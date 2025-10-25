Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

¡Día de partido! Universitario de Deportes se enfrenta hoy, sábado 25 de octubre, a Deportivo Géminis en el marco de la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 . Este compromiso iniciará a las 19:00 horas de Perú y tendrá como escenario el Coliseo Miguel Grau del Callao.

Cómo llega Universitario

Universitario inicia la Liga Peruana de Vóley con una transformación profunda en su equipo. La directiva apostó por un giro ambicioso al cambiar gran parte de su plantilla y contratar al entrenador Francisco Hervás como nuevo líder técnico. Para reforzar la base del plantel llegaron Maluh Oliveira, Mara Leao, Angélica Malinverno y Cat Flood, cuatro extranjeras que le dan un perfil internacional a la escuadra ‘crema’.

Su pretemporada fue agitada. La ‘U’ participó en el Atenea Open, donde mostró buenas sensaciones tras vencer tanto a la selección peruana sub 19 como a Deportivo Géminis, aunque cayó frente a Atenea. Más adelante, la escuadra de Hervás disputó un amistoso internacional ante Gimnasia y Esgrima La Plata en la tradicional ‘Noche de las Pumas’, encuentro en el que sufrieron una derrota por 3-0 que motivó cuestionamientos sobre el nivel de preparación.

El cuadro de Ate sufrió una baja durante la pretemporada. Maluh Oliveira, opuesta brasileña, se sometió a una cirugía en la rodilla luego de salir lesionada en el choque ante Perú Sub 19. Este problema físico la obligará a alejarse de las canchas por un tiempo, pero se mantendrá en la plantilla.