River Plate buscará volver al triunfo como local en el Torneo Clausura ante Gimnasia: hora, TV y formaciones

Posibles formaciones:
River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño, Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximilano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Juan Manuel Villalba; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Lucas Castro, Bautista Merlini; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
A qué hora juegan River-Gimnasia:
El partido, que se podrá seguir por la pantalla de ESPN Premium, comenzará a las 20.30 y tendrá el arbitraje de Nazareno Arasa.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido por la fecha 14 del Torneo Clausura que protagonizarán River Plate y Gimnasia.