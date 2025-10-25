Perú Deportes

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘pumas’ buscarán dejar atrás los malos resultados de la pretemporada ante el elenco de Comas, al cual ya venció en el Atenea Open. Sigue todas las incidencias

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

00:15 hsHoy

¡Día de partido! Universitario de Deportes se enfrenta hoy, sábado 25 de octubre, a Deportivo Géminis en el marco de la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Este compromiso iniciará a las 19:00 horas de Perú y tendrá como escenario el Coliseo Miguel Grau del Callao.

00:14 hsHoy

Cómo llega Universitario

Universitario inicia la Liga Peruana de Vóley con una transformación profunda en su equipo. La directiva apostó por un giro ambicioso al cambiar gran parte de su plantilla y contratar al entrenador Francisco Hervás como nuevo líder técnico. Para reforzar la base del plantel llegaron Maluh Oliveira, Mara Leao, Angélica Malinverno y Cat Flood, cuatro extranjeras que le dan un perfil internacional a la escuadra ‘crema’.

Su pretemporada fue agitada. La ‘U’ participó en el Atenea Open, donde mostró buenas sensaciones tras vencer tanto a la selección peruana sub 19 como a Deportivo Géminis, aunque cayó frente a Atenea. Más adelante, la escuadra de Hervás disputó un amistoso internacional ante Gimnasia y Esgrima La Plata en la tradicional ‘Noche de las Pumas’, encuentro en el que sufrieron una derrota por 3-0 que motivó cuestionamientos sobre el nivel de preparación.

El cuadro de Ate sufrió una baja durante la pretemporada. Maluh Oliveira, opuesta brasileña, se sometió a una cirugía en la rodilla luego de salir lesionada en el choque ante Perú Sub 19. Este problema físico la obligará a alejarse de las canchas por un tiempo, pero se mantendrá en la plantilla.

Las 'cremas' cayeron 25-23 en el tercer y último set. (canal de Youtube de Universitario)
00:13 hsHoy

Cómo llega Géminis

Géminis también decidió encarar la nueva temporada con nuevas ideas en el banco y caras frescas en el plantel. El club sumó a Otávio Machado como entrenador, mientras que el compromiso con la experiencia se notó con el regreso de la dominicana Florangel Terrero y la incorporación de su compatriota Katielle Alonzo. La directiva reforzó el equipo con talentos locales como Kiara Vicente, Nayeli Vilchez, María de Fátima y Miryec Muñoz.

En la previa al campeonato, el club de Comas se hizo presente en el Atenea Open, logrando victorias ante Atenea y la selección peruana sub 19 y cediendo solo ante Universitario de Deportes. Las expectativas están puestas en el impacto de sus refuerzos internacionales y en la capacidad de adaptación del nuevo técnico.

Katielle Alonzo y Florangel Terrero
Katielle Alonzo y Florangel Terrero son los refuerzos extranjeros de Géminis para esta temporada.
00:09 hsHoy

Universitario y Géminis se enfrentaron en la pretemporada

En la fecha 2 del Atenea Open, Universitario y Géminis midieron fuerzas. Este encuentro tuvo un resultado favorable de las ‘pumas’, las cuales ganaron en tres sets corridos: 25-15, 25-19 y 25-23.

La figura de este enfrentamiento fue la opuesta Maria Paula Rodríguez, quien ante la lesión de Maluh Oliveira en el encuentro previo, asumió el titularato y terminó siendo la máxima anotadora.

Las 'cremas' ganaron el tercero y último set por un marcador 25-23 y se quedaron con la victoria. (Latina TV)
00:07 hsHoy

Horarios del Universitario vs Géminis

Este enfrentamiento comenzará a las 19:00 horas de Perú. Si te encuentras en otro país, arrancará de la siguiente manera: a las 18:00 horas de México; a las 19:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 20:00 horas de Venezuela, Bolivia y Estados Unidos; y a las 21:00 horas de Brasil, Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay.

00:05 hsHoy

Dónde ver Universitario vs Géminis

El Universitario vs Géminis será transmitido exclusivamente por Latina TV. Esta casa televisiva lo pasará por señal abierta (canal 2) y también por sus diferentes plataformas: página web y aplicación.

Cabe señalar que Latina confirmó que esta temporada ya no emitirá los partidos de la Liga Peruana de Vóley mediante su canal de Youtube con el objetivo de potenciar su app, la cual tendrá la repitición de todos los encuentros.

Latina TV explicó cómo será su nueva alternativa para ver las repeticiones de los partidos. (Latina)

