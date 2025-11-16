Alianza Lima vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

¡Partidazo! Alianza Lima se medirá con Deportivo Géminis hoy, domingo 16 de noviembre en el Coliseo Miguel Grau, por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Las ‘blanquiazules’ buscarán mantener su racha frente el equipo de Natalia Málaga que está motivado.
Las ‘blanquiazules’ han tenido un buen arranque de temporada, y mantienen una racha importante: llevan cuatro triunfos consecutivos. Su participación en el Mundial de Clubes provocó que adelanten su choque con Circolo Sportivo Italiano perteneciente a la fecha 7, y lo ganaron por 3-0 con sets de 25-17, 25-15 y 25-17.
Las de Facundo Morando tendrán un reto más frente a Deportivo Géminis de Natalia Málaga. Y deberá mantenerse firme en su camino hacia el tricampeonato del torneo nacional.
Las ‘guerreras de Comas’ se metieron en la pelea por los primeros lugares y con la llegada de Natalia Málaga potenciaron su desempeño. En el debut de la exvoleibolista, Deportivo Géminis le ganó por 3-0 a Deportivo Wanka con parciales de 25-19, 26-24 y 25-14 la fecha pasada.
Esos puntos le permite a Deportivo Géminis colocarse en cuarto lugar con 6 puntos. Y para llegar a la cima de la tabla de posiciones, deberá asegurar la victoria con Alianza Lima.
El cotejo entre las ‘blanquiazules’ y las ‘guerreras de Comas’ será transmitido por Latina Televisión a través de sus canales 2 y 702 en HD. También estará disponible por la web y el aplicativo de la casa televisora.
Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en el Coliseo Miguel Grau del Callao con la previa, punto a punto, mejores jugadas, declaraciones de los protagonistas, resultados, y mucho más.
El emocionante choque se jugará hoy, domingo 16 de noviembre, en el Coliseo Miguel Grau del Callao por la fecha 4 del Torneo Clausura 2025. El horario pactado es las 17:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 18:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 19:00 horas.
Los boletos están a la venta y se podrán adquirir ingresando al portal de Joinnus.
- General: S/. 20.00 soles
- Sur: S/. 25.00 soles
- Norte: S/. 25.00 soles
- Oriente: S/. 35.00 soles
- Occidente: S/. 45.00 soles
- Kazoku No Perú vs Circolo Sportivo Italiano (12:30 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina web y aplicativo)
- Regatas Lima vs Deportivo Soan (15:15 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Televisón, web y aplicativo)
- Alianza Lima vs Deportivo Géminis (17:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Televisón, web y aplicativo)