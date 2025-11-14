Diego Rebagliati reveló la contundente razón que marcó la ausencia de Alex Valera en la selección peruana: “Había bullying”

La selección peruana rescató un empate 1-1 contra Rusia por la fecha FIFA, el pasado miércoles 12 de noviembre. Ese resultado sirvió en lo anímico en un nuevo comienzo de la ‘blanquirroja’ y todo fue gracias a Alex Valera. El delantero de Universitario de Deportes se lució con golazo de larga distancia y fue la figura del encuentro.

Esa anotación consolida su buen momento futbolístico, y muchos aplaudieron que haya agarrado confianza con la camiseta del combinado nacional. Diego Rebagliati elogió al ‘9′ y precisó que se le más cómodo que en otras oportunidades.

Además, el comentarista deportivo reveló el contundente motivo que alejó a Valera de la Videna. Aseguró que fue punto de constantes bromas por parte de sus compañeros tras fallar el penal decisivo en el repechaje contra Australia que dejó a Perú fuera del Mundial de Qatar 2022.

“Yo tengo la sensación de que Valera en la ‘U’ juega enamorado de la ‘U’, y en la selección juega diciendo: ‘puta, tengo que ir a la selección’. El efecto Qatar lo llevó a Valera a pensar que cuando juega en la ‘U’ es Aruba y con la selección no. Tengo la sensación de que con un nuevo grupo... porque también creo que es medio público que en la interna había un poco de joda hacia Valera a partir de lo del penal. Entonces, ese bullying, entre comillas, porque entre gente ya de 30 y tantos años ya están grandes. No es bullying, tienes que mandar a la mierda y, en algún caso, si te tienes que agarrar a golpes, te tendrás que agarrar a golpes. Pero tengo la sensación de que el ‘cholo’ no la pasaba bien en la selección. No la pasaba tan bien como en la ‘U’ y no se sentía tan bien. Ahora tiene una cosa que para el delantero es brutal, y es la confianza. El remate de Valera con Rusia es de un tipo que dice ‘yo pateo a cualquier lado, y la pelota va a entrar’”, apuntó el exdirigente de Sporting Cristal en el programa ‘Doble Punta’.

El delantero puso el empate con potente remate desde fuera del área. (Video: Movistar Deportes)

¿Alex Valera será titular en Perú vs Chile por fecha FIFA?

La selección peruana se encuentra preparando para su próximo reto en la fecha FIFA, se medirá con Chile el próximo martes martes 18 de noviembre a las 12:00 horas (Perú) en el estadio Fisht de la ciudad de Sochi. Manuel Barreto hará tres cambios en su alineación respecto al que mandó con Rusia: se conoció que Alex Valera, Piero Quispe y Fabio Gruber serán titulares frente la ‘roja’.

El delantero de Universitario de Deportes tendrá la chance de mantener su racha goleadora, y muchos esperan que vuelva a celebrar en el ‘Clásico del Pacífico’. Este duelo se vivirá como una revancha porque la ‘blanquirroja’ cayó 2-1 con los ‘mapochos’ en amistoso que se jugó en octubre, en Santiago.

Alex Valera soportando la marca de un oponente ruso. - Crédito: FPF

Dónde ver Perú vs Chile por la fecha FIFA 2025

El choque entre peruanos y chilenos será televisado por las señales abiertas de América Televisión y ATV, y también vía cable por medio Movistar Deportes. Además, Infobae Perú informará todos los detalles desde Sochi con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones, y mucho más.