Perú Deportes

Los fuertes mensajes del DT brasileño tras no continuar en Géminis, pese a ganar a Regatas en Liga Peruana de Vóley 2025

Otávio Machado solo dirigió dos partidos en el campeonato nacional y fue sustituido por la peruana Natalia Málaga de manera sorpresiva

Guardar
Técnico brasileño dejó fuertes mensajes
Técnico brasileño dejó fuertes mensajes tras no continuar en Géminis, pese a ganarle a Regatas Lima en la Liga Peruana de Vóley 2025.

Ótavio Machado pasó de la algarabia a la armagura en pocos días. El técnico brasileño acaparó todas las páginas de voleibol luego de vencer al vigente subcampeón, Regatas Lima, con Deportivo Géminis en la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025. Pero, terminó siendo destituido de su cargo.

El motivo de su prematura salida no se ha conocido hasta el momento. Ni los dirigentes del cuadro de Comas ni el estratega extranjero se han pronunciado de forma concreta. Aunque, este último ha dejado fuertes mensajes mediante su cuenta de Instagram.

Machado posteó contundentes indirectas en sus stories vinculadas con el trabajo. “Ninguno en su trabajo es su amigo, haga su trabajo, reciba su pago y vaya para casa”, fue la primera gráfica que compartió en su red social personal después de comenzar a hablarse de su partida.

Las publicaciones de Otávio Machado
Las publicaciones de Otávio Machado tras no continuar como técnico de Deportivo Géminis.

Después, el DT brasilero volvió a demostrar su molestia luego de conseguir un gran triunfo (3-1) ante Regatas Lima y no continuar al mando de Géminis. “Ser odiado por idiotas es el precio que pagas por no ser uno de ellos”, publicó en sus estados de Instagram.

Las publicaciones de Otávio Machado
Las publicaciones de Otávio Machado tras no continuar como técnico de Deportivo Géminis.

Estas publicaciones refuerzan la hipótesis de que la salida de Otávio Machado -con apenas dos partidos oficiales dirigidos- habría sido una decisión tomada por el presidente Luis Linares.

Los números de Otávio Machado con Géminis

Otávio Machado realizó la pretemporada con Deportivo Géminis y afrontó diversos partidos como parte de su preparación, aunque algunos solo pudieron ser televisados. El brasileño, junto a sus dirigidas, participó del Atenea Open, donde se enfrentó a Universitario de Deportes, Atlético Atenea y la selección peruana sub 19.

Su sexteto consiguió dos victorias en este certamen, superando 3-0 al anfitrión y 3-2 a Perú Sub 19. Pero, tropezó ante la ‘U’, con un resultado 3-0, que no le permitió levantar el trofeo al término de las tres fechas de este cuadrangular de carácter camistoso.

Después, en el debut de la Liga Peruana de Vóley, volvió a caer ante las ‘pumas’, a pesar de comenzar ganando el primer set. Sin embargo, su rendimiento cambió en la fecha 2, alzándose con un triunfo ante el vigente subcampeón, Regatas Lima, y dejando una divertida celebración tras el último punto.

El sexteto de Comas venció a las chorrillanas en el cuarto set. (Latina TV)

Natalia Málaga es la nueva entrenadora de Géminis

Con la destitución de Otávio Machado y la urgencia de afrontar el siguiente partido, la directiva de Géminis optó por contratar a un técnico peruano. No obstante, su nueva incorporación fue igual de sorpresiva que la marcha del brasileño.

De acuerdo al portel Puro Vóley, Natalia Málaga -exjugadora de la selección peruana- tomó el mando en el club de Comas, inclusive ya habría dirigido su primer entrenamiento de cara al choque con Deportivo Wanka. Un desafío complicado más allá de que su rival haya perdido sus dos primeros compromisos.

El debut de Málaga se daría este domingo 9 de noviembre a las 12:30 horas en el Coliseo Miguel Grau del Callao. La estratega nacional irá en búsqueda del segundo triunfo de su nuevo equipo para seguir entre las primeras posiciones de la tabla de la fase 1.

