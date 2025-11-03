Deportes

La revelación de Luis Advíncula sobre su futuro en Boca y el noble gesto que tuvo Riquelme cuando lo contrató

El lateral peruano se refirió a los rumores de una posible salida del Xeneize. El detalle que tuvo el actual presidente del club con él

Luis Advíncula tiene contrato con
Luis Advíncula tiene contrato con Boca Juniors hasta finales del 2026.

Luis Advíncula supo ser una de las figuras de Boca Juniors durante el 2023, año en el que el club de La Ribera llegó a la final de la Copa Libertadores. Incluso, fue el autor del empate parcial frente a Fluminense en el duelo decisivo que consagró a los brasileños. Sin embargo, existen rumores que lo alejan del Xeneize, ya que tiene poca participación en la actualidad. De eso habló el peruano en el streaming Enfocados. Y, además, reveló un gesto que tuvo Juan Román Riquelme cuando lo contrató.

Durante la conversación, Advíncula repasó los altibajos vividos desde su llegada a Boca en 2021. “He pasado de todo también acá. He pasado de... de no tener buenos partidos, ser criticado, tener buenos partidos... Ser muy elogiado acá. Ser muy elogiado, hasta cantado (coreado) muchas veces. Yo creo que es algo que me voy a llevar...”, relató el futbolista, mostrando un matiz nostálgico que sugería una posible despedida.

No obstante, al ser consultado sobre su futuro inmediato, el jugador aclaró: “Yo tengo un año más de contrato acá. Te digo que en el momento que yo me vaya... En el momento que yo me vaya de acá, es el recuerdo más lindo que me voy a llevar. A eso quería referirme. Pero yo tengo un año más de contrato acá, papá. Yo estoy muy tranquilo”.

Advíncula grita su gol en
Advíncula grita su gol en la final de la Copa Libertadores 2023 (REUTERS/Ricardo Moraes)

El vínculo de Advíncula con el club xeneize, renovado tras su destacada actuación en la Copa Libertadores donde fue figura y goleador del equipo subcampeón, se extiende hasta finales de 2026. En este periodo, el futbolista mantiene la expectativa de recuperar la titularidad, que perdió recientemente ante Juan Barinaga. Sus ingresos en los partidos frente a Barracas y Estudiantes, ambos con victoria para Boca, han reavivado esa posibilidad.

Respecto a su futuro profesional, el lateral peruano manifestó una postura abierta: “Yo ahora tengo contrato con Boca. Espero terminar mi contrato con Boca. Y después veré qué pasa. Entonces, igual las puertas no las voy a cerrar jamás, a nadie. Porque uno nunca sabe lo que puede pasar en un futuro. Yo, cuando era chico, a mí me hubiera encantado jugar en Alianza. Ahora ya estoy adulto. Yo mañana puedo querer volver a Cristal. Y llega el punto y Cristal me dice, ¿sabes qué? No. No puedo por eso decir hoy si voy a ir a Alianza, a Cristal o a la U. Porque no lo sé”.

Uno de los momentos más recordados por el jugador en su trayectoria en el club argentino está vinculado a sus primeras interacciones con Juan Román Riquelme, entonces vicepresidente y responsable del fútbol de Boca. Advíncula rememoró con humor el primer contacto: “La verdad que la primera vez, me habló Román directo a mí. ¿Qué tal? Soy Juan Román, y yo... No creo, debe ser a Román Castillo. Y le dije al empresario, al día siguiente. A los cinco minutos, me dice ‘oye, huevonazo, contéstale que es Román’”, relató entre risas en Enfocados.

El lateral destacó la actitud de Riquelme durante las negociaciones y señaló: “Fue muy respetuoso, porque yo justo estaba en ese momento por ascender a la Liga española con el Rayo. Él me dijo ‘Hablamos después, quiero que tengas la cabeza puesta en ese momento’. Entonces, como te digo, se portó muy bien desde el minuto uno conmigo”.

En la misma entrevista, Advíncula reveló que en alguna ocasión fue consultado sobre otros futbolistas peruanos. “¿Si recomendé a alguien? Alguna vez me preguntaron por Renato Tapia, y por mi Cholo Christian Cueva. Él estuvo a punto de venir, me mostró la conversación con Riquelme“, indicó.

El defensor también evocó uno de los hitos personales más significativos de su paso por el club: “Yo debuté en un clásico. Copa Argentina, dejamos fuera al compadre. Lo dejamos fuera. Ese fue el primer título acá en Boca”, recordó Advíncula a Enfocados, en alusión al partido en el que Boca eliminó a River Plate en la edición 2021 de la Copa Argentina, torneo que el equipo terminó conquistando.

