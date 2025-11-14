Perú Deportes

Diego Rebagliati reveló la contundente razón que marcó la ausencia de Alex Valera en la selección peruana: “Había bullying”

El comentarista deportivo elogió el momento futbolístico del delantero de Universitario y puntualizó que ahora se le ve más cómodo en la ‘blanquirroja’ porque hay un nuevo grupo de seleccionados

Guardar

La selección peruana rescató un empate 1-1 contra Rusia por la fecha FIFA, el pasado miércoles 12 de noviembre. Ese resultado sirvió en lo anímico en un nuevo comienzo de la ‘blanquirroja’ y todo fue gracias a Alex Valera. El delantero de Universitario de Deportes se lució con golazo de larga distancia y fue la figura del encuentro.

Esa anotación consolida su buen momento futbolístico, y muchos aplaudieron que haya agarrado confianza con la camiseta del combinado nacional. Diego Rebagliati elogió al ‘9′ y precisó que se le más cómodo que en otras oportunidades.

Además, el comentarista deportivo reveló el contundente motivo que alejó a Valera de la Videna. Aseguró que fue punto de constantes bromas por parte de sus compañeros tras fallar el penal decisivo en el repechaje contra Australia que dejó a Perú fuera del Mundial de Qatar 2022.

“Yo tengo la sensación de que Valera en la ‘U’ juega enamorado de la ‘U’, y en la selección juega diciendo: ‘puta, tengo que ir a la selección’. El efecto Qatar lo llevó a Valera a pensar que cuando juega en la ‘U’ es Aruba y con la selección no. Tengo la sensación de que con un nuevo grupo... porque también creo que es medio público que en la interna había un poco de joda hacia Valera a partir de lo del penal. Entonces, ese bullying, entre comillas, porque entre gente ya de 30 y tantos años ya están grandes. No es bullying, tienes que mandar a la mierda y, en algún caso, si te tienes que agarrar a golpes, te tendrás que agarrar a golpes. Pero tengo la sensación de que el ‘cholo’ no la pasaba bien en la selección. No la pasaba tan bien como en la ‘U’ y no se sentía tan bien. Ahora tiene una cosa que para el delantero es brutal, y es la confianza. El remate de Valera con Rusia es de un tipo que dice ‘yo pateo a cualquier lado, y la pelota va a entrar’”, apuntó el exdirigente de Sporting Cristal en el programa ‘Doble Punta’.

El delantero puso el empate con potente remate desde fuera del área. (Video: Movistar Deportes)

¿Alex Valera será titular en Perú vs Chile por fecha FIFA?

La selección peruana se encuentra preparando para su próximo reto en la fecha FIFA, se medirá con Chile el próximo martes martes 18 de noviembre a las 12:00 horas (Perú) en el estadio Fisht de la ciudad de Sochi. Manuel Barreto hará tres cambios en su alineación respecto al que mandó con Rusia: se conoció que Alex Valera, Piero Quispe y Fabio Gruber serán titulares frente la ‘roja’.

El delantero de Universitario de Deportes tendrá la chance de mantener su racha goleadora, y muchos esperan que vuelva a celebrar en el ‘Clásico del Pacífico’. Este duelo se vivirá como una revancha porque la ‘blanquirroja’ cayó 2-1 con los ‘mapochos’ en amistoso que se jugó en octubre, en Santiago.

Alex Valera soportando la marca
Alex Valera soportando la marca de un oponente ruso. - Crédito: FPF

Dónde ver Perú vs Chile por la fecha FIFA 2025

El choque entre peruanos y chilenos será televisado por las señales abiertas de América Televisión y ATV, y también vía cable por medio Movistar Deportes. Además, Infobae Perú informará todos los detalles desde Sochi con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones, y mucho más.

Temas Relacionados

Diego RebagliatiAlex ValeraSelección peruanaSelección de RusiaSelección de Chileperu-deportes

Más Noticias

Perú vs Chile: día, hora y canal TV del próximo partido de la ‘bicolor’ por fecha FIFA 2025

La ‘blanquirroja’ se alista para enfrentar a la ‘roja’ tras el empate que sacó con Rusia. Manuel Barreto buscará revancha en el ‘Clásico del Pacífico’ luego de perder por 2-1 en amistoso de octubre

Perú vs Chile: día, hora

GOLPERU se despide de la Liga 1 tras 10 años: transmitirá su último partido en el Callao y pondrá fin a su ciclo

El Consorcio Fútbol Perú está a punto de terminar su contrato televisivo con Universitario y Sport Boys, ambos clubes deberán alinearse a L1 Max, canal que cuenta con la autorización de la FPF

GOLPERU se despide de la

Movistar transmitiría el fútbol peruano el 2026: lo que pasaría con L1MAX y quién sería el nuevo comentarista de Liga 1

La empresa que mantiene los derechos de transmisión del campeonato nacional, extendería su contrato con la Federación Peruana de Fútbol, pero ahora con nuevo inversor. Conoce todos los detalles

Movistar transmitiría el fútbol peruano

A qué hora juega Argentina vs Angola HOY en Perú: partido amistoso en África por fecha FIFA 2025

El campeón del mundo aterriza en África con la oportunidad de cerrar espléndidamente el año frente a un oponente modesto, en cuyas filas hay ausencia de estrellas. Conoce los horarios del duelo

A qué hora juega Argentina

Se conoció primer refuerzo de Alianza Lima para el 2026: detalles de la nueva apuesta ‘blanquiazul’

La directiva del cuadro victoriano viajó a Argentina para ver temas específicos: negociar la continuidad de Alan Cantero, y avanzar con el posible fichaje de Luis Advíncula

Se conoció primer refuerzo de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía investiga a la golpista

Fiscalía investiga a la golpista Betssy Chávez y su abogado por presunto certificado médico falso en juicio

¿Habrá marcha de la Generación Z, hoy viernes 14 de noviembre? Esto es lo que se sabe

“Elección extraordinaria de un nuevo fiscal de la Nación sería una infracción constitucional”, advierte Gladys Echaíz

JNJ tiene hasta hoy para reponer a Delia Espinoza: Consejeros serán denunciados si no acatan orden del PJ

José Jerí imita a Dina Boluarte y canta ‘De música ligera’ durante acto oficial en Huánuco, pero falla al tocar guitarra

ENTRETENIMIENTO

Paco Bazán y Melissa Linares,

Paco Bazán y Melissa Linares, del ampay en 2022 a la polémica por demanda de pensión alimentaria

Fito Páez y Susana Baca emocionan con tierno beso tras reencontrarse en los Latin Grammy 2025

Magaly Medina a Christian Domínguez por no saludar a su hija en su cumple: “No es tu novia ni tu clandestina, es tu hija”

Christian Domínguez pide garantías a favor de su hija contra Melanie Martínez: “¿Le darían la custodia al Estado?”

‘Cri Cri’ reaparece tras salir de prisión y protagoniza videoclip con ‘La Caliente’: “No tengo discusión con nadie”

DEPORTES

Perú vs Chile: día, hora

Perú vs Chile: día, hora y canal TV del próximo partido de la ‘bicolor’ por fecha FIFA 2025

GOLPERU se despide de la Liga 1 tras 10 años: transmitirá su último partido en el Callao y pondrá fin a su ciclo

Movistar transmitiría el fútbol peruano el 2026: lo que pasaría con L1MAX y quién sería el nuevo comentarista de Liga 1

A qué hora juega Argentina vs Angola HOY en Perú: partido amistoso en África por fecha FIFA 2025

Se conoció primer refuerzo de Alianza Lima para el 2026: detalles de la nueva apuesta ‘blanquiazul’