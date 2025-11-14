Dónde ver Venezuela vs Australia HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2025.

Venezuela disputará hoy, viernes 14 de noviembre, un partido ante Australia en el marco de la fecha FIFA. El encuentro internacional comenzará a las 21:30 horas de Perú y tendrá lugar en el Shell Energy Stadium, situado en la ciudad de Houston, Estados Unidos.

Venezuela llega a este compromiso tras haber disputado un amistoso frente a Argentina en la fecha FIFA de octubre, partido en el que cayó por 1-0 con un tanto de Giovani Lo Celso. La siguiente oportunidad de rodaje, prevista ante Belice, no se concretó debido a la cancelación del encuentro por cuestiones organizativas.

El plantel enfrenta este nuevo desafío con la novedad en el banquillo: Fernando Aristeguieta tomará el mando de manera interina, dado que Oswaldo Vizcarrondo se encuentra trabajando con la sub 17 en la Copa Mundial Sub 17 de la FIFA Catar 2025. Esta circunstancia obliga a un ajuste en el liderazgo técnico en un periodo decisivo de amistosos.

En cuanto al plantel, la ‘vinotinto’ no podrá contar con cinco futbolistas por distintos motivos. Los mediocampistas Jefferson Savarino, Jesús Bueno y Juan Pablo Añor deberán cumplir compromisos con sus respectivos clubes y se ausentarán tanto ante Australia como ante Canadá. Además, Jon Aramburu y Jovanny Bolívar se perderán el choque por lesión, dejando vacantes en defensa y delantera.

Las principales figuras a disposición son Telasco Segovia, mediocampista que comparte club con Lionel Messi en Inter Miami, el arquero Wuilker Faríñez y el defensor Nahuel Ferraresi, quienes asumirán liderazgo ante la ausencia de varios habituales.

Venezuela estrenará nuevo técnico interino en el amistoso ante Australia.

Australia arribó a la fecha FIFA de noviembre tras una última ventana con resultados dispares. En la anterior doble jornada amistosa, primero se impuso por 1-0 a Canadá gracias al gol de Nestory Irankunda, mientras que luego sucumbió 2-1 ante Estados Unidos pese a adelantarse con tanto de Jordan Bos a los 19 minutos. Este bagaje deja sensaciones positivas para el conjunto oceánico, que apostará por consolidar su funcionamiento con vistas a compromisos oficiales.

El plantel dirigido por Tony Popovic cuenta con una base de futbolistas que actúan en las principales ligas del viejo continente. Entre los nombres destacados figura James Overy, quien milita en Manchester United de la Premier League, y el portero Mat Ryan, titular en el Levante de la LaLiga de España. Estas piezas aportan experiencia internacional y jerarquía en la estructura del equipo.

Convocatoria de Australia para el amistoso ante Venezuela.

Horarios del Venezuela vs Australia en amistoso por fecha FIFA 2025

El árbitro dará el pitazo inicial a las 21:30 horas de Perú, a las 22:30 horas de Venezuela y a las 12:30 horas de Australia (del sábado 15 de noviembre). Con respecto a otros países, arrancará de la siguiente manera: a las 20:30 horas de México; a las 21:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 22:30 horas de Bolivia y Estados Unidos; y a las 23:30 horas de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile.

Dónde ver Venezuela vs Australia: partido amistoso por fecha FIFA 2025

El Venezuela vs Australia no tiene canal confirmado de transmisión en Perú; no obstante, en territorio venezolano pasará por el canal Televen y su canal de streaming. Además, podrás conocer todos los detalles de este compromiso mediante la página web de Infobae.

Programación de los partidos amistosos de Venezuela en esta fecha FIFA.

Próximos partidos de Australia y Venezuela

Australia sostendrá otro amistoso con Colombia el martes 18 de noviembre a las 20:00 horas de Perú en el Citi Field de Nueva York, mientras que Venezuela chocará con Canadá ese mismo día, pero a las 20:30 horas en el Chase Stadium de Florida.