Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 EN VIVO: así marchan los equipos en el inicio de la fecha 2 del torneo nacional

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Hoy, sábado 1 de noviembre, arrancará la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 y habrán partidos emocionantes. Alianza Lima, Universitario de Deportes, Regatas Lima, San Martín, Rebaza Acosta y Atlético Atenea comenzaron el certamen con victorias en sus respectivos encuentros y buscarán prolongar su buen inicio en la segunda jornada.

Las bicampeonas superaron por 3-0 a Kazoku No Perú, con parciales de 25-16, 25-12 y 25-11, resultado que tuvo un valor especial para el club por disputar dos compromisos el mismo día a causa de su ‘Noche Blanquiazul’.

El equipo dirigido por Facundo Morando enfrentará ahora a Deportivo Wanka, que llega a este cruce tras caer frente a las chorrillanas en su presentación inicial.

El equipo 'blanquiazul' ganó 3-0 a Kazoku No Perú en la jornada inaugural de la competencia. (Video: Latina)

Por su lado, la ‘U’ logró sumar sus primeros puntos en la competencia tras imponerse 3-1 a Deportivo Géminis. El equipo remontó el marcador después de ceder el primer set y cerró el partido con parciales de 17-25, 25-19, 25-15 y 25-23. En la próxima fecha, Universitario se medirá ante Atlético Atenea, que llega entonado tras vencer a Circolo Sportivo Italiano por 3-1, con resultados de 28-26, 20-25, 25-21 y 25-19.

Además, San Martín debutó con un triunfo de 3-1 sobre Olva Latino, en un partido que se definió con parciales de 22-25, 25-9, 25-22 y 25-16. Su siguiente rival será Rebaza Acosta. En tanto, Regatas Lima buscará su segundo triunfo consecutivo frente a Deportivo Géminis, tras derrotar en su primer encuentro a Deportivo Wanka por 3-0, con parciales de 25-10, 25-20 y 25-22.

El cuadro 'crema' se impuso 25-23 y se llevó el triunfo 3-1. (Video: Latina)

Tabla de posiciones en el arranque de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Resultados y programación de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Sábado 1 de diciembre

- Kazoku No Perú vs Olva Latino (14:45 horas / Coliseo Miguel Grau del Callao / web y aplicación Latina)

- Universidad San Martín vs Rebaza Acosta (17:00 horas / Coliseo Miguel Grau del Callao / TV, web y aplicación Latina)

- Alianza Lima vs Deportivo Wanka (19:00 horas / Coliseo Miguel Grau del Callao / TV, web y aplicación Latina)

Domingo 2 de diciembre

- Deportivo Soan vs Circolo Sportivo Italiano (12:30 horas / Coliseo Miguel Grau del Callao / web y aplicación Latina)

- Regatas Lima vs Deportivo Géminis (15:15 horas / Coliseo Miguel Grau del Callao / TV, web y aplicación Latina)

- Universitario de Deportes vs Atlético Atenea (17:00 horas / Coliseo Miguel Grau del Callao / TV, web y aplicación Latina)

Así se jugará la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Así quedó la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

- Deportivo Soan 2-3 Rebaza Acosta (25-22, 16-25, 25-14, 23-25 y 9-15)

- Universidad San Martín 3-1 Olva Latino (22-25, 25-9, 25-22 y 25-16)

- Universitario de Deportes 3-1 Deportivo Géminis (17-25, 25-19, 25-15 y 25-23)

- Regatas Lima 3-0 Deportivo Wanka (25-10, 25-20 y 25-22)

- Alianza Lima 3-0 Kazoku No Perú (25-16, 25-12 y 25-11)

- Circolo Sportivo Italiano 1-3 Atlético Atenea (26-28, 25-20, 21-25 y 19-25)

Este fin de semana se juega la segunda fecha de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: LPV

Precios de entradas

Los boletos están a la venta y se podrán adquirir ingresando al portal de Joinnus. Las puertas del Coliseo Miguel Grau se abrirán a partir de las 12:30 p.m. para facilitar el ingreso y la movilidad de los asistentes.

- General: S/. 20.00 soles

- Sur: S/. 25.00 soles

- Norte: S/. 25.00 soles

- Oriente: S/. 35.00 soles

- Occidente: S/. 45.00 soles