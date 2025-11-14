Perú Deportes

A qué hora juega Venezuela vs Australia HOY: partido amistoso en Texas por fecha FIFA 2025

La ‘vinotinto’, que atraviesa una serie de cambios en el plantel con el DT Fernando Aristigueta, intentará imponerse ante los ‘socceroos’. Conoce los horarios del cotejo

A qué hora juega Venezuela
A qué hora juega Venezuela vs Australia por amistoso FIFA 2025.

La selección de Venezuela se medirá contra su similar de Australia hoy, viernes 14 de noviembre, en un amistoso por la fecha FIFA. El Energy Stadium de Texas, Estados Unidos, será el escenario de un encuentro entre dos equipos que vienen de diferentes realidades.

La ‘vinotinto’ viene atravesando por un nuevo proceso bajo el mando de Fernando Aristigueta, quien tomó la posta dejada por Fernando Batista luego de no haber podido conseguir la clasificación a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 (se quedó afuera por dos puntos detrás de Bolivia).

Sin embargo, posterior a ello, disputó un partido en octubre contra Argentina, donde perdió por 1-0 con el gol de Giovani Lo Celso, lo que ha generado que haya varios cambios en la convocatoria para noviembre. De hecho, hay diversos nombres del medio local y también varias ausencias: Jon Aramburu, Jovanny Bolívar (problemas físicos); Jefferson Savarino, Jesús Bueno y Juan Pablo Añor (compromisos con clubes).

Venezuela no pudo conseguir un
Venezuela no pudo conseguir un resultado positivo y perdió con Argentina en Estados Unidos en noviembre. - créditos: Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Por otro lado, la selección de Australia se encuentra en un presente diferente, ya que piensa en cómo llegará al Mundial 2026. De hecho, de las últimas cuatro presentaciones, ganó en tres ocasiones (1-0 sobre Nueva Zelanda, 3-1 ante Nueva Zelanda y 1-0 contra Canadá) y perdió solo en una (2-1 con Estados Unidos).

El DT Tony Popovic ha llevado a cabo varios cambios en el plantel de los ‘socceroos’ para ver nuevos futbolistas. Justamente, una de las ausencias es la del volante de raíces peruanas, Alexander Robertson, quien estuvo en la anterior convocatoria (sin minutos) pero para la actual quedó fuera y encendió la polémica ante una posible llamada futura desde la ‘bicolor’.

Aún así, medirse con un rival de la talla de Venezuela le servirá para ver cómo jugar ante equipos sudamericanos, que tiene un trato más continuo de la pelota y buscará contrarrestarlo con el derroche físico.

Último enfrentamiento

Venezuela y Australia solo se han enfrentado en una ocasión a lo largo de la historia del fútbol internacional. Esto ocurrió el 19 de febrero de 2004, en un amistoso FIFA. El estadio Olímpico en Caracas fue testigo de un empate 1-1 con los goles de Paul Agostino para los ‘socceroos’ y Juan Arango para la ‘vinotinto’.

Goles y resumen del empate de la 'vinotinto' en Caracas. (Video: sp1873)

Venezuela vs Australia: posibles alineaciones

Venezuela: Wuilker Faríñez, Ronald Hernández, Nahuel Ferraresi, Teo Quintero, Alessandro Milani,Carlos Faya, Cristian Cásseres Jr., Telasco Segovia, David Martínez, Jesús Ramírez y Gleiker Mendoza. DT: Fernando Aristeguieta

Australia: Mathew Ryan, Jason Geria, Kye Rowles, Cameron Burgess, Callum Elder, Jackson Irvine, Lewis Miller, Riley McGree, Martin Boyle, Mathew Leckie y Nicholas D’Agostino. DT: Tony Popovic

A qué hora juega Venezuela vs Australia por amistoso de fecha FIFA 2025

El encuentro amistoso entre las selecciones de Venezuela y Australia, programado para la actual fecha FIFA, se jugará el viernes 14 de noviembre y comenzará a las 21:30 horas en Perú, Ecuador y Colombia. En Venezuela, Bolivia y Miami el inicio será a las 22:30 horas.

Asimismo, en Brasil, Chile, Uruguay, Argentina y Paraguay está previsto para las 23:30 horas. En México el compromiso arrancará a las 20:30 horas y en España tendrá inicio a las 04:30 horas del día siguiente.

Canal TV de Venezuela vs Australia por amistoso de fecha FIFA 2025

El partido entre Venezuela y Australia se jugará en el Shell Energy Stadium de Texas, Estados Unidos. La transmisión para los seguidores ‘llaneros’ estará a cargo de Televen, mientras que en territorio del país oceánico, el encuentro podrá verse a través de Network 10 y Paramount+.

Anuncio del Venezuela vs Australia
Anuncio del Venezuela vs Australia y del Venezuela vs Canadá. - créditos: La Vinotinto

