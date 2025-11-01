Perú Deportes

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 EN VIVO: así marchan los equipos en el inicio de la fecha 2 del torneo nacional

Alianza Lima, Universitario, Regatas Lima, San Martín, Atenea, Rebaza Acosta irán por su segundo triunfo en el torneo internacional. Entérate cómo marchan las posiciones

Tabla de posiciones de la
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Hoy, sábado 1 de noviembre, arrancará la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 y habrán partidos emocionantes. Alianza Lima, Universitario de Deportes, Regatas Lima, San Martín, Rebaza Acosta y Atlético Atenea comenzaron el certamen con victorias en sus respectivos encuentros y buscarán prolongar su buen inicio en la segunda jornada.

Las bicampeonas superaron por 3-0 a Kazoku No Perú, con parciales de 25-16, 25-12 y 25-11, resultado que tuvo un valor especial para el club por disputar dos compromisos el mismo día a causa de su ‘Noche Blanquiazul’.

El equipo dirigido por Facundo Morando enfrentará ahora a Deportivo Wanka, que llega a este cruce tras caer frente a las chorrillanas en su presentación inicial.

El equipo 'blanquiazul' ganó 3-0 a Kazoku No Perú en la jornada inaugural de la competencia. (Video: Latina)

Por su lado, la ‘U’ logró sumar sus primeros puntos en la competencia tras imponerse 3-1 a Deportivo Géminis. El equipo remontó el marcador después de ceder el primer set y cerró el partido con parciales de 17-25, 25-19, 25-15 y 25-23. En la próxima fecha, Universitario se medirá ante Atlético Atenea, que llega entonado tras vencer a Circolo Sportivo Italiano por 3-1, con resultados de 28-26, 20-25, 25-21 y 25-19.

Además, San Martín debutó con un triunfo de 3-1 sobre Olva Latino, en un partido que se definió con parciales de 22-25, 25-9, 25-22 y 25-16. Su siguiente rival será Rebaza Acosta. En tanto, Regatas Lima buscará su segundo triunfo consecutivo frente a Deportivo Géminis, tras derrotar en su primer encuentro a Deportivo Wanka por 3-0, con parciales de 25-10, 25-20 y 25-22.

El cuadro 'crema' se impuso 25-23 y se llevó el triunfo 3-1. (Video: Latina)

Tabla de posiciones en el arranque de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Tabla de posiciones en el
Tabla de posiciones en el arranque de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Resultados y programación de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Sábado 1 de diciembre

- Kazoku No Perú vs Olva Latino (14:45 horas / Coliseo Miguel Grau del Callao / web y aplicación Latina)

- Universidad San Martín vs Rebaza Acosta (17:00 horas / Coliseo Miguel Grau del Callao / TV, web y aplicación Latina)

- Alianza Lima vs Deportivo Wanka (19:00 horas / Coliseo Miguel Grau del Callao / TV, web y aplicación Latina)

Domingo 2 de diciembre

- Deportivo Soan vs Circolo Sportivo Italiano (12:30 horas / Coliseo Miguel Grau del Callao / web y aplicación Latina)

- Regatas Lima vs Deportivo Géminis (15:15 horas / Coliseo Miguel Grau del Callao / TV, web y aplicación Latina)

- Universitario de Deportes vs Atlético Atenea (17:00 horas / Coliseo Miguel Grau del Callao / TV, web y aplicación Latina)

Así se jugará la fecha
Así se jugará la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Así quedó la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

- Deportivo Soan 2-3 Rebaza Acosta (25-22, 16-25, 25-14, 23-25 y 9-15)

- Universidad San Martín 3-1 Olva Latino (22-25, 25-9, 25-22 y 25-16)

- Universitario de Deportes 3-1 Deportivo Géminis (17-25, 25-19, 25-15 y 25-23)

- Regatas Lima 3-0 Deportivo Wanka (25-10, 25-20 y 25-22)

- Alianza Lima 3-0 Kazoku No Perú (25-16, 25-12 y 25-11)

- Circolo Sportivo Italiano 1-3 Atlético Atenea (26-28, 25-20, 21-25 y 19-25)

Este fin de semana se
Este fin de semana se juega la segunda fecha de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: LPV

Precios de entradas

Los boletos están a la venta y se podrán adquirir ingresando al portal de Joinnus. Las puertas del Coliseo Miguel Grau se abrirán a partir de las 12:30 p.m. para facilitar el ingreso y la movilidad de los asistentes.

- General: S/. 20.00 soles

- Sur: S/. 25.00 soles

- Norte: S/. 25.00 soles

- Oriente: S/. 35.00 soles

- Occidente: S/. 45.00 soles

