Universitario confirmó fecha para la Noche Crema 2026: ¿qué pasará con la Noche Blanquiazul de Alianza Lima?

Universitario de Deportes y Alianza Lima están envueltos en una nueva polémica por sus presentaciones oficiales para el 2026. Ambos equipos tienen confirmadas las fechas de sus eventos, pero hay un detalle: los dos eligieron el mismo día; el próximo 24 de enero.

Eso provocó un conflicto entre los ‘compadres’, y aunque Álvaro Barco, director deportivo de la ‘U’, dio a conocer la fecha primero, el tema pasa por qué club presentó con anticipación las solicitudes correspondientes ante las autoridades del Gobierno que brindan las garantías necesarias para que se garantice la seguridad.

Por el lado de los ‘blanquiazules’, aseguraron que realizarán su noche de presentación el 24 de enero, y ya tienen definido a su rival: se medirán con Inter de Miami de Lionel Messi en el estadio Alejandro Villanueva.

André Prada, CEO de Sound Music Entertainment, empresa encargada de traer a la ‘Pulga’ y compañía, fue tajante con la posibilidad de cambiar el día: “Cambiar la fecha es imposible, hasta donde yo sé y lo conversé con Alianza, es que ellos habían pedido la fecha con anticipación, no es una negociación de ahora, sino de semanas antes”.

Franco Velazco reveló detalle que confirmará fecha de la Noche Crema 2026

El administrador de Universitario de Deportes se refirió a la polémica por la noche de presentación que coincide con Alianza Lima y mencionó un detalle que hará que los ‘cremas’ sigan con sus planes de realizar su evento el próximo 24 de enero.

“Bueno, para nosotros la Noche Crema se juega, se juega el 24 de enero. Hemos escuchado ahí que se han presentado solicitudes, eso ya depende, digamos de las autoridades poderlo organizar. Lo único que sabemos que el otro club (Alianza Lima) propuso jugar en el Estadio Nacional, o sea la tramitología se empezó con el Estadio Nacional y preguntamos por ahí, nos dijeron que hay conciertos por esa fecha. Entiendo yo que al cambiar la localía, están iniciando un nuevo trámite cuando el nuestro ya se encuentra en trámite con el Estadio Monumental. Así que, no creo que haya mayor problema para decidir de parte de las autoridades”, apuntó el directivo en rueda de prensa.

Universitario jugará dos amistosos con rivales internacionales en pretemporada

Universitario de Deportes celebró su premiación por el tricampeonato de la Liga 1 2025, y viene planificando lo que será la próxima temporada. Franco Velazco aseguró que no solo se está viendo el tema de las renovaciones, salidas y fichajes; también se tiene mapeado realizar dos amistosos con rivales internacionales en la pretemporada.

“Queremos jugar dos partidos de corte internacional, no necesariamente jugarlos en el extranjero. Eso depende también de que los rivales estén en la disposición, según el tema de calendario. El tema de la ‘U’ es aspirar seriamente a un torneo internacional y al tetracampeonato. Tenemos que empezar a tener un rodaje que nos lleve a poder medir nuestras fortalezas y competir de la mejor manera”, declaró el administrador de la ‘U’.

Último partido de Universitario en el Torneo Clausura 2025

Los ‘cremas’ cerrarán la temporada 2025 frente Los Chankas en Andahuaylas, por la fecha 19 del Torneo Clausura 2025. La programación completa está por confirmar, y se dará a conocer en los próximos días.

Cabe destacar, que el campeonato entrará en una para debido a la fecha FIFA, donde la selección peruana enfrentará a Rusia y Chile en tierras rusas el próximo miércoles 12 y martes 18 de noviembre, respectivamente.