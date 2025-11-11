Natalia Málaga sale al paso ante versiones que la señalan de mala y confirma su estilo rígido con castigos: “Lo he hecho y han aprendido”

La entrenadora del Deportivo Géminis no ha ocultado su pasado fuerte como líder de clubes en Perú. | VIDEO: Somos Vóley

Alrededor de la estampa de Natalia Málaga surgen toda clase de calificativos, muchos de ellos muy duros con respecto a su carácter y estilo al momento de liderar un club. La mítica voleibolista nacional, actual entrenadora del Deportivo Géminis, siempre ha encontrado defensa a sus particulares formas en sus antiguas compañeras y dirigidas.

Aunque se la ha satanizado durante muchos años por ese temperamento flemático, ‘Naty’ ha reconocido que esa vehemencia suya es parte de su naturaleza y ha contribuido en la mejora sustancial de los sextetos a los que ha estado a cargo. Ninguna pupila suya ha podido negar un aprendizaje importante a su lado.

Natalia Málaga dejó claro que su carácter competitivo y temperamental seguirá siendo parte de su sello en Géminis.

En su encuentro con el espacio ‘Somos Vóley’, Natalia Málaga ha hablado más al respecto a partir de su primer día como líder del Deportivo Géminis, del que quiere sacar todo el potencial posible para que sea un elenco animador, con un libreto de juego atrapante, en la Liga Peruana de Vóley 2025/26.

“Fui bien clara y suave. Llegué, me presenté. Directamente saben quién soy, pero habían chicas que no me conocían. Siempre han escuchado que Natalia es mala, te grita, te castiga, te agarra a pelotazos. Sí, lo he hecho y han aprendido. Hablé como una persona normal para que los resultados se den. Hay que trabajar con disciplina, hacer las cosas que se mandan y no estar con la cabeza en otro lado”, suscribió.

El equipo de Comas se impuso 3-0 sobre Deportivo Wanka en la tercera fecha del campeonato. (Video: Latina)

Respecto a cómo adquirió ese empuje tan fuerte ha reconocido que “he trabajado en Regatas con Coco Alva y Raúl Vélez, ellos vienen de la cuna de Akira Kato, yo no tuve la oportunidad de trabajar bastante con él, pero sí tuve a Norma Velarde, Lucha Fuentes como entrenadoras de menores, Akira siempre nos iba a visitar”.

“Su temperamento era mucho más suave que el de Man Bok Park, quien era más severo, pero siempre con esa disciplina de aprovechar al máximo. Mr Park nos ha pisado los pies fuerte. Nosotras la aceptamos y permitimos porque era la única forma. He pasado por gritos, por castigos, por el mal idioma de Mr Park por esas épocas. Él hablaba muy poco español”, sumó.

Natalia Málaga debutó con triunfo en su nueva etapa al mando del Géminis. Crédito: LPV