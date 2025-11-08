Perú Deportes

Alianza Lima adelantó duelo con Circolo por Mundial de Clubes 2025 de vóley: día, hora y canal TV del partidazo de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

La FPV dio a conocer que el duelo se jugará antes debido a la participación de las ‘blanquiazules’ en la cita mundialista que arrancará el próximo 9 de diciembre

Alianza Lima adelantó duelo con Circolo por Mundial de Clubes 2025 de vóley

Cada vez falta menos para el Mundial de Clubes 2025, donde Alianza Lima representará al Perú en el máximo torneo del vóley. La cita mundialista se llevará a cabo el próximo martes 9 al domingo 14 de diciembre en Sao Paulo, Brasil.

Las ‘blanquiazules’ vienen disputando la Liga Peruana de Vóley 2025/26 en busca del tricampeonato, pero deberán hacer un alto para participar del torneo internacional. Por ello, la Federación Peruana de Vóley decidió adelantar sus encuentros, y uno de ellos es el que sostendrá con Circolo Sportivo Italiano por la fecha 7.

“¡SE ADELANTA PARTIDO POR MUNDIAL DE CLUBES! La fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley será adelantada para el sexteto de Alianza Lima que participará en el Mundial de Clubes de Brasil. El cotejo contra el Circolo Sportivo Italiano se jugará el próximo miércoles 12 a las 5pm en el Coliseo Miguel Grau del Callao", informó la FPV en sus redes sociales.

Actualmente, el campeonato peruano se disputará la fecha 3, donde las ‘íntimas’ chocarán con Olva Latino este domingo 9 de noviembre a las 17:00 horas en el Coliseo Miguel Grau del Callao.

Alianza Lima se enfrentará a Circolo en partido adelantado por la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Dónde ver Alianza Lima vs Circolo por la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Los hinchas de Alianza Lima podrán seguir el duelo del equipo de sus amores por la señal abierta de Latina Televisión a través de sus canales 2 y 702 en HD. También estará disponible por la web y aplicación oficial de la casa televisora. Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en el Callao con la previa, punto a punto, mejores jugadas, declaraciones de las protagonistas, resultados, tabla de posiciones, y mucho más.

Alianza Lima vs Wanka 3-0: resumen de la victoria 'blanquiazul' en la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Clubes participantes del Mundial de Clubes vóley

  • Osasco São Cristóvão Saúde (Brasil)– host club
  • Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano (Italia)
  • Savino Del Bene Scandicci (Italia)
  • Dentil Praia Clube (Brasil)
  • Club Alianza Lima (Perú)
  • Zamalek Sporting Club (Egipto)
  • Zhetysu VC (Kazajistán)
Sede, fechas y participantes confirmados para el Mundial de Clubes 2025 de vóley.

Falta confirmar último cupo al Mundial de Clubes de vóley

El VTV Binh Dien Long An anunció su renuncia al Mundial de Clubes de voleibol, decisión respaldada por la Federación de Voleibol de Vietnam. La ausencia del equipo vietnamita se vincula a la convocatoria de cinco jugadoras clave del plantel, subcampeón de la Liga de Campeones AVC 2025, a la selección de Tailandia para participar en los Juegos del Sudeste Asiático (SEA Games 33), donde hay expectativas por lograr la medalla de oro.

Según el reglamento de la FIVB, la plaza vacante correspondería al Nakhon Ratchasima de Tailandia. No obstante, a poco más de un mes para el inicio del torneo, existe dificultad para que un club asiático asuma el cupo debido a complicaciones logísticas y de organización.

Frente a este escenario, la FIVB decidió no anunciar aún el nombre del octavo participante y señaló que la alineación del Campeonato Mundial de Clubes Femenino se confirmará más adelante. Esta incertidumbre podría influir en la conformación de los grupos del certamen. La organización trabaja para definir a los clasificados y establecer los enfrentamientos con la mayor anticipación, garantizando equidad para los equipos involucrados.

