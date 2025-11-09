Perú Deportes

Dónde ver Boca Juniors vs River Plate HOY: canal TV online del superclásico por el Torneo Clausura 2025

‘Xeneizes’ y ‘millonarios’ medirán fuerzas en La Bombonera como parte de la fecha 15 del campeonato argentino. Conoce cómo sintonizar este partidazo en vivo

Boca Juniors vs River Plate:
Boca Juniors vs River Plate: dónde ver Superclásico por el Torneo Clausura 2025.

Boca Juniors y River Plate protagonizarán hoy, domingo 9 de noviembre, una nueva edición del superclásico. Este duelo válido por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 está pactado para iniciar a las 14:30 horas de Perú y tendrá como escenario La Bombonera, situada en la ciudad de Buenos Aires.

Boca afronta el superclásico con una inyección anímica tras dos victorias consecutivas fuera de casa. El equipo de Claudio Úbeda superó 3-1 a Barracas Central y luego venció 2-1 a Estudiantes La Plata, resultados que le permitieron alcanzar el primer puesto del Grupo A con 23 puntos, igualando la línea de Unión.

La principal novedad en la convocatoria es el regreso de Edinson Cavani. El delantero uruguayo estuvo ausente por 58 días debido a una distensión en el psoas derecho, pero fue incluido en la lista y podría reaparecer en la cancha ante River.

El entrenador argentino también convocó a Luis Advíncula, aunque el peruano actualmente ocupa un lugar secundario y será suplente de Juan Barinaga. El ‘Rayo’ ha ocupado los medios de comunicación por su posible partida a Alianza Lima.

River llega al superclásico inmerso en una crisis de resultados. El equipo de Marcelo Gallardo sufrió cuatro derrotas consecutivas en el estadio Monumental, la última de ellas ante Gimnasia y Esgrima La Plata por 1-0.

Este presente adverso lo ubica en la sexta posición del Grupo B con 21 puntos, a diez del líder Rosario Central, por lo que buscará un triunfo en La Bombonera para revertir la mala imagen y acercarse a los puestos de vanguardia.

La baja más relevante en la formación es la de Facundo Colidio, quien quedó marginado tras sufrir un desgarro en el isquiotibial izquierdo durante la derrota ante Gimnasia. El ‘Muñeco’ deberá suplirlo para mantener el peso ofensivo en su visita a Boca.

El último superclásico terminó con una victoria de River (2-1 en condición de local). Gallardo y compañía intentarán repetir este resultado para salir del mal momento en el campeonato doméstico.

Marcelo Gallardo renovó su contrato
Marcelo Gallardo renovó su contrato con River Plate hasta el 2026.

Horarios del Boca Juniors vs River Plate

Este superclásico comenzará a las 14:30 horas de Perú y a las 16:30 horas de Argentina. Con respecto a otros países, arrancará de la siguiente manera: a las 13:30 horas de México; a las 14:30 horas de Ecuador y Colombia; a las 15:30 horas de Estados Unidos, Venezuela y Bolivia; y a las 16:30 horas de Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay.

Dónde ver Boca Juniors vs River Plate: superclásico por el Torneo Clausura

El Boca Juniors vs River Plate será transmitido por ESPN para Perú y los países de Sudamérica. Mientras que en Argentina, pasará por TNT Sports y ESPN Premium.

Los hinchas también podrán vivir la fiesta del superclásico por dos plataformas de streaming como Disney Plus y HBO Max, las cuales son de paga y cuentan con planes mensuales y anuales.

Por otro lado, Infobae hará la cobertura total de este partidazo mediante su web. La previa y el minuto a minuto con los goles, declaraciones, incidencias, detalles y más. No te lo puedes perder.

Boca Juniors y River Plate
Boca Juniors y River Plate pasará por TNT Sports.

Posibles alineaciones

- Boca Juniors: Marchesín; Costa, Di Lollo, Barinaga, Blanco; Delgado, Paredes, Palacios, Zeballos; Merentiel y Giménez. DT: Claudio Úbeda.

- River Plate: Armani; Portillo, Rivero, Martínez Quarta; Montiel, Acuña, Pérez, Quintero, Galoppo; Driussi y Salas. DT: Marcelo Gallardo.

