victoria. (Video: Latina)

Lucha por el liderato

Universitario de Deportes y San Martín protagonizarán el partidazo de la jornada, será un duelo de pronóstico reservado. Ambos equipos están pasando por un buen momento y se encuentran en la cima de la tabla de posiciones.

Las dos escuadras ganaron todos sus partidos hasta el momento. La ‘U’ derrotó por 3-0 a Deportivo Soan la fecha pasada con parciales de 25-14, 25-20 y 25-14. Mientras que las ‘santas’ festejaron frente Circolo Sportivo Italiano: consiguieron una victoria por 3-0 con parciales de 25-12, 25-19 y 25-22.

Este choque podría definir el liderato de la competencia, las ‘pumas’ están en el segundo lugar con 9 puntos y las de Santa Anita marchan terceras con las mismas unidades, pero los dos sets en contra lo ponen una ubicación más abajo.

Las 'pumas' superaron 25-14 a las de Puente Piedra. (Latina TV)

Tabla de posiciones en el arranque de la fecha 4

Alianza Lima y Universitario de Deportes se mantienen en el primer lugar con 9 puntos. Ambos equipos tiene un set en contra y eso hace que compartan el liderato. Cabe destacar que la Federación Peruana de Vóley no está considerando el triunfo que sacaron las ‘blanquiazules’ con Circolo Sportivo Italiano en duelo adelantado por la fecha 7, esas unidades están pendientes por contabilizar.

San Martín se encuentra tercero con 9 unidades debido a los dos parciales en contra que tiene. Mientras que Regatas Lima bajó hasta la séptima posición por sus dos duras derrotas que sufrió con Deportivo Géminis y Atlético Atenea.

Tabla de posiciones en el arranque de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Programación de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Sábado 15 de noviembre

Deportivo Wanka vs Atlético Atenea (14:45 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina web y aplicativo)

Olva Latino vs Rebaza Acosta (17:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Televisón, web y aplicativo)

San Martín vs Universitario de Deportes (19:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Televisón, web y aplicativo)

Domingo 16 de noviembre

Kazoku No Perú vs Circolo Sportivo Italiano (12:30 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina web y aplicativo)

Regatas Lima vs Deportivo Soan (15:15 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Televisón, web y aplicativo)

Alianza Lima vs Deportivo Géminis (17:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Televisón, web y aplicativo)

Programación de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26