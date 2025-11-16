Alianza Lima vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

- Kazoku No Perú vs Circolo Sportivo Italiano (12:30 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina web y aplicativo)

Los boletos están a la venta y se podrán adquirir ingresando al portal de Joinnus .

El emocionante choque se jugará hoy, domingo 16 de noviembre, en el Coliseo Miguel Grau del Callao por la fecha 4 del Torneo Clausura 2025 . El horario pactado es las 17:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador ; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 18:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 19:00 horas.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en el Coliseo Miguel Grau del Callao con la previa, punto a punto, mejores jugadas, declaraciones de los protagonistas, resultados, y mucho más.

El cotejo entre las ‘blanquiazules’ y las ‘guerreras de Comas’ será transmitido por Latina Televisión a través de sus canales 2 y 702 en HD. También estará disponible por la web y el aplicativo de la casa televisora.

Esos puntos le permite a Deportivo Géminis colocarse en cuarto lugar con 6 puntos. Y para llegar a la cima de la tabla de posiciones, deberá asegurar la victoria con Alianza Lima .

Las ‘guerreras de Comas’ se metieron en la pelea por los primeros lugares y con la llegada de Natalia Málaga potenciaron su desempeño. En el debut de la exvoleibolista, Deportivo Géminis le ganó por 3-0 a Deportivo Wanka con parciales de 25-19, 26-24 y 25-14 la fecha pasada.

Las de Facundo Morando tendrán un reto más frente a Deportivo Géminis de Natalia Málaga . Y deberá mantenerse firme en su camino hacia el tricampeonato del torneo nacional.

Las ‘blanquiazules’ han tenido un buen arranque de temporada, y mantienen una racha importante: llevan cuatro triunfos consecutivos. Su participación en el Mundial de Clubes provocó que adelanten su choque con Circolo Sportivo Italiano perteneciente a la fecha 7, y lo ganaron por 3-0 con sets de 25-17, 25-15 y 25-17.

¡Partidazo! Alianza Lima se medirá con Deportivo Géminis hoy, domingo 16 de noviembre en el Coliseo Miguel Grau, por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 . Las ‘blanquiazules’ buscarán mantener su racha frente el equipo de Natalia Málaga que está motivado.

Últimas noticias

Edwin Oviedo advierte presunto movimiento que implica a Agustín Lozano en la FPF: “Lo único que se está pensando es en como perpetuarse” El antiguo titular de la Federación Peruana de Fútbol cuestionó la gestión de su sucesor, de quien no tiene un buen concepto como directivo: “No está pensando qué hacer por nuestra selección”

Universitario vs San Martín 2-3: resumen de la victoria ‘santa’ por la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026 ‘Pumas’ y ‘santas’ ofrecieron el duelo más disputado del sábado 15 de noviembre. San Martín remontó ante Universitario y obtuvo un triunfo clave que la consolida como protagonista en la Liga Peruana de vóley

Emilio Saba protagoniza emotivo debut con Palestina ante Euskadi en San Mamés: vuelta olímpica de agradecimiento y unión en graderías Aunque el bloque vasco goleó 3-0 hubo un absoluto ambiente de fiesta en el recinto del Athletic Club. El futbolista del Sport Boys formó parte del conmovedor partido que reunió 50 mil espectadores

Bayern Múnich exalta el talento de Felipe Chávez: “Es un artista con la pelota, puedes ver el impacto peruano” El futbolista de la selección nacional, de 18 años, ha formado parte de un reportaje del Campus del FC Bayern por su condición de promesa en Säbener Straße