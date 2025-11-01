Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 EN VIVO: así marchan los equipos en el inicio de la fecha 2 del torneo nacional

Hoy, sábado 1 de noviembre, arrancará la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 y habrán partidos emocionantes. Alianza Lima, Universitario de Deportes, Regatas Lima, San Martín, Rebaza Acosta y Atlético Atenea comenzaron el certamen con victorias en sus respectivos encuentros y buscarán prolongar su buen inicio en la segunda jornada.
Las bicampeonas superaron por 3-0 a Kazoku No Perú, con parciales de 25-16, 25-12 y 25-11, resultado que tuvo un valor especial para el club por disputar dos compromisos el mismo día a causa de su ‘Noche Blanquiazul’.
El equipo dirigido por Facundo Morando enfrentará ahora a Deportivo Wanka, que llega a este cruce tras caer frente a las chorrillanas en su presentación inicial.
Por su lado, la ‘U’ logró sumar sus primeros puntos en la competencia tras imponerse 3-1 a Deportivo Géminis. El equipo remontó el marcador después de ceder el primer set y cerró el partido con parciales de 17-25, 25-19, 25-15 y 25-23. En la próxima fecha, Universitario se medirá ante Atlético Atenea, que llega entonado tras vencer a Circolo Sportivo Italiano por 3-1, con resultados de 28-26, 20-25, 25-21 y 25-19.
Además, San Martín debutó con un triunfo de 3-1 sobre Olva Latino, en un partido que se definió con parciales de 22-25, 25-9, 25-22 y 25-16. Su siguiente rival será Rebaza Acosta. En tanto, Regatas Lima buscará su segundo triunfo consecutivo frente a Deportivo Géminis, tras derrotar en su primer encuentro a Deportivo Wanka por 3-0, con parciales de 25-10, 25-20 y 25-22.
Tabla de posiciones en el arranque de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026
Resultados y programación de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026
Sábado 1 de diciembre
- Kazoku No Perú vs Olva Latino (14:45 horas / Coliseo Miguel Grau del Callao / web y aplicación Latina)
- Universidad San Martín vs Rebaza Acosta (17:00 horas / Coliseo Miguel Grau del Callao / TV, web y aplicación Latina)
- Alianza Lima vs Deportivo Wanka (19:00 horas / Coliseo Miguel Grau del Callao / TV, web y aplicación Latina)
Domingo 2 de diciembre
- Deportivo Soan vs Circolo Sportivo Italiano (12:30 horas / Coliseo Miguel Grau del Callao / web y aplicación Latina)
- Regatas Lima vs Deportivo Géminis (15:15 horas / Coliseo Miguel Grau del Callao / TV, web y aplicación Latina)
- Universitario de Deportes vs Atlético Atenea (17:00 horas / Coliseo Miguel Grau del Callao / TV, web y aplicación Latina)
Así quedó la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026
- Deportivo Soan 2-3 Rebaza Acosta (25-22, 16-25, 25-14, 23-25 y 9-15)
- Universidad San Martín 3-1 Olva Latino (22-25, 25-9, 25-22 y 25-16)
- Universitario de Deportes 3-1 Deportivo Géminis (17-25, 25-19, 25-15 y 25-23)
- Regatas Lima 3-0 Deportivo Wanka (25-10, 25-20 y 25-22)
- Alianza Lima 3-0 Kazoku No Perú (25-16, 25-12 y 25-11)
- Circolo Sportivo Italiano 1-3 Atlético Atenea (26-28, 25-20, 21-25 y 19-25)
Precios de entradas
Los boletos están a la venta y se podrán adquirir ingresando al portal de Joinnus. Las puertas del Coliseo Miguel Grau se abrirán a partir de las 12:30 p.m. para facilitar el ingreso y la movilidad de los asistentes.
- General: S/. 20.00 soles
- Sur: S/. 25.00 soles
- Norte: S/. 25.00 soles
- Oriente: S/. 35.00 soles
- Occidente: S/. 45.00 soles