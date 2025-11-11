Perú Deportes

Alianza Lima vs Géminis: día, hora y canal TV del partidazo por fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘blanquiazules’ se enfrentarán a la escuadra de Natalia Málaga en el Coliseo Miguel Grau del Callao luego de disputar un encuentro con Circolo a mitad de semana

Guardar
Alianza Lima vs Géminis: día,
Alianza Lima vs Géminis: día, hora y canal TV del partidazo por fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Alianza Lima se mantiene invicto en el arranque de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, aunque el último fin de semana fue expuesto por su rival de turno, Olva Latino, en grandes partes del compromiso y estuvo cerca de irse al quinto set.

Las ‘blanquiazules’ intentarán dejar una buena sensación en su siguiente compromiso ante Circolo Sportivo Italiano, el cual fue adelantado por su participación en el Mundial de Clubes y se llevará a cabo este miércoles 12 de noviembre desde las 17:00 horas en el Coliseo Miguel Grau del Callao.

Este partido les servirá para retomar su superioridad o confirmar que no andan en un gran momento. A la par, será importante porque en la siguiente fecha chocarán contra con un contrincante más poderoso, el cual junto a Atlético Atenea viene siendo la sorpresa del certamen doméstico.

El gran bloque de Yanlis Féliz para cerrar el partido con victoria 'blanquiazul' en el Coliseo Miguel Grau del Callao. (Video: Latina)

Alianza Lima vs Géminis: programación del partido por fecha 4

Durante la cuarta jornada de la primera etapa, Alianza Lima se enfrentará a Deportivo Géminis el domingo 16 de noviembre a las 17:00 horas en el Coliseo Miguel Grau del Callao, que sin duda alguna lucirá abarrotado de hinchas que no se quieren perder este partidazo.

Este compromiso será un duelo directo por seguir entre las primeras posiciones de la tabla. Las ‘íntimas’ marchan en la punta con puntaje perfecto (9 unidades) junto a Universitario de Deportes y Universidad San Martín, mientras que las de Comas son cuartas con 6 puntos.

Un triunfo de las dirigidas por Facundo Morando las mantendría en lo más alto y relegaría a las ‘azules’. Caso contrario de lo que ocurriría si este último club consigue la victoria el fin de semana, pues las empataría en puntaje y todo se volvería más apretado en este arranque de temporada.

Tabla de posiciones tras el
Tabla de posiciones tras el final de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: FPV

Dónde ver Alianza Lima vs Géminis: partido por fecha 4

Latina TV cuenta con los derechos de tranmisión de toda la Liga Peruana de Vóley, por lo que pasará el Alianza Lima vs Géminis a través del canal 2 (señal abierta) de televisión. Además, lo emitirá por sus multiplataformas: página web y aplicación.

¿Cómo llegan Alianza Lima y Géminis?

Antes de su juego ante Olva Latino, lo de Alianza Lima había sido superlativo. En la fecha 1, venció 3-0 a Kazoku No Perú con un equipo alternativo por la necesidad de afrontar otro partido ante River Plate ese mismo día en el marco de su Noche Blanquiazul.

Después, hizo lo propio ante Deportivo Wanka (3-0). Si bien los rivales tampoco pusieron mucha oposición, las jugadores ‘íntimas’ demostraron su nivel, como es el caso de la punta argentina Elina Rodríguez y la armadora Maria Alejandra Marin.

Géminis, por su parte, ha mostrado un gran juego colectivo y potente en estas primeras fechas de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Esto a pesar de haber cambiado de técnico: salió el brasileño Otávio Machado y llegó la peruana Natalia Málaga.

Su inicio no fue tan bueno, ya que cayó 3-1 ante Universitario, pese a comenzar ganando el primer set. Luego, sorprendió al vigente subcampeón, Regatas Lima, superándolo 3-1. Finalmente, le ganó sin problemas a Deportivo Wanka (3-0).

La propuesta de Málaga es colectiva, pero cuenta con grandes individuales. Las dominicanas Florangel Terrero, Katielle Alonzo y Vielka Peralta llegaron para sumarle fuerza al ataque. Mientras que la experiencia de Miryec Muñoz en el armado y la juventud de Kiara Vicente por posición cuatro le otorgan muchas variantes a esta escuadra que ilusiona a su hinchada.

Natalia Málaga volvió a dirigir
Natalia Málaga volvió a dirigir en la Liga Peruana de Vóley con Géminis. Crédito: LPV

Otros partidos de la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley

Sábado 15 de noviembre

  • Wanka vs Atlético Atenea / 14:45 horas
  • Olva Latino vs Rebaza Acosta / 17:00 horas
  • San Martín vs Universitario de Deportes / 19:00 horas

Domingo 16 de noviembre

  • Kazoku No Perú vs Circolo Sportivo Italiano / 12:30 horas
  • Regatas Lima vs Deportivo Soan / 15:15 horas
Programación de la fecha 4
Programación de la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026.

Temas Relacionados

Alianza LimaGéminisLiga Peruana de vóleyvóley peruanoAlianza Lima vóleyperu-deportes

Más Noticias

Rodrigo Ureña reveló que Universitario no le pidió que se nacionalice: “No voy a ir con mis papeles a pararme en la embajada”

El volante chileno se defendió de las críticas que recibió por no “querer” sacar su DNI peruano para no ocupar cupo de extranjero en la ‘U’ en el 2026

Rodrigo Ureña reveló que Universitario

Entradas Alianza Lima vs Circolo Sportivo Italiano: precios y cómo comprar entradas para juego adelantado en Liga Peruana de Vóley 2025/26

El próximo miércoles 12 de noviembre, el sexteto aliancista, a cargo del entrenador Facundo Morando, volverá al campo del Coliseo Miguel Grau con la oportunidad de afianzarse en la cima del campeonato nacional

Entradas Alianza Lima vs Circolo

Natalia Málaga sale al paso ante versiones que la señalan de mala y confirma su estilo rígido con castigos: “Lo he hecho y han aprendido”

La entrenadora del Deportivo Géminis no oculta su pasado temperamental en la parcela técnica. Aunque para muchos es un aspecto negativo, muchas deportistas se vieron beneficiadas

Natalia Málaga sale al paso

“Fabio Gruber es muy valorado, se le ve como un futuro líder”: el impacto en FC Nürnberg por beneficioso y exótico llamado surgido en Perú

El capitán del FCN verá cumplido el sueño de representar al país de su madre. En Infobae, a través de la mirada de distintos periodistas afines a ‘Der Club’, añadimos contexto a su misteriosa figura

“Fabio Gruber es muy valorado,

Roberto Mosquera y los jugadores “alcoholizados” de Alianza Universidad: DT reveló qué les dijo a compañeros que buscaron su perdón

El entrenador peruano se refirió a la salida de Alexi Gómez, Jesús Barco y Carlos Ascues del club huanuqueño, así como de su futuro profesional tras perder la categoría

Roberto Mosquera y los jugadores
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fundadora de Somos Perú advierte

Fundadora de Somos Perú advierte que José Jerí no garantiza seguridad ni elecciones limpias en el país

Caso Odebrecht: Corte Suprema de Brasil anula pruebas obtenidas contra Nadine Heredia

Rafael López Aliaga se va de la MML y los trenes Caltrain quedan abandonados al sol en el Parque de la Muralla

Rafael López Aliaga usa peajes de la Panamericana Sur para su campaña presidencial: “Aquí Porky verificando”

Harvey Colchado anuncia su candidatura al Congreso 2026, ¿con qué partido postulará el exjefe de la Diviac?

ENTRETENIMIENTO

Gisela Valcárcel enfrenta a reportero

Gisela Valcárcel enfrenta a reportero de ‘Amor y fuego’: “Si te da vergüenza, dime de dónde eres”

La Uchulú revela el exorbitante monto que costará su operación de cambio de voz

Ely Yutronic presenta al padre de su bebé a pocos días del parto en exclusivo Baby Shower: “Una tarde llena de amor”

‘Loco’ Vargas revela cómo sus hijos lo frenan cuando se pone celoso de Blanca Rodríguez: “Cállate, eres el menos indicado”

‘Loco’ Vargas aclara a Christian Domínguez por quejarse sobre sus errores del pasado: “Es lo que hemos hecho, hay que apechugar”

DEPORTES

Rodrigo Ureña reveló que Universitario

Rodrigo Ureña reveló que Universitario no le pidió que se nacionalice: “No voy a ir con mis papeles a pararme en la embajada”

Entradas Alianza Lima vs Circolo Sportivo Italiano: precios y cómo comprar entradas para juego adelantado en Liga Peruana de Vóley 2025/26

Natalia Málaga sale al paso ante versiones que la señalan de mala y confirma su estilo rígido con castigos: “Lo he hecho y han aprendido”

Roberto Mosquera y los jugadores “alcoholizados” de Alianza Universidad: DT reveló qué les dijo a compañeros que buscaron su perdón

Luis Ramos rompió su silencio por críticas ante su ausencia en la selección peruana: “Me costó mucho llegar y ganarme un lugar”