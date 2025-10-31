Perú Deportes

Alianza Lima jugará con Inter Miami de Lionel Messi en la Noche Blanquiazul 2026: fecha tentativa y todo lo que se sabe del amistoso

El cuadro ‘íntimo’ llegó a un acuerdo con las ‘garzas’ y presentará a su plantilla de la próxima temporada por todo lo alto

Guardar
Alianza Lima jugará con Inter
Alianza Lima jugará con Inter Miami de Lionel Messi en la Noche Blanquiazul 2026: fecha tentativa y todo lo que se sabe del amistoso.

Alianza Lima prepara una gran fiesta para su presentación denominada Noche Blanquiazul de la próxima temporada. El ‘equipo del pueblo’ tendrá un invitado de lujo en este evento después de llegar a un acuerdo con Inter Miami, equipo de Lionel Messi, Luis Suárez y otras figuras mundiales.

El periodista de Radio Programas del Perú (RPP), Kevin Pacheco, dio a conocer esta noticia mediante su cuenta de X (antes llamada Twitter). La fecha tentativa para esta nueva edición es el 24 de enero y, a diferencia de las anteriores, se desarrollaría en el estadio Nacional de Lima.

La decisión de llevar la Noche Blanquiazul al coloso José Díaz y no al estadio Alejandro Villanueva pasa por la diferencia de aforo y el monto que se podría recaudar en la taquilla. Matute tiene capacidad para más de 30 mil personas, mientras que el otro escenario puede albergar más de 40 mil almas.

De acuerdo a Pacheco, la firma del consenso entre ambas instituciones se darán en los próximos días. Después de ello, los clubes harán el anuncio y solicitarán las garantías a la Policía Nacional. Este último factor será trascendental, teniendo en cuenta lo que genera Messi en todo el mundo.

"Alianza Lima tiene acuerdo para jugar con Inter de Miami en la ‘Noche Blanquiazul 2026’. La idea es que sea el 24 de enero en el Estadio Nacional. En los próximos días deberá darse la firma para el anuncio y solicitud de garantías“, posteó el comunicador.

El Alianza Lima vs Inter
El Alianza Lima vs Inter Miami se jugará en la Noche Blanquiazul a fines de enero y en el estadio Nacional de Lima.

Lionel Messi e Inter Miami vienen por segunda vez a Lima

No ha pasado mucho tiempo de la primera vez que Lionel Messi e Inter Miami visitaron el Perú. El conjunto estadounidense y su delegación completa llegaron al país para medirse con Universitario de Deportes en un amistoso internacional como parte de su gira 'The Americas Preseason Tour‘.

Aquel compromiso se disputó el miércoles 29 de enero de este 2025 y tuvo como escenario el estadio Monumental de Ate, que presentó un marco espectacular tras agotarse todas las entradas, las cuales iban desde los 375 soles (populares) hasta los 3855 soles (experiencia hospitaly).

Las ‘garzas’ y los ‘cremas’ igualaron sin goles durante los 90 minutos, lo que obligó -algo previamente pactado- a que se defina un ganador desde la tanda de penales. En esta instancia, el conjunto de Messi se impuso 5-4 producto de que Jairo Vélez erró su disparo.

La ‘Pulga’ jugó un total de 72 minutos, en los cuales deleitó a todos los aficionados con jugadas individuales, pero no pudo vencer al arquero Sebastián Britos. Al momento de su cambio, la hinchada peruana reconoció su talento con aplausos y ovación.

El cuadro peruano cayó en tanda de penales en el Estadio Monumental. (Video: GOLPERU)

Temas Relacionados

Alianza LimaInter MiamiLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Alianza Lima vs Wanka: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Las ‘íntimas’ harán su segunda presentación tras derrotar a Kazoku No Perú. Conoce los detalles del vibrante duelo

Alianza Lima vs Wanka: día,

Universitario vs Atlético Atenea: día, hora y canal TV del partido por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Tras ganar a Géminis, las ‘pumas’ quedaron listas para celebrar su segundo triunfo frente las ‘diosas’ en el Coliseo Miguel Grau. Entérate de los detalles del duelo

Universitario vs Atlético Atenea: día,

Alianza Lima vs Melgar EN VIVO: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘íntimos’, sin Pablo Ceppelini, chocarán con los ‘rojinegros’ para defender su cupo a la próxima Copa Libertadores. Sigue las incidencias del crucial choque

Alianza Lima vs Melgar EN

Dónde ver Alianza Lima vs Melgar HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El equipo de Néstor Gorosito obligados a sacar un triunfo ante el ‘dominó’ en Matute para defender el segundo lugar de la tabla acumulada. Entérate de las señales disponibles para el cotejo

Dónde ver Alianza Lima vs

A qué hora juega Alianza Lima vs Melgar HOY: partido en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘blanquiazules’ buscarán mantenerse en el segundo lugar de la tabla acumulada, pero al frente estarán los ‘rojinegros’ que luchan por meterse en zona de ‘play offs’ rumbo a la Copa Libertadores 2026. Conoce los horarios del encuentro

A qué hora juega Alianza
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno de José Jerí ratifica

Gobierno de José Jerí ratifica a Alfredo Ferrero como embajador del Perú en Estados Unidos

JNJ abre una nueva investigación preliminar contra Delia Espinoza por caso Patricia Benavides

Gobierno de José Jerí sin fecha definida para el balance del estado de emergencia: Ministra Lesly Shica asegura que será “en estos días”

Partido Perú Primero de Martín Vizcarra presentó lista presidencial a las Elecciones 2026: ¿Quiénes son todos los candidatos?

Inscripción a elecciones primarias vencen hoy: Esta es la lista oficial de precandidatos a la presidencia del Perú

ENTRETENIMIENTO

Julián Zucchi lamenta la desinformación

Julián Zucchi lamenta la desinformación ante las declaraciones de Yiddá Eslava y Natalia Otero: “No todo es como se dice”

Cantante argentino enfrenta a Edwin Sierra por burlas y abandona furioso su programa radial: “Tus chistes son una mier..”

Halloween y el Día de la Canción Criolla: eventos, conciertos y actividades para celebrar el 31 de octubre

Poder Judicial prohíbe a Pamela López hablar de Christian Cueva en público tras denuncia por “hostigamiento mediático”

Neutro y Mayra Goñi desconciertan a sus seguidores con mensajes opuestos: mientras él insinúa ruptura, ella lo llena de elogios

DEPORTES

Alianza Lima vs Wanka: día,

Alianza Lima vs Wanka: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Universitario vs Atlético Atenea: día, hora y canal TV del partido por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Alianza Lima vs Melgar EN VIVO: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Alianza Lima vs Melgar HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Melgar HOY: partido en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025