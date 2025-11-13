Perú Deportes

Dos cambios fijos que hará Manuel Barreto en Perú vs Chile por fecha FIFA 2025

Tras el empate 1-1 con Rusia, el técnico interino hará sorpresivos cambios donde marcará un debut esperado y una reaparición en el ‘Clásico del Pacífico’ este martes 18 de noviembre

Perú logró sacar un empate 1-1 ante Rusia en el Gazprom Arena de San Petersburgo durante un amistoso disputado por la fecha FIFA de 2025. La ‘blanquirroja’ mostró capacidad de reacción tras un inicio desfavorable. Los rusos sacaron ventaja a los 18 minutos, luego de un blooper de Pedro Gallese, que permitió a Aleksandr Golovin abrir el marcador. Pese a la falla, el ‘Pulpo’ se reivindicó y fue determinante en el arco peruano, evitó que los locales se lleven el triunfo.

Los cambios de Manuel Barreto dieron resultado en la segunda parte porque generaron un nuevo impulso en la ‘bicolor’, que buscó intensamente el empate en los minutos finales. Finalmente, a los 82 minutos, Alex Valera, quien ingresó en reemplazo de Adrián Ugarriza, anotó con un remate sorpresivo desde fuera del área y selló la igualdad.

El técnico presentó un once inédito para enfrentar a la selección europea, y mantendrá la misma tendencia ante Chile el próximo martes 18 de noviembre. Se conoció que la ‘Muñeca’ realizará dos sorpresivos cambios en su alineación, donde habrá un nuevo debut y una reaparición esperada.

“Está claro que vamos a ver a Fabio Gruber y Piero Quispe serán titulares. Eso sí, es un hecho. Gruber y Quispe juegan contra el Chile”, informó Gustavo Peralta en el programa L1 Radio.

Con este resultado, Perú mantiene el ritmo competitivo en la preparación rumbo a próximos compromisos oficiales. El amistoso dejó buenas sensaciones sobre la fortaleza del plantel peruano para responder ante la adversidad actuando como visitante.

El cuadro peruano terminó empatando 1-1 en condición de visita. (Video: Movistar Deportes)

¿Qué dijo Manuel Barreto tras el empate con Rusia?

Manuel Barreto analizó el desempeño de sus jugadores en el empate 1-1 con Rusia, el cual marcó su segundo cotejo al mando de la selección peruana. El técnico interino valoró el resultado y lo comparó con el duelo que protagonizaron Bolivia y los rusos la fecha FIFA anterior.

“Esa era nuestra idea. Pero no se puede presionar durante 90 minutos sin descanso. Hay que bajar el ritmo a veces, controlar más el balón.Vi el partido de Bolivia contra Rusia; en un momento dado se desesperaron, lo que permitió a Rusia marcar tres goles. Podrían haber marcado más. Si un equipo no está preparado para presionar constantemente, no vale la pena”, declaró el DT.

Además, valoró el trabajo defensivo que realizó la ‘bicolor’, la cual fue integrada por Matías Lazo, Miguel Araujo, Renzo Garcés, y Marcos López. Sin embargo, reconoció que le faltó volumen ofensivo durante el trámite del choque.

No solo estoy satisfecho, sino orgulloso de nuestra defensa. Nuestra idea era defender arriba. Rusia jugaba agresivamente en el centro del campo y teníamos que contrarrestarlo. En el primer tiempo nos faltó precisión”, añadió.

La selección de Rusia lució incómoda ante el juego de posesión de Perú en San Petersburgo. - créditos: FPF

Horarios del Perú vs Chile por fecha FIFA

El segundo duelo de la selección peruana en la jornada doble será frente Chile el martes 18 de noviembre en el estadio Fisht, situado en la ciudad de Sochi. El horario establecido es a las 12:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 13:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 14:00 horas.

Programación de los amistosos de Perú por fecha FIFA de noviembre.

