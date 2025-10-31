Perú Deportes

“Universitario tiene que mover su fecha”: Noche Crema 2026 sería afectada por Noche Blanquiazul con Lionel Messi

André Prada, empresario que traerá al club estadounidense, adelantó que Alianza Lima ya hizo las gestiones por las garantías para el 24 de enero, día que había sido anunciado por Álvaro Barco recientemente

Guardar
El evento de Alianza Lima, con Lionel Messi, afectaría la fiesta de Universitario a inicios de la próxima temporada. (RPP)

La noticia de que Inter Miami llegó a un acuerdo para ser invitado de Alianza Lima en su próxima Noche Blanquiazul desató múltiples de reacciones en el Perú. A la par, la confirmación de este evento provocaría una polémica en el balompié nacional.

¿Por qué? Lo que ocurre es que la presentación de los ‘íntimos’ está pactada para el 24 de enero de 2026, fecha que inesperadamente coincide con la de la Noche Crema, fiesta de su clásico rival, Universitario de Deportes. El director deportivo Álvaro Barco había confirmado este día en una reciente entrevista.

24 de enero es la fecha de la Noche Crema, así que en esta etapa van a entrar en vacaciones, eso hay que planificarlo bien con el técnico para ver qué clase de vacaciones va a tener cada jugador, lo bueno en este sentido es que el haber salido campeón nos va a permitir desarrollar unas buenas vacaciones, una buena pretemporada, pensando que el campeonato estará cerrado para el 30 de noviembre”, expresó para GOLPERU.

Ante este escenario, André Prada, CEO de Sound Music Entertainment, empresa encargada de traer a Messi y compañía, a la Noche Blanquiazul señaló que la ‘U’ tendrá que modificar la fecha de su Noche Crema para no coincidir. El empresario explicó los motivos en diálogo con RPP.

Cambiar la fecha es imposible, hasta donde yo sé y lo conversé con Alianza, es que ellos habían pedido la fecha con anticipación, no es una negociación de ahora, sino de semanas antes”, inició Prada en el programa Fútbol Como Cancha.

Noche Crema 2026 sería afectada
Noche Crema 2026 sería afectada por la Noche Blanquiazul con Lionel Messi al coincidir en fecha.

El representante de Sound Music añadió que las gestiones para el estadio y las garantías ya han sido avanzadas por el cuadro ‘íntimo’. “Por ejemplo, el tema del estadio Nacional ya se solicitó con anticipación, de hecho ya hay luz verde por parte del estadio, por parte de Alianza y del Inter. Hago conocimiento que Alianza ya brindó toda la documentación para que se haga con la Policía, para que el día 24 estén ahí, creo que la ‘U’ tendría que mover su fecha”.

Finalmente, Prada ratificó que Universitario se verá obligado a modificar el día de su Noche Crema, inclusive el vigente tricampeón ya está enterado de la coincidencia con la Noche Blanquiazul de Alianza Lima. “Lo que queda es que la ‘U’ pueda mover su fecha, de hecho la ‘U’ ya está enterado de ello, creo que van a tener que cambiar su fecha ellos”.

El Alianza Lima vs Inter
El Alianza Lima vs Inter Miami se jugará en la Noche Blanquiazul a fines de enero y en el estadio Nacional de Lima.

Temas Relacionados

Universitario de DeportesAlianza LimaLionel MessiLiga 1Inter Miamiperu-deportes

Más Noticias

Alianza Lima jugará con Inter Miami de Lionel Messi en la Noche Blanquiazul 2026: fecha tentativa y todo lo que se sabe del amistoso

El cuadro ‘íntimo’ llegó a un acuerdo con las ‘garzas’ y presentará a su plantilla de la próxima temporada por todo lo alto

Alianza Lima jugará con Inter

Alianza Lima vs Melgar EN VIVO: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘íntimos’, sin Pablo Ceppelini, chocarán con los ‘rojinegros’ para defender su cupo a la próxima Copa Libertadores. Sigue las incidencias del crucial choque

Alianza Lima vs Melgar EN

Alianza Lima vs Wanka: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Las ‘íntimas’ harán su segunda presentación tras derrotar a Kazoku No Perú. Conoce los detalles del vibrante duelo

Alianza Lima vs Wanka: día,

Universitario vs Atlético Atenea: día, hora y canal TV del partido por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Tras ganar a Géminis, las ‘pumas’ quedaron listas para celebrar su segundo triunfo frente las ‘diosas’ en el Coliseo Miguel Grau. Entérate de los detalles del duelo

Universitario vs Atlético Atenea: día,

Dónde ver Alianza Lima vs Melgar HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El equipo de Néstor Gorosito obligados a sacar un triunfo ante el ‘dominó’ en Matute para defender el segundo lugar de la tabla acumulada. Entérate de las señales disponibles para el cotejo

Dónde ver Alianza Lima vs
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Exministro Morgan Quero es precandidato

Exministro Morgan Quero es precandidato presidencial del partido CPP para las elecciones 2026

Elecciones 2026: Lista completa de todos los precandidatos a la presidencia de los partidos políticos

Betssy Chávez no ha salido del Perú, según su movimiento migratorio, aunque se desconoce su paradero

Gobierno de José Jerí ratifica a Alfredo Ferrero como embajador del Perú en Estados Unidos

JNJ abre una nueva investigación preliminar contra Delia Espinoza por caso Patricia Benavides

ENTRETENIMIENTO

Gianella Neyra y Giovanni Ciccia

Gianella Neyra y Giovanni Ciccia protagonizan nueva comedia romántica ‘Amando a Amanda’ de Ani Alva

Halloween y el Día de la Canción Criolla: eventos, conciertos y actividades para celebrar el 31 de octubre

Julián Zucchi lamenta la desinformación ante las declaraciones de Yiddá Eslava y Natalia Otero: “No todo es como se dice”

Cantante argentino enfrenta a Edwin Sierra por burlas y abandona furioso su programa radial: “Tus chistes son una mier..”

Poder Judicial prohíbe a Pamela López hablar de Christian Cueva en público tras denuncia por “hostigamiento mediático”

DEPORTES

Alianza Lima jugará con Inter

Alianza Lima jugará con Inter Miami de Lionel Messi en la Noche Blanquiazul 2026: fecha tentativa y todo lo que se sabe del amistoso

Alianza Lima vs Melgar EN VIVO: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Alianza Lima vs Wanka: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Universitario vs Atlético Atenea: día, hora y canal TV del partido por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Dónde ver Alianza Lima vs Melgar HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025