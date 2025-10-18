Perú Deportes

Se confirmó horario de amistosos de Perú por fecha FIFA: programación completa para los duelos con Rusia y Chile

La ‘bicolor’ enfrentará a los rusos y la ‘roja’ en noviembre y tendrá como sede al país europeo. Serán los últimos cotejos del 2025

Se confirmó horario de amistosos de Perú por fecha FIFA

La nueva etapa de la selección peruana arrancó con el duelo frente Chile en Santiago por la fecha FIFA, la noche del viernes 10 de octubre. La ‘blanquirroja’ no pudo sostener el encuentro y terminó cayendo por 2-1 en el debut de Manuel Barreto como técnico interino.

En aquella ocasión, el combinado nacional solo jugó un amistoso, pero volverá a tener acción en noviembre. Será la última jornada doble del 2025, y se conoció que la ‘Muñeca’ tendría pensado convocar a los referentes que estuvieron ausentes frente la ‘roja’.

La ‘bicolor’ tendrá una gira internacional, donde enfrentará a Rusia y Chile en dos cotejos que tendrá como sede el país ruso, donde le traerá buenos recuerdos tras participar del Mundial del 2018 después de 36 años.

“Cuando te ganan el partido en la última jugada duele, mi dolor es sobre todo porque no lo merecieron, pero eso no cambia el orgullo que siento por como se han entrenado, como con tan pocos entrenamientos y siendo un equipo nuevo tuvieron personalidad. El equipo es promedio 24 años y lo han hecho de una manera que me enorgullece como peruano”, declaró Barreto tras el cotejo con los ‘mapochos’.

Resumen de la derrota de la selección peruana ante Chile en amistoso jugado en Santiago. Movistar Deportes

Horarios confirmados para los partidos de Perú con Rusia y Chile

La selección peruana se enfretará a Rusia el próximo miércoles 12 de noviembre en el Gazprom Arena, situado en la ciudad San Petesburgo. Se confirmó el horario y será a las 12:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 13:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 14:00 horas.

Y el segundo cotejo será ante Chile el martes 18 de noviembre en el estadio Fisht de Sochi. La hora establecida será a las 11:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 12:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 13:00 horas.

Horarios confirmados para los partidos de Perú con Rusia y Chile

Canales TV para ver los amistosos de Perú

Los amistosos de la ‘blanquirroja’ serían televisados por América TV (canal 4) y ATV (canal 9) lo emitirían por señal abierta, mientras que Movistar Deportes (canal 3 o 703 HD de Movistar TV) por cable.

Además, los hinchas tendrán la opción de vivirlo de manera digital con la aplicación Movistar Play, que es gratuita para sus usuarios, y la página web de Infobae Perú, la cual informará todos los detalles de los cotejos desde territorio ruso con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones y mucho más.

Los amistosos de Perú ante Rusia y Chile en noviembre.

¿Gustavo Álvarez será el nuevo DT de Perú?

El técnico de la Universidad de Chile reveló que es una de las opciones que maneja la Federación Peruana de Fútbol para tomar el mando de Perú para la próxima Eliminatoria rumbo al Mundial 2030.

Todo esto comenzó cuando le ganamos a Alianza Lima porque el equipo dejó una buena imagen.Además, dirigí allá, en Sport Boys y Atlético Grau, y me fue bien". "¿Si estoy en una lista de candidatos a la selección peruana? Seguramente, pero eso no dice nada, es algo común en el fútbol, y si luego hay algo concreto, lo tendrá que ver mi representante”, declaró Gustavo Álvarez en entrevista con el diario ‘El Mercurio’.

Gustavo Álvarez reveló que está en la lista para dirigir la selección peruana tras eliminar a Alianza Lima.