Natalia Málaga tomará el lugar
Natalia Málaga tomará el lugar de Otávio Machado en Géminis. Crédito: Puro Vóley

La expunta receptora volverá a dirigir en la Liga Peruana de Vóley después de cuatro temporadas. Su última experiencia en este campeonato había sido al mando de Latino Amisa. Este hecho genera mucha expectativa en los ‘voleilovers’, quienes quieren ver el regreso de la peruana en la zona técnica.

Temas Relacionados

GéminisLiga Peruana de vóleyRegatas Limavóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Se confirmó horario de la final de la Copa Libertadores 2025: programación completa del duelo Palmeiras vs Flamengo

La definición del campeón del torneo internacional ya tiene hora oficial, así lo dio a conocer la Conmebol. El partidazo se jugará este sábado 29 de noviembre en el estadio Monumental

Se confirmó horario de la

A qué hora juega Alianza Lima vs Los Chankas HOY: partido en Andahuaylas por fecha pendiente del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El equipo de Néstor Gorosito buscará asegurar el segundo lugar en Andahuaylas. Solo le sirve un triunfo de cara a los ‘play offs’ para la Copa Libertadores 2026. Conoce los horarios del crucial cotejo

A qué hora juega Alianza

Santiago Acasiete y Cristhian Tizón se reconcilian después de desafortunado cruce con Juan Pablo II en Liga 1 2025

Los involucrados en una deleznable riña, acontecida en Cusco, hicieron las paces en Chongoyape por el bienestar del club. Eso sí, aclararon que nunca hubo agresión física mutua

Santiago Acasiete y Cristhian Tizón

Alianza Lima vs Los Chankas EN VIVO: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘blanquiazules’ llegan a Andahuaylas con la oportunidad de lavarse la cara después de un ritmo preocupante en la recta final del campeonato. Los ‘guerreros’, entretanto, se juegan la posibilidad de acercarse al sueño de la Copa Sudamericana 2026

Alianza Lima vs Los Chankas

“La Copa Libertadores es lo más difícil”: la valoración de Aldo Corzo a las participaciones internacionales de Universitario y Alianza Lima

El defensor ‘crema‘ se refirió a las comparaciones entre las actuaciones de los dos equipos peruanos que destacaron en los torneos sudamericanos en la temporada 2025

“La Copa Libertadores es lo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo señala que la

Pedro Castillo señala que la ruptura diplomática entre Perú y México es una “estupidez del fujicerronismo y la derecha”

Canciller Hugo de Zela acusa al gobierno de México de “constante intervención” en los asuntos internos del Perú

César Acuña: JNE rechaza su apelación y confirma que vulneró la neutralidad electoral por hacer proselitismo en Piura

Proponen crear protocolo para personas con discapacidad desaparecidas e incluirlas en la Alerta Amber para menores de edad

Hildebrandt llama “mediocre” al canciller por romper con México y recuerda que Perú no reclamó cuando Brasil asiló a Nadine Heredia

ENTRETENIMIENTO

Melanie Martínez asegura que nunca

Melanie Martínez asegura que nunca le habló mal de Christian Domínguez a su hija Camila: “Siempre tapé todo”

Guns N’ Roses en Lima: accesos, horarios, setlist y más para su concierto en el Estadio Nacional

Tilsa Lozano arremete contra el ‘Loco’ Vargas y Florcita Polo por su posible postulación política: “Una payasada, una falta de respeto”

Josimar anuncia su separación con María Fe Saldaña, pero borra el comunicado minutos después: “De mutuo acuerdo”

Hija de Christian Domínguez indignada tras demanda de violencia psicológica contra su madre: “Dijo, ¿Qué es esto?”

DEPORTES

Se confirmó horario de la

Se confirmó horario de la final de la Copa Libertadores 2025: programación completa del duelo Palmeiras vs Flamengo

A qué hora juega Alianza Lima vs Los Chankas HOY: partido en Andahuaylas por fecha pendiente del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Partidos de hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Santiago Acasiete y Cristhian Tizón se reconcilian después de desafortunado cruce con Juan Pablo II en Liga 1 2025

Alianza Lima vs Los Chankas EN VIVO: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de la Liga 1 2025