“Universitario tiene que mover su fecha”: Noche Crema 2026 sería afectada por Noche Blanquiazul con Lionel Messi

El evento de Alianza Lima, con Lionel Messi, afectaría la fiesta de Universitario a inicios de la próxima temporada. (RPP)

La noticia de que Inter Miami llegó a un acuerdo para ser invitado de Alianza Lima en su próxima Noche Blanquiazul desató múltiples de reacciones en el Perú. A la par, la confirmación de este evento provocaría una polémica en el balompié nacional.

¿Por qué? Lo que ocurre es que la presentación de los ‘íntimos’ está pactada para el 24 de enero de 2026, fecha que inesperadamente coincide con la de la Noche Crema, fiesta de su clásico rival, Universitario de Deportes. El director deportivo Álvaro Barco había confirmado este día en una reciente entrevista.

“24 de enero es la fecha de la Noche Crema, así que en esta etapa van a entrar en vacaciones, eso hay que planificarlo bien con el técnico para ver qué clase de vacaciones va a tener cada jugador, lo bueno en este sentido es que el haber salido campeón nos va a permitir desarrollar unas buenas vacaciones, una buena pretemporada, pensando que el campeonato estará cerrado para el 30 de noviembre”, expresó para GOLPERU.

Ante este escenario, André Prada, CEO de Sound Music Entertainment, empresa encargada de traer a Messi y compañía, a la Noche Blanquiazul señaló que la ‘U’ tendrá que modificar la fecha de su Noche Crema para no coincidir. El empresario explicó los motivos en diálogo con RPP.

“Cambiar la fecha es imposible, hasta donde yo sé y lo conversé con Alianza, es que ellos habían pedido la fecha con anticipación, no es una negociación de ahora, sino de semanas antes”, inició Prada en el programa Fútbol Como Cancha.

Noche Crema 2026 sería afectada por la Noche Blanquiazul con Lionel Messi al coincidir en fecha.

El representante de Sound Music añadió que las gestiones para el estadio y las garantías ya han sido avanzadas por el cuadro ‘íntimo’. “Por ejemplo, el tema del estadio Nacional ya se solicitó con anticipación, de hecho ya hay luz verde por parte del estadio, por parte de Alianza y del Inter. Hago conocimiento que Alianza ya brindó toda la documentación para que se haga con la Policía, para que el día 24 estén ahí, creo que la ‘U’ tendría que mover su fecha”.

Finalmente, Prada ratificó que Universitario se verá obligado a modificar el día de su Noche Crema, inclusive el vigente tricampeón ya está enterado de la coincidencia con la Noche Blanquiazul de Alianza Lima. “Lo que queda es que la ‘U’ pueda mover su fecha, de hecho la ‘U’ ya está enterado de ello, creo que van a tener que cambiar su fecha ellos”.

El Alianza Lima vs Inter Miami se jugará en la Noche Blanquiazul a fines de enero y en el estadio Nacional de Lima.