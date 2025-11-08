Perú Deportes

Universitario confirmó fecha para la Noche Crema 2026: ¿qué pasará con la Noche Blanquiazul de Alianza Lima?

Franco Velazco reveló detalle que reafirmará que su presentación oficial se lleve a cabo el próximo 24 de enero y obligará a los ‘íntimos’ cambiar de fecha para recibir a Inter Miami de Lionel Messi

Guardar

Universitario de Deportes y Alianza Lima están envueltos en una nueva polémica por sus presentaciones oficiales para el 2026. Ambos equipos tienen confirmadas las fechas de sus eventos, pero hay un detalle: los dos eligieron el mismo día; el próximo 24 de enero.

Eso provocó un conflicto entre los ‘compadres’, y aunque Álvaro Barco, director deportivo de la ‘U’, dio a conocer la fecha primero, el tema pasa por qué club presentó con anticipación las solicitudes correspondientes ante las autoridades del Gobierno que brindan las garantías necesarias para que se garantice la seguridad.

Por el lado de los ‘blanquiazules’, aseguraron que realizarán su noche de presentación el 24 de enero, y ya tienen definido a su rival: se medirán con Inter de Miami de Lionel Messi en el estadio Alejandro Villanueva.

André Prada, CEO de Sound Music Entertainment, empresa encargada de traer a la ‘Pulga’ y compañía, fue tajante con la posibilidad de cambiar el día: “Cambiar la fecha es imposible, hasta donde yo sé y lo conversé con Alianza, es que ellos habían pedido la fecha con anticipación, no es una negociación de ahora, sino de semanas antes”.

El evento de Alianza Lima, con Lionel Messi, afectaría la fiesta de Universitario a inicios de la próxima temporada. (RPP)

Franco Velazco reveló detalle que confirmará fecha de la Noche Crema 2026

El administrador de Universitario de Deportes se refirió a la polémica por la noche de presentación que coincide con Alianza Lima y mencionó un detalle que hará que los ‘cremas’ sigan con sus planes de realizar su evento el próximo 24 de enero.

“Bueno, para nosotros la Noche Crema se juega, se juega el 24 de enero. Hemos escuchado ahí que se han presentado solicitudes, eso ya depende, digamos de las autoridades poderlo organizar. Lo único que sabemos que el otro club (Alianza Lima) propuso jugar en el Estadio Nacional, o sea la tramitología se empezó con el Estadio Nacional y preguntamos por ahí, nos dijeron que hay conciertos por esa fecha. Entiendo yo que al cambiar la localía, están iniciando un nuevo trámite cuando el nuestro ya se encuentra en trámite con el Estadio Monumental. Así que, no creo que haya mayor problema para decidir de parte de las autoridades”, apuntó el directivo en rueda de prensa.

Universitario de Deportes enfrentará a
Universitario de Deportes enfrentará a una selección en su 'Noche Crema 2025'. Crédito: Prensa U

Universitario jugará dos amistosos con rivales internacionales en pretemporada

Universitario de Deportes celebró su premiación por el tricampeonato de la Liga 1 2025, y viene planificando lo que será la próxima temporada. Franco Velazco aseguró que no solo se está viendo el tema de las renovaciones, salidas y fichajes; también se tiene mapeado realizar dos amistosos con rivales internacionales en la pretemporada.

“Queremos jugar dos partidos de corte internacional, no necesariamente jugarlos en el extranjero. Eso depende también de que los rivales estén en la disposición, según el tema de calendario. El tema de la ‘U’ es aspirar seriamente a un torneo internacional y al tetracampeonato. Tenemos que empezar a tener un rodaje que nos lleve a poder medir nuestras fortalezas y competir de la mejor manera”, declaró el administrador de la ‘U’.

Alex Valera suma 17 goles
Alex Valera suma 17 goles con Universitario en la temporada 2025. - Crédito: Liga 1

Último partido de Universitario en el Torneo Clausura 2025

Los ‘cremas’ cerrarán la temporada 2025 frente Los Chankas en Andahuaylas, por la fecha 19 del Torneo Clausura 2025. La programación completa está por confirmar, y se dará a conocer en los próximos días.

Cabe destacar, que el campeonato entrará en una para debido a la fecha FIFA, donde la selección peruana enfrentará a Rusia y Chile en tierras rusas el próximo miércoles 12 y martes 18 de noviembre, respectivamente.

Temas Relacionados

Universitario de DeportesAlianza LimaLionel MessiInter Miamiperu-deportes

Más Noticias

Universitario vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘cremas’ saldrán a defender su invicto ante las de Puente Piedra en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Sigue todas las incidencias de este gran enfrentamiento

Universitario vs Deportivo Soan EN

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 18 del Torneo Clausura y Acumulada

Universitario empató con Deportivo Garcilaso en el estadio Monumental, y Sporting Cristal celebró agónico triunfo con Cienciano en el Alberto Gallardo. Conoce cómo van las ubicaciones

Tabla de posiciones de la

Alianza Lima adelantó duelo con Circolo por Mundial de Clubes 2025 de vóley: día, hora y canal TV del partidazo de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

La FPV dio a conocer que el duelo se jugará antes debido a la participación de las ‘blanquiazules’ en la cita mundialista que arrancará el próximo 9 de diciembre

Alianza Lima adelantó duelo con

Entradas Alianza Lima vs Universitario: precios y cómo comprar boletos para final vuelta en Matute por la Liga Femenina 2025

La definición del Torneo Clausura se jugará el próximo sábado 15 de noviembre, y los boletos ya están disponibles. Entérate todos los detalles del crucial cotejo

Entradas Alianza Lima vs Universitario:

Franco Velazco lanzó advertencia a la FPF sobre los derechos de TV de Universitario en 2026: “De repente no queremos transmitir nuestros partidos″

El administrador de la ‘U’ confirmó que el contrato con el Consorcio terminará en diciembre y mostró firme postura sobre alinearse a la Federación la próxima temporada

Franco Velazco lanzó advertencia a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí promete intensificar lucha

José Jerí promete intensificar lucha contra la delincuencia: “Esta guerra la vamos a ganar todos juntos”

Abogado de Betssy Chávez defiende asilo y acusa a Perú de “dar la espalda al derecho internacional”

Salvoconducto a Betssy Chávez: ¿Qué pasará con la exministra si no se le otorga este documento para abandonar el Perú?

¿Es viable? Congreso quiere recuperar ‘La Covadonga’, la histórica embarcación de la Guerra del Pacífico: expertos se pronuncian

Zaira Arias exige entrar al Congreso por Guillermo Bermejo: Dice que se lo impiden por ser “contestataria”

ENTRETENIMIENTO

Karla Bacigalupo deslumbra en la

Karla Bacigalupo deslumbra en la cena de bienvenida del Miss Universo 2025

Grupo 5 dará concierto gratuito en homenaje a Elmer Yaipén: fecha, hora y lugar del evento

El polémico gesto de Fátima Bosh, Miss Mexico, con Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025

Magaly Medina responde a Christian Domínguez sobre privacidad de su demanda: “El expediente es público”

Christian Domínguez rechaza que su demanda a Melanie Martínez se haya hecho pública: “Solo teníamos acceso los dos”

DEPORTES

Resultados de la fecha 3

Resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Universitario vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 18 del Torneo Clausura y Acumulada

Alianza Lima adelantó duelo con Circolo por Mundial de Clubes 2025 de vóley: día, hora y canal TV del partidazo de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Entradas Alianza Lima vs Universitario: precios y cómo comprar boletos para final vuelta en Matute por la Liga Femenina 2025