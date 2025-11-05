Los fuertes mensajes del DT brasileño tras no continuar en Géminis, pese a ganar a Regatas en Liga Peruana de Vóley 2025

Técnico brasileño dejó fuertes mensajes tras no continuar en Géminis, pese a ganarle a Regatas Lima en la Liga Peruana de Vóley 2025.

Ótavio Machado pasó de la algarabia a la armagura en pocos días. El técnico brasileño acaparó todas las páginas de voleibol luego de vencer al vigente subcampeón, Regatas Lima, con Deportivo Géminis en la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025. Pero, terminó siendo destituido de su cargo.

El motivo de su prematura salida no se ha conocido hasta el momento. Ni los dirigentes del cuadro de Comas ni el estratega extranjero se han pronunciado de forma concreta. Aunque, este último ha dejado fuertes mensajes mediante su cuenta de Instagram.

Machado posteó contundentes indirectas en sus stories vinculadas con el trabajo. “Ninguno en su trabajo es su amigo, haga su trabajo, reciba su pago y vaya para casa”, fue la primera gráfica que compartió en su red social personal después de comenzar a hablarse de su partida.

Las publicaciones de Otávio Machado tras no continuar como técnico de Deportivo Géminis.

Después, el DT brasilero volvió a demostrar su molestia luego de conseguir un gran triunfo (3-1) ante Regatas Lima y no continuar al mando de Géminis. “Ser odiado por idiotas es el precio que pagas por no ser uno de ellos”, publicó en sus estados de Instagram.

Estas publicaciones refuerzan la hipótesis de que la salida de Otávio Machado -con apenas dos partidos oficiales dirigidos- habría sido una decisión tomada por el presidente Luis Linares.

Los números de Otávio Machado con Géminis

Otávio Machado realizó la pretemporada con Deportivo Géminis y afrontó diversos partidos como parte de su preparación, aunque algunos solo pudieron ser televisados. El brasileño, junto a sus dirigidas, participó del Atenea Open, donde se enfrentó a Universitario de Deportes, Atlético Atenea y la selección peruana sub 19.

Su sexteto consiguió dos victorias en este certamen, superando 3-0 al anfitrión y 3-2 a Perú Sub 19. Pero, tropezó ante la ‘U’, con un resultado 3-0, que no le permitió levantar el trofeo al término de las tres fechas de este cuadrangular de carácter camistoso.

Después, en el debut de la Liga Peruana de Vóley, volvió a caer ante las ‘pumas’, a pesar de comenzar ganando el primer set. Sin embargo, su rendimiento cambió en la fecha 2, alzándose con un triunfo ante el vigente subcampeón, Regatas Lima, y dejando una divertida celebración tras el último punto.

El sexteto de Comas venció a las chorrillanas en el cuarto set. (Latina TV)

Natalia Málaga es la nueva entrenadora de Géminis

Con la destitución de Otávio Machado y la urgencia de afrontar el siguiente partido, la directiva de Géminis optó por contratar a un técnico peruano. No obstante, su nueva incorporación fue igual de sorpresiva que la marcha del brasileño.

De acuerdo al portel Puro Vóley, Natalia Málaga -exjugadora de la selección peruana- tomó el mando en el club de Comas, inclusive ya habría dirigido su primer entrenamiento de cara al choque con Deportivo Wanka. Un desafío complicado más allá de que su rival haya perdido sus dos primeros compromisos.

El debut de Málaga se daría este domingo 9 de noviembre a las 12:30 horas en el Coliseo Miguel Grau del Callao. La estratega nacional irá en búsqueda del segundo triunfo de su nuevo equipo para seguir entre las primeras posiciones de la tabla de la fase 1.

Natalia Málaga tomará el lugar de Otávio Machado en Géminis. Crédito: Puro Vóley

La expunta receptora volverá a dirigir en la Liga Peruana de Vóley después de cuatro temporadas. Su última experiencia en este campeonato había sido al mando de Latino Amisa. Este hecho genera mucha expectativa en los ‘voleilovers’, quienes quieren ver el regreso de la peruana en la zona técnica.