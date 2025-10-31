Alianza Lima jugará con Inter Miami de Lionel Messi en la Noche Blanquiazul 2026: fecha tentativa y todo lo que se sabe del amistoso.

Alianza Lima prepara una gran fiesta para su presentación denominada Noche Blanquiazul de la próxima temporada. El ‘equipo del pueblo’ tendrá un invitado de lujo en este evento después de llegar a un acuerdo con Inter Miami, equipo de Lionel Messi, Luis Suárez y otras figuras mundiales.

El periodista de Radio Programas del Perú (RPP), Kevin Pacheco, dio a conocer esta noticia mediante su cuenta de X (antes llamada Twitter). La fecha tentativa para esta nueva edición es el 24 de enero y, a diferencia de las anteriores, se desarrollaría en el estadio Nacional de Lima.

La decisión de llevar la Noche Blanquiazul al coloso José Díaz y no al estadio Alejandro Villanueva pasa por la diferencia de aforo y el monto que se podría recaudar en la taquilla. Matute tiene capacidad para más de 30 mil personas, mientras que el otro escenario puede albergar más de 40 mil almas.

De acuerdo a Pacheco, la firma del consenso entre ambas instituciones se darán en los próximos días. Después de ello, los clubes harán el anuncio y solicitarán las garantías a la Policía Nacional. Este último factor será trascendental, teniendo en cuenta lo que genera Messi en todo el mundo.

"Alianza Lima tiene acuerdo para jugar con Inter de Miami en la ‘Noche Blanquiazul 2026’. La idea es que sea el 24 de enero en el Estadio Nacional. En los próximos días deberá darse la firma para el anuncio y solicitud de garantías“, posteó el comunicador.

El Alianza Lima vs Inter Miami se jugará en la Noche Blanquiazul a fines de enero y en el estadio Nacional de Lima.

Lionel Messi e Inter Miami vienen por segunda vez a Lima

No ha pasado mucho tiempo de la primera vez que Lionel Messi e Inter Miami visitaron el Perú. El conjunto estadounidense y su delegación completa llegaron al país para medirse con Universitario de Deportes en un amistoso internacional como parte de su gira 'The Americas Preseason Tour‘.

Aquel compromiso se disputó el miércoles 29 de enero de este 2025 y tuvo como escenario el estadio Monumental de Ate, que presentó un marco espectacular tras agotarse todas las entradas, las cuales iban desde los 375 soles (populares) hasta los 3855 soles (experiencia hospitaly).

Las ‘garzas’ y los ‘cremas’ igualaron sin goles durante los 90 minutos, lo que obligó -algo previamente pactado- a que se defina un ganador desde la tanda de penales. En esta instancia, el conjunto de Messi se impuso 5-4 producto de que Jairo Vélez erró su disparo.

La ‘Pulga’ jugó un total de 72 minutos, en los cuales deleitó a todos los aficionados con jugadas individuales, pero no pudo vencer al arquero Sebastián Britos. Al momento de su cambio, la hinchada peruana reconoció su talento con aplausos y ovación.

El cuadro peruano cayó en tanda de penales en el Estadio Monumental. (Video: GOLPERU)