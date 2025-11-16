Perú Deportes

Alianza Lima vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El equipo de Facundo Morando saldrá a defender su racha frente el equipo de Natalia Málaga, que llegará motivado por el buen momento. Sigue las incidencias del vibrante duelo

Guardar
18:28 hsAyer

¡Partidazo! Alianza Lima se medirá con Deportivo Géminis hoy, domingo 16 de noviembre en el Coliseo Miguel Grau, por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Las ‘blanquiazules’ buscarán mantener su racha frente el equipo de Natalia Málaga que está motivado.

18:28 hsAyer

¿Cómo llegará Alianza Lima al partido?

Las ‘blanquiazules’ han tenido un buen arranque de temporada, y mantienen una racha importante: llevan cuatro triunfos consecutivos. Su participación en el Mundial de Clubes provocó que adelanten su choque con Circolo Sportivo Italiano perteneciente a la fecha 7, y lo ganaron por 3-0 con sets de 25-17, 25-15 y 25-17.

Las de Facundo Morando tendrán un reto más frente a Deportivo Géminis de Natalia Málaga. Y deberá mantenerse firme en su camino hacia el tricampeonato del torneo nacional.

Las 'blanquiazules' se impusieron 3-0 en sets y consiguieron la victoria. (Video: Latina)
18:28 hsAyer

¿Cómo llegará Deportivo Géminis al partido?

Las ‘guerreras de Comas’ se metieron en la pelea por los primeros lugares y con la llegada de Natalia Málaga potenciaron su desempeño. En el debut de la exvoleibolista, Deportivo Géminis le ganó por 3-0 a Deportivo Wanka con parciales de 25-19, 26-24 y 25-14 la fecha pasada.

Esos puntos le permite a Deportivo Géminis colocarse en cuarto lugar con 6 puntos. Y para llegar a la cima de la tabla de posiciones, deberá asegurar la victoria con Alianza Lima.

Natalia Málaga regresó a la
Natalia Málaga regresó a la Liga Nacional con importante triunfo para Géminis. Crédito: LPV
18:28 hsAyer

Canal TV para ver Alianza Lima vs Deportivo Géminis

El cotejo entre las ‘blanquiazules’ y las ‘guerreras de Comas’ será transmitido por Latina Televisión a través de sus canales 2 y 702 en HD. También estará disponible por la web y el aplicativo de la casa televisora.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en el Coliseo Miguel Grau del Callao con la previa, punto a punto, mejores jugadas, declaraciones de los protagonistas, resultados, y mucho más.

18:27 hsAyer

Horarios de Alianza Lima vs Deportivo Géminis

El emocionante choque se jugará hoy, domingo 16 de noviembre, en el Coliseo Miguel Grau del Callao por la fecha 4 del Torneo Clausura 2025. El horario pactado es las 17:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 18:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 19:00 horas.

Alianza Lima vs Géminis: día,
Alianza Lima vs Géminis: día, hora y canal TV del partidazo por fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.
18:27 hsAyer

Precios de entradas

Los boletos están a la venta y se podrán adquirir ingresando al portal de Joinnus.

- General: S/. 20.00 soles

- Sur: S/. 25.00 soles

- Norte: S/. 25.00 soles

- Oriente: S/. 35.00 soles

- Occidente: S/. 45.00 soles

18:27 hsAyer

Programación de hoy, domingo 16 de noviembre, por la fecha 4

- Kazoku No Perú vs Circolo Sportivo Italiano (12:30 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina web y aplicativo)

- Regatas Lima vs Deportivo Soan (15:15 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Televisón, web y aplicativo)

- Alianza Lima vs Deportivo Géminis (17:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Televisón, web y aplicativo)

Temas Relacionados

Alianza vóleyDeportivo GéminisLiga Peruana de Vóleyvóley peruanoperu-deportes

Últimas noticias

Edwin Oviedo advierte presunto movimiento que implica a Agustín Lozano en la FPF: “Lo único que se está pensando es en como perpetuarse”

El antiguo titular de la Federación Peruana de Fútbol cuestionó la gestión de su sucesor, de quien no tiene un buen concepto como directivo: “No está pensando qué hacer por nuestra selección”

Edwin Oviedo advierte presunto movimiento

Universitario vs San Martín 2-3: resumen de la victoria ‘santa’ por la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

‘Pumas’ y ‘santas’ ofrecieron el duelo más disputado del sábado 15 de noviembre. San Martín remontó ante Universitario y obtuvo un triunfo clave que la consolida como protagonista en la Liga Peruana de vóley

Universitario vs San Martín 2-3:

Emilio Saba protagoniza emotivo debut con Palestina ante Euskadi en San Mamés: vuelta olímpica de agradecimiento y unión en graderías

Aunque el bloque vasco goleó 3-0 hubo un absoluto ambiente de fiesta en el recinto del Athletic Club. El futbolista del Sport Boys formó parte del conmovedor partido que reunió 50 mil espectadores

Emilio Saba protagoniza emotivo debut

Bayern Múnich exalta el talento de Felipe Chávez: “Es un artista con la pelota, puedes ver el impacto peruano”

El futbolista de la selección nacional, de 18 años, ha formado parte de un reportaje del Campus del FC Bayern por su condición de promesa en Säbener Straße

Bayern Múnich exalta el talento

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

La cuarta jornada tendrá duelos emocionantes: Universitario se medirá con San Martín, Alianza Lima hará lo suyo con Géminis de Natalia Málaga, y mucho más

Resultados de la fecha 4

ÚLTIMAS NOTICIAS

Habló la jueza tras las

Habló la jueza tras las condenas al clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: “Es el resultado del hartazgo social”

Cotizaciones de criptomonedas en tiempo real: sigue al minuto

Emprender o invertir: ¿Cuál es el camino a la libertad financiera en Perú?

No todo empieza de cero: la revolución emprendedora de los 50+

Lluvias aisladas y fuertes vientos: el tiempo en el AMBA después de la tormenta

INFOBAE AMÉRICA

Macron anunció la liberación del

Macron anunció la liberación del ciudadano francés que estaba secuestrado por la dictadura de Maduro en Venezuela

León XIV exhortó a los gobernantes a escuchar “el grito de los más pobres” durante el Jubileo en el Vaticano

Ignacio González, CEO del America Business Forum: “Hay demasiados lugares que nos dividen, esto es una plataforma para unir”

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Nueva York

Pronóstico del clima: las temperaturas esperadas en Houston este 16 de noviembre

DEPORTES

Una figura de la Fórmula

Una figura de la Fórmula 1 destacó la actuación de Franco Colapinto en Alpine: “Puso a Gasly bajo presión”

Cuatro travesuras desconocidas de Scaloni: el “loco de la moto”, la marca del “kamikaze” y la picardía por la que lo expulsaron del colegio

Entrevista a Emerson Fittipaldi: el peluquín en el podio, su elogio a Colapinto y por qué la Fórmula 1 de los 70 era más divertida

Superación, medallas y voluntariado: Marcela Rizzotto, la deportista paralímpica que se reinventó tras su retiro

Arden las posiciones del Torneo Clausura: así están los cruces de octavos de final y las clasificaciones a las copas