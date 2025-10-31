Resultados de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Resultados de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Todo está listo para se juegue la segundo fecha de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, donde se vivirán partidos emocionantes en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Alianza Lima, Universitario de Deportes, Regatas Lima, San Martín, Rebaza Acosta y Atlético Atenea arrancaron con el pie derecho, y celebraron su primer triunfo en la competición.

Y ahora les tocará mantener su buena racha en su segunda participación. Las ‘íntimas’ le ganaron por 3-0 Kazoku No Perú con parciales de 25-16, 25-12 y 25-11, esta victoria se valoró el doble porque asumieron dos encuentros en simultáneo debido a su ‘Noche Blanquiazul’.

El equipo de Facundo Morando asumirán un nuevo reto frente Deportivo Wanka, cuadro que saldrá con todo debido a que perdió con las chorrillanas en su debut.

El equipo 'blanquiazul' ganó 3-0 a Kazoku No Perú en la jornada inaugural de la competencia. (Video: Latina)

Las ‘pumas’, por su lado, sacaron un triunfazo ante Deportivo Géminis. Arrancaron perdiendo, pero remontaron y terminaron festejando sus primeros puntos en el torneo peruano: ganaron por 3-1 con sets de 17-25, 25-19, 25-15 y 25-23.

En su segunda presentación, la ‘U’ enfrentará a Atlético Atenea, equipo que llegará motivado luego de la sorprendente victoria que sacó frente Circolo Sportivo Italiano por 3-1 con parciales de 28-26, 20-25, 25-21 y 25-19.

El cuadro 'crema' se impuso 25-23 y se llevó el triunfo 3-1. (Video: Latina)

Mientras que las ‘santas’ hicieron lo suyo con Olva Latino y las derrotaron por 3-1 con sets de 22-25, 25-9, 25-22 y 25-16. Y les tocará medirse con Rebaza Acosta. Y las chorrilanas irán por su segundo triunfo contra Deportivo Géminis. En su debut, le ganaron por 3-0 Deportivo Wanka con parciales de 25-10, 25-20 y 25-22.

Resultados y programación de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Sábado 1 de diciembre

- Kazoku No Perú vs Olva Latino (14:45 horas / Coliseo Miguel Grau del Callao / web y aplicación Latina)

- Universidad San Martín vs Rebaza Acosta (17:00 horas / Coliseo Miguel Grau del Callao / TV, web y aplicación Latina)

- Alianza Lima vs Deportivo Wanka (19:00 horas / Coliseo Miguel Grau del Callao / TV, web y aplicación Latina)

Domingo 2 de diciembre

- Deportivo Soan vs Circolo Sportivo Italiano (12:30 horas / Coliseo Miguel Grau del Callao / web y aplicación Latina)

- Regatas Lima vs Deportivo Géminis (15:15 horas / Coliseo Miguel Grau del Callao / TV, web y aplicación Latina)

- Universitario de Deportes vs Atlético Atenea (17:00 horas / Coliseo Miguel Grau del Callao / TV, web y aplicación Latina)

Así se jugará la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Canal TV para ver los partidos de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Los ‘voleilovers’ podrán seguir la segunda jornada del torneo nacional por la señal abierta de Latina Televisión a través de sus canales 2 y 702 en HD. También estará disponible por la web y aplicación de la casa televisora. Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en el Callao con la previa, punto a punto, mejores jugadas, declaraciones de las protagonistas, resultados, tabla de posiciones, y mucho más.

Precios de entradas

Los boletos están a la venta y se podrán adquirir ingresando al portal de Joinnus. Las puertas del Coliseo Miguel Grau se abrirán a partir de las 12:30 p.m. para facilitar el ingreso y la movilidad de los asistentes.

- General: S/. 20.00 soles

- Sur: S/. 25.00 soles

- Norte: S/. 25.00 soles

- Oriente: S/. 35.00 soles

- Occidente: S/. 45.00 soles