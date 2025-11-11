Alianza Lima vs Géminis: día, hora y canal TV del partidazo por fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Alianza Lima se mantiene invicto en el arranque de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, aunque el último fin de semana fue expuesto por su rival de turno, Olva Latino, en grandes partes del compromiso y estuvo cerca de irse al quinto set.

Las ‘blanquiazules’ intentarán dejar una buena sensación en su siguiente compromiso ante Circolo Sportivo Italiano, el cual fue adelantado por su participación en el Mundial de Clubes y se llevará a cabo este miércoles 12 de noviembre desde las 17:00 horas en el Coliseo Miguel Grau del Callao.

Este partido les servirá para retomar su superioridad o confirmar que no andan en un gran momento. A la par, será importante porque en la siguiente fecha chocarán contra con un contrincante más poderoso, el cual junto a Atlético Atenea viene siendo la sorpresa del certamen doméstico.

El gran bloque de Yanlis Féliz para cerrar el partido con victoria 'blanquiazul' en el Coliseo Miguel Grau del Callao. (Video: Latina)

Alianza Lima vs Géminis: programación del partido por fecha 4

Durante la cuarta jornada de la primera etapa, Alianza Lima se enfrentará a Deportivo Géminis el domingo 16 de noviembre a las 17:00 horas en el Coliseo Miguel Grau del Callao, que sin duda alguna lucirá abarrotado de hinchas que no se quieren perder este partidazo.

Este compromiso será un duelo directo por seguir entre las primeras posiciones de la tabla. Las ‘íntimas’ marchan en la punta con puntaje perfecto (9 unidades) junto a Universitario de Deportes y Universidad San Martín, mientras que las de Comas son cuartas con 6 puntos.

Un triunfo de las dirigidas por Facundo Morando las mantendría en lo más alto y relegaría a las ‘azules’. Caso contrario de lo que ocurriría si este último club consigue la victoria el fin de semana, pues las empataría en puntaje y todo se volvería más apretado en este arranque de temporada.

Tabla de posiciones tras el final de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: FPV

Dónde ver Alianza Lima vs Géminis: partido por fecha 4

Latina TV cuenta con los derechos de tranmisión de toda la Liga Peruana de Vóley, por lo que pasará el Alianza Lima vs Géminis a través del canal 2 (señal abierta) de televisión. Además, lo emitirá por sus multiplataformas: página web y aplicación.

¿Cómo llegan Alianza Lima y Géminis?

Antes de su juego ante Olva Latino, lo de Alianza Lima había sido superlativo. En la fecha 1, venció 3-0 a Kazoku No Perú con un equipo alternativo por la necesidad de afrontar otro partido ante River Plate ese mismo día en el marco de su Noche Blanquiazul.

Después, hizo lo propio ante Deportivo Wanka (3-0). Si bien los rivales tampoco pusieron mucha oposición, las jugadores ‘íntimas’ demostraron su nivel, como es el caso de la punta argentina Elina Rodríguez y la armadora Maria Alejandra Marin.

Géminis, por su parte, ha mostrado un gran juego colectivo y potente en estas primeras fechas de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Esto a pesar de haber cambiado de técnico: salió el brasileño Otávio Machado y llegó la peruana Natalia Málaga.

Su inicio no fue tan bueno, ya que cayó 3-1 ante Universitario, pese a comenzar ganando el primer set. Luego, sorprendió al vigente subcampeón, Regatas Lima, superándolo 3-1. Finalmente, le ganó sin problemas a Deportivo Wanka (3-0).

La propuesta de Málaga es colectiva, pero cuenta con grandes individuales. Las dominicanas Florangel Terrero, Katielle Alonzo y Vielka Peralta llegaron para sumarle fuerza al ataque. Mientras que la experiencia de Miryec Muñoz en el armado y la juventud de Kiara Vicente por posición cuatro le otorgan muchas variantes a esta escuadra que ilusiona a su hinchada.

Natalia Málaga volvió a dirigir en la Liga Peruana de Vóley con Géminis. Crédito: LPV

Otros partidos de la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley

Sábado 15 de noviembre

Wanka vs Atlético Atenea / 14:45 horas

Olva Latino vs Rebaza Acosta / 17:00 horas

San Martín vs Universitario de Deportes / 19:00 horas

Domingo 16 de noviembre

Kazoku No Perú vs Circolo Sportivo Italiano / 12:30 horas

Regatas Lima vs Deportivo Soan / 15:15 horas

Programación de la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026.